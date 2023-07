Vědci odhalili baterie schopné degradovat věčné chemikálie. Jde o slibný objev

Perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS), zahrnující více než 4 700 chemických látek, představují skupinu široce používaných uměle vyrobených chemických látek, které se v průběhu času hromadí v životním prostředí a i v lidském těle. Jsou označovány jako věčné chemikálie, neboť jsou extrémně persistentní. Lidem mohou způsobovat zdravotní problémy, např. poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitu, neplodnost.

K této závažné problematice bylo na tomto webu publikováno několik statí. V článku Vědci se pokoušejí porozumět chemikáliím PFAS, zkouší nový přístup se uvádí, že k identifikaci druhů těchto látek bylo doporučeno použití iontového cyklotronového rezonančního hmotnostního spektrometru. Příspěvek Seriál o plastech XXI.: Fluoropolymery se zaměřuje na polymery a možnosti jejich aplikací a recyklací po skončení aplikační životnosti. Spotřeba v EU jen v elektroprůmyslu roste o více než 10 % ročně, výroba elektrobaterií vyžaduje též aplikace PFAS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo v únoru letošního roku s informací, že ECHA zveřejnila návrh na omezení PFAS, přičemž do 25. 9. 2023 lze vyjádřit názor k návrhu na omezené používání PFAS. Všechny PFAS, které spadají do působnosti návrhu mají vysoce persistentní vlastnosti a mohou mít negativní vliv na lidské zdraví a na životní prostředí. Návrh na omezení, resp. zákaz by měl vstoupit v platnost v roce 2026 s přechodným obdobím na 18 měsíců, s výjimkou až 12 let pro komponenty pro zdravotnické vybavení.

V USA bylo dosaženo dohody v několikaletém soudním sporu mezi výrobci PFAS látek společnostmi Chemours, DuPont a Corteva a provozovatelem veřejného vodního systému US Water Systems o komplexním řešení všech požadavků na pitnou vodu, souvisejících s PFAS ve veřejných vodovodních systémech. Výrobci PFAS přispějí do vypořádacího fondu 1,185 miliard USD.