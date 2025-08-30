Budoucnost českého průmyslu představí Národní centrum Průmyslu 4.0 a partneři na MSV 2025

Národní centrum Průmyslu 4.0 a RICAIP Testbed Praha při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, spolu s partnery otevírají návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu 2025 brány Digitální továrny 2.0 – expozice, kde se setkávají špičkové technologie, umělá inteligence a chytré služby s konkrétními přínosy pro firmy.
Na jednom místě mohou majitelé, ředitelé a manažeři českých průmyslových podniků sledovat, jak AI, digitalizace, robotika či 5G technologie proměňují výrobu, energetiku a služby. MSV 2025 se koná v termínu 7.–10. října na brněnském výstavišti.
Návštěvníci uvidí, vyzkouší a budou moci prakticky aplikovat řešení, která:
- zvyšují efektivitu výroby a intralogistiky,
- optimalizují spotřebu energií a surovin,
- umožňují tvorbu digitálního dvojčete provozu,
- podporují automatizaci procesů a bezpečnost práce.
Širokou veřejnost zaujme nový vůz Škoda Elroq, robotický výčep, robopes RHINO či virtuální a rozšířená realita.
Firmám budou představeny mimo jiné ukázky mobilní autonomní robotiky KUKA AMR a systémů pro řízení výroby od společností T-Mobile a PHARIS. Data poběží na privátní 5G síti a k vidění budou také nejmodernější řešení Siemens podporující konkurenceschopnost průmyslových podniků.
„Jedinou skutečně technologicky podloženou a funkční vizí pro ekonomickou transformaci je Průmysl 4.0,“ zdůrazňuje Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0. „A my chceme pomoci průmyslovým podnikům tyto klíčové technologie využít. Proto jsme se opět spojili s našimi partnery a na MSV v Brně představujeme konkrétní, chytrá a inovativní řešení pro digitalizaci firem. Letos pod vlajkou United by Innovation, která jasně vystihuje to, co nás spojuje. Prostřednictvím chytrých řešení přinášíme novou perspektivu pro průmysl, energetiku a služby,“ dodává Keil.
Energy zóna
Data jsou dnes všude kolem nás – klíčové je umět je sbírat, analyzovat a využívat ke zvyšování efektivity výroby i udržitelnosti. To návštěvníci uvidí v praxi v Energy zóně díky modulárnímu 5G IIoT systému, který v reálném čase integruje data o spotřebě energie napříč celou expozicí, a také díky technologii Narrowband (NB) IoT. Ta je vhodná pro nasazení v bateriovém provozu a na stánku bude představená na příkladu ultrazvukového průtokoměru pro měření spotřeby vody.
Škoda Auto zde ukáže praktický výstup energetické optimalizace: digitální dvojče průmyslových budov, které na základě komplexního zpracování dat zobrazuje lokalizovanou notifikaci zvýšených spotřeb energií. Digitální dvojče ale není jen o energy managementu – zahrnuje i rozsáhlý facility management. To jsou příležitosti k vyšší efektivitě a významným energetickým úsporám.
Tech zóna
„Expozice v rámci Digitální továrny 2.0 se nezaměřuje jen na technologie samotné, ale zejména ukazuje, jak konkrétně využít AI, robotiku a 5G k růstu firem a udržitelnosti jejich výroby,“ říká Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu Praha, CIIRC ČVUT. „Chceme, aby návštěvníci odcházeli s praktickými inspiracemi a jasnou představou, jak tyto technologie implementovat ve svých provozech. Za RICAIP Testbed Praha jsme připravili ukázku flexibilního řízení výroby ve spolupráci s T-Mobile a jejich systémem T-Process Platform a pokročilou ukázku kolaborativní robotiky. Návštěvníci také uvidí využití nejmodernějších metod AI pro automatickou rekonstrukci objektů v průmyslovém metaverse a robotickou manipulaci.”
Autonomní mobilní roboty (AMR) KUKA mění způsob, jakým firmy přistupují k logistice – samostatně se orientují v prostoru, bezpečně přepravují materiál a flexibilně reagují na změny v provozu. Zvyšují efektivitu, snižují náklady a pomáhají řešit nedostatek pracovní síly. Na stánku KUKA bude k vidění model KMP 600P.
Siemens představí unikátní ukázku flexibility a efektivity ve výrobě: obráběcího robota společnosti Sinucraft, který zvládne jak běžné obrábění, tak 3D tisk. Díky řešení Siemens Run MyRobot se otevírá se cesta k hybridním výrobním aplikacím.
T-Mobile předvede možnosti 5G sítí, například datovou „sprchu“ na frekvenci 26 GHz nebo přesnou lokalizaci uvnitř výrobních hal. Součástí expozice bude i privátní 5G síť s klíčovou částí 5G Core a IoT/M2M řešení, která zjednodušují výrobu, optimalizují logistiku, sledují spotřebu energií a podporují koncept chytrých měst.
Smart Informatics přiveze dvě atraktivní témata – moderní komunikační prostředky pro integrovaný záchranný systém a využití robotického psa v průmyslu. Nová evropská generace robopsa díky integraci AI, lidaru a vyšší nosnosti zvládne autonomní inspekci, 3D skenování budov a areálů, tvorbu digitálních dvojčat i práci v nejnáročnějším terénu.
PHARIS předvede celý svůj MES systém pro online plánování a řízení výroby v akci – od vizualizace výroby až po ovládání operátory a řízení z hlavního klienta. Společnost DEL jakožto integrátor pomůže s řešením komplexních projektů v oblastech automatizace, robotizace a engineeringu.
Inovační zóna
Součástí stánku je i inovační zóna, kde experti poradí, jak inovace realizovat, financovat a přizpůsobit konkrétním potřebám firmy. Návštěvníci si mohou nechat posoudit digitální zralost svého podniku a nastavit smysluplný inovační plán, který zvýší konkurenceschopnost i odolnost firmy v době rostoucích nákladů a nejistých dodávek.
S komerčním financováním, dotačním poradenstvím a podporou podnikatelů v budování finanční odolnosti pomohou specialisté České spořitelny. EIT Manufacturing pak nabídne především napojení na evropský inovační ekosystém – propojuje výrobní firmy, startupy, výzkumné instituty i veřejné instituce napříč Evropou, pomáhá identifikovat příležitosti pro spolupráci, financování i škálování technologií. Odborníci z CIIRC ČVUT budou připraveni konzultovat konkrétní požadavky firem na vývoj a testování nových řešení a zavádění AI do výroby – a to díky desítkám již realizovaných projektů v rámci platforem a sítí EDIH CTU, AI-MATTERS/TEF nebo AIRISE.
United by Innovation
Národní centrum Průmyslu 4.0 propojuje infrastrukturu průmyslových testbedů, inovace a průmyslovou praxi. Na veletrhu se v roce 2025 představí společně s RICAIP Testbedem Praha, hlavními partnery Siemens, KUKA, Česká spořitelna, Smart Informatics, Škoda Auto, T-Mobile a partnery DEL, EIT Manufacturing a PHARIS.
Více informací o expozici a doprovodném programu naleznete na https://www.ncp40.cz/udalosti/msv2025
Komentáře