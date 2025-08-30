Společnost onsemi ocenila rektora VUT za přínos k rozvoji českého polovodičového průmyslu

České polovodičové odvětví by v současnosti uvítalo přibližně tři tisíce dalších odborníků. I proto Národní polovodičová strategie, vládní plán na posílení postavení ČR v globálním polovodičovém průmyslu, klade mezi své cíle rozvoj lidských zdrojů a podporu vzdělávání v tomto oboru. Jejich naplnění je možné jen díky úzké spolupráci akademické sféry a průmyslu.
Příkladem je více než čtvrtstoletí trvající partnerství Vysokého učení technického v Brně se společností onsemi, největším výrobcem polovodičových technologií v ČR. Klíčovou roli rektora VUT Ladislava Janíčka při jeho rozvíjení v posledních letech ocenili představitelé onsemi na včerejším setkání v Rožnově pod Radhoštěm.
Za zásadní přínos k spolupráci akademické a průmyslové sféry v oblasti polovodičových technologií byl 27. srpna na setkání v areálu design centra onsemi v Rožnově pod Radhoštěm oceněn rektor VUT Ladislav Janíček. Ocenění společnosti onsemi Award for Excellence převzal z rukou Berta Somsina, viceprezidenta a ředitele pro lidské zdroje americké matky společnosti onsemi, jednatele české pobočky onsemi Aleše Cába a senior directora vývoje nových produktů onsemi v ČR Radka Václavíka.
„Pan rektor Ladislav Janíček sehrál klíčovou roli v podpoře silného dialogu s průmyslem a v iniciování nových studijních programů. Bylo mi ctí předat toto ocenění významnému zástupci české akademické obce, který zásadně přispěl k rozvoji českého polovodičového průmyslu a k vzdělávání nových talentů potřebných pro další strategický rozvoj tohoto odvětví v Evropě,” uvedl Bert Somsin během slavnostního předání.
„Cenu onsemi vnímám nejen jako osobní ocenění, ale také jako výraz uznání naší univerzitě za výsledky více než dvacetileté spolupráce. Brněnské technice partnerství umožnilo vybudovat v oblasti polovodičových technologií silné zázemí sahající od výzkumu a vývoje polovodičových materiálů na bázi nanotechnologií přes navrhování a vývoj polovodičových součástek a čipů, programování čipů a procesorů až po různé aplikace polovodičových technologií, jako jsou elektronová mikroskopie nebo telekomunikace,“ připomněl rektor VUT a dodal, že se experti z onsemi také tradičně podílejí na univerzitní výuce a naopak více než polovinu všech zaměstnanců na inženýrských pozicích ve vývoji a výrobě čipů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně tvoří absolventi VUT. „Jsem rád, že partner, jako je společnost onsemi, má své zastoupení také v Průmyslové radě VUT a v Radě pro vnitřní hodnocení VUT, kde se podílí na rozhodování v oblastech jako jsou vzdělávání, výzkum či transfer znalostí,“ doplnil rektor VUT.
Národní polovodičové strategie jako cesta k větší technologické nezávislosti a konkurenceschopnosti
Strategie, která vychází z opatření Evropského aktu o čipech, si klade odvážné cíle – mimo jiné zvýšení podílu polovodičových technologií na exportu ČR o 200 %, produkci polovodičových komponent v ČR o 300 % a zajistit, aby v polovodičovém sektoru ČR pracovalo 9000 kvalifikovaných odborníků. To vše do konce roku 2029.
Zejména nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce a v souvisejícím vzdělávacím systému patří podle analytické části Strategie k hlavním slabým stránkám polovodičového odvětví ČR. „Jako univerzita stojíme před zásadní výzvou posílit prostřednictvím našich studijních programů chybějící kapacity absolventů příslušných technických oborů. Díky úzké spolupráci s průmyslem jsme provedli úpravu a novou akreditaci studijních programů VUT zaměřených na pokročilé polovodičové technologie a ve spolupráci s pražským ČVUT, Úřadem vlády a ministerstvem školství jsme připravili pilotní projekt takzvaného kontraktového financování studijních programů v oblasti polovodičových technologií, který by měl podpořit a zatraktivnit studia vysokoškolských oborů potřebných pro ekonomiku státu,“ představil na společném jednání rektor VUT Ladislav Janíček některá z opatření prováděných v souladu s Národní polovodičovou strategií.
Rozvoj lidských zdrojů v rámci vysokoškolského, středoškolského a dalšího odborného vzdělávání bude mít na starosti také nově vzniklé České polovodičové centrum se sídlem na VUT, jehož zakládajícími členy jsou v konsorciu šesti partnerů jak VUT, tak onsemi. Brněnská univerzita a společnost onsemi patří rovněž mezi klíčové členy Českého národního polovodičového klastru, který sdružuje firmy a instituce, které jsou součástí polovodičového hodnotového řetězce.
Radek Václavík, senior director vývoje nových produktů onsemi v ČR, který je rovněž absolventem brněnské techniky, při příležitosti předání ceny dodal: „VUT formovala mou profesní dráhu a těší mě, že dnes vedeme úzkou a plodnou spolupráci. Nové předměty a studijní programy, které díky přenosu know-how mezi univerzitou a onsemi vznikají, reagují na dnešní potřeby průmyslu a na potřeby moderních odvětví, jako jsou AI, OZE či elektromobilita. Naším společným cílem je nejen vychovávat jednotlivce, ale budovat celé komunity odborníků.“
