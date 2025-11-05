V zálohování plastů zůstáváme téměř poslední v Evropě

Zálohované PET lahve a plechovky jsou v Evropě už dlouhá léta běžnou součástí systému nakládání s odpady. V mnoha zemích se díky nim podařilo výrazně zvýšit míru recyklace a omezit množství odpadu končícího na skládkách. Česká republika se ale i přes roky debat, příprav a pilotních projektů zatím nikam neposunula.
Zatímco sousední Slovensko či Německo zavedlo zálohy na nápojové obaly už před několika lety, český systém zůstává jen na papíře. Podle údajů Ministerstva životního prostředí se u nás každoročně prodá zhruba 1,5 miliardy PET lahví a 800 milionů plechovek – ale zpět do oběhu se dostane jen část z nich.
