UJEP: Národní park a fakulta životního prostředí spouštějí podcast, který nechce nabízet jednoduché odpovědi

Správa Národního parku České Švýcarsko a Fakulta životního prostředí UJEP spouštějí společný podcast ZELENÝ ČAJ, který chce nabídnout prostor pro debatu o životním prostředí bez rychlých zkratek. Podcast má být platformou pro debatu různých pohledů na životní prostředí, včetně těch, které se neshodují.
První díl vyjde ve čtvrtek 9. 4.2026, další epizody budou následovat jednou za 14 dní. Formát stojí na rozhovorech s jedním hostem v délce zhruba do 45 minut. Prvním hostem bude profesor Jakub Hruška, vědec a výrazný komentátor environmentálních témat, který dlouhodobě vstupuje do veřejné debaty o krajině a klimatu.
Podcast jako prostor pro střet pohledů
Hosty podcastu budou lidé z různých oborů a prostředí. „Rozhovory zaměřené na témata životního prostředí zdaleka překračují doménu ochrany přírody. Považujeme za důležité zvát do pořadu hosty, kteří na vývoj našeho životního prostředí mají různé názory, to je pro seriózní debatu o něm velmi důležité,“ říká náměstek ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko Mgr. Richard Nagel. Právě práce s různými perspektivami má být jedním z hlavních principů podcastu.
Spolupráce, která se přesouvá k veřejnosti
Fakulta životního prostředí UJEP a Správa Národního parku České Švýcarsko spolupracují dlouhodobě na výzkumu i konkrétních projektech v regionu. Podcast je rozšířením této spolupráce směrem k veřejnosti. „Věda sama o sobě nestačí. Pokud má mít dopad, musí být srozumitelná a otevřená i lidem mimo obor,“ říká proděkan FŽP UJEP doc. Pavel Krystyník. Fakulta vznikla v roce 1991 jako reakce na ekologickou devastaci severních Čech. Vedle výzkumu a výuky se dnes systematicky věnuje i popularizaci environmentálních témat.
Studio přímo na univerzitě
Podcast se natáčí přímo v prostorách fakulty, v běžném provozu univerzity. „Natáčíme i v místech, kde kolem chodí studenti. Nechceme vytvářet oddělené studio, které nemá kontakt s realitou,“ popisuje Krystyník. Projekt má ale i ambice prostředí měnit. Studio je mobilní. Tvůrci plánují natáčet i přímo v terénu a vést rozhovory s lidmi, kteří v krajině pracují.
Speciální díly s publikem
Vedle standardních epizod vzniknou také speciální díly zaměřené na jedno téma, které nabídnou širší diskusi více odborníků na dané téma – i za účasti publika. Speciální díly bude moderovat doc. Josef Trögl z FŽP, který se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy a je ambasadorem Evropské unie pro komunikaci klimatické změny. Umí vysvětlit i složité problémy laicky a vtipně.
První díl: Drastický úbytek hmyzu a vysoušení krajiny
Prof. Jakub Hruška během prvního dílu podcastu rozebírá téma odvodněné krajiny, kdy jsou v lesích a polích desítky let staré kanály, o kterých lidé ani nevědí. Dřívější vlády do odvodnění daly biliony korun, dnes je ale jednou z příčin vysychání krajiny. „Teď je načase prostě do toho zase vrazit biliony korun, abychom to trošku vrátili zpátky. A tohle je úkol státu, protože to žádný soukromník na svém pozemku není schopný udělat dostatečně robustně, aby to opravdu fungovalo v celé krajině,” vysvětluje Jakub Hruška. Také upozorňuje, jak moc přírodu ohrožuje úbytek hmyzu:
„V Evropě ubylo za posledních 30 let asi 70 % hmyzu, a to 70 % na váhu. Je to, jako kdyby Praha najednou místo milionu obyvatel měla jen 300 tisíc – to se stalo s hmyzem ve střední Evropě. Nelétají komáři, můžeme sedět venku, komu to vadí, že není hmyz? Vadí to například opylování. Vadí to tomu, že pak nám třeba ubývají ptáci, protože nemají potravu pro svá mláďata. Vadí to proto, že ten hmyz je navázán na spoustu jemných sítí v přírodě.“ V podcastu se také vrátí k výzkumné zprávě o požáru v Českém Švýcarsku, kterou vedl a která pak byla nepřesně zkrácená na opakovaný bonmot: „Suché dřevo nehoří.“
Prostor pro delší rozhovor
Podcast záměrně pracuje s delším formátem. Místo krátkých sdělení nabízí rozhovor, který umožňuje rozvinout argumenty i kontext. „Životní prostředí není černobílé téma. A podle toho by měla vypadat i debata o něm,“ dodává Nagel.
První díl podcastu Zelený čaj bude dostupný od 9. 4. 2026. Obsahuje i video a bude k vidění a poslechnutí na YouTube a Spotify. Přehled epizod bude možné najít na fzp.ujep.cz/podcast.
