Díky projektu PoVE Water Scale-up vznikly na MENDELU nové aplikace pro středoškoláky

Na Mendelově univerzitě v Brně končí čtyřletý mezinárodní projekt PoVE Water Scale-up zaměřený na vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Projekt oficiálně skončí 31. května letošního roku. Jeho cílem bylo propojit průmysl, veřejnou správu, akademickou sféru i školy napříč různými státy a zajistit, aby současní i budoucí odborníci ve vodohospodářském sektoru získali potřebné znalosti, kompetence a praktické zkušenosti.
Jedny z hlavních výstupů jsou nové vzdělávací hry a aplikace ve virtuální realitě určené pro středoškolské studující.Projekt navázal na pilotní iniciativu s názvem Pilot PoVE Water. V rámci projektu pracovalo pět vzájemně propojených center odborného vzdělávání, mezi nimi také Center of Vocational Excellence Water Central Europe na MENDELU. Toto centrum, které vzniklo spoluprací SPŠS Kudelova, vzdělávací organizace Lipka, klastru CREA, Hydro&Energy, z.s. a neziskové organizace Women Enganged for Common Future a je koordinováno AF MENDELU jako regionálním kapitánem pro centrální Evropu, se zaměřuje především na podporu inovativních přístupů ke vzdělávání v oblasti vodního hospodářství.
Centrum každoročně pořádá například akci Water Days in Brno, která probíhá nejen na MENDELU, ale také na dalších místech v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Program cílí na středoškolské studující, učitele a učitelky i širokou veřejnost, a věnuje se tématu vody v lesní, zemědělské i městské krajině. Do aktivit se zapojují také vysokoškolští studující, kteří se díky odbornému mentoringu postupně stávají lektory se specializovanými znalostmi.
Díky projektu PoVE Water Scale-up vzniklo během let několik nových výukových materiálů pro střední školy. „V rámci konsorcia jsme vytvořili řadu kurzů, které jsou k dispozici online na výukové platformě Moodle. Součástí jsou také scénáře ve virtuální realitě, které lze využít přímo při výuce,“ uvedla Michaela Menšíková, manažerka projektu PoVE Water Scale-up.
Jedním z unikátních výstupů projektu je aplikace Spatial Lens, na jejímž vývoji spolupracovali zástupci Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty a Spatial Hubu fungujícího při Provozně ekonomické fakultě. Aplikace představuje výukový program založený na datech z Google Earth. Zaměřuje se na porovnání přirozeného a uměle upraveného vodního toku, konkrétně italské řeky Tibery a francouzské Seiny. Aplikace je volně dostupná a obsahuje úkoly, kvízy i praktické výzvy, díky nimž si studenti postupně osvojují nové znalosti. Součástí jsou také výuková videa, informační panely a další interaktivní prvky. Vývoj aplikace trval několik let a do budoucna má potenciál také pro komerční využití.
Významnou součástí projektu je také spolupráce se školským zařízením Lipka a průmyslovými partnery na vzdělávacích hrách Příběh řeky, Hrad o vodu a Zadrž vodu. „Při hře Zadrž vodu se z hráčů stanou zástupci obcí, kteří musí se stanoveným rozpočtem během svého volebního období učinit několik rozhodnutí týkajících se úpravy krajiny. Během hry je navíc mohou potkat nečekané události, jako jsou extrémní sucha nebo povodně. Jejich úkolem je strategicky přemýšlet nad krajinnými úpravami tak, aby se jim podařilo připravit se na budoucí klimatické změny,“ vysvětlila Menšíková. Hru si navíc díky flexibilnímu pojetí mohou zahrát jak studující, tak odborníci a odbornice na vodní hospodářství nebo skutečná zastupitelstva.
