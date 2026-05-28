Musíme opět zrychlit výstavbu fotovoltaiky. Je klíčem k energetické bezpečnosti, zaznělo na Solární konferenci

Tuzemský solární trh si prochází řadou zatěžkávacích zkoušek. Zatímco v evropských státech je fotovoltaika vnímána jako cesta k posílení vlastní bezpečnosti, zvláště ve světle dopadů konfliktů na Blízkém východě na ceny fosilních paliv a nejistotu jejich dodávek, Česko se potýká s vlastními výzvami: bariérami brzdícími rychlejší výstavbu elektráren, poklesem počtu nových domácích instalací, nedostatečnou kapacitou pro nové projekty nebo nejistotou okolo dotačních titulů.
Významu nastartování dlouhodobě udržitelného rozvoje fotovoltaiky a bateriových úložišť se detailně věnuje jubilejní 10. ročník konference Solární energie a akumulace v ČR.
Důležitost obnovitelných zdrojů v energetickém mixu států zpravidla podtrhují mezinárodní konflikty a krize, které vedou ke skokovým nárůstům cen energií z fosilních zdrojů nebo dokonce výpadku jejich dodávek. V souvislosti s nestabilní situací na Blízkém východě proto řada evropských zemí vnímá obnovitelné zdroje nejen coby nástroje ke zmírnění klimatických změn, ale stále více jako pojistku vlastní energetické soběstačnosti. Touto cestou by mělo směřovat také Česko, pro které je rozvoj fotovoltaiky s akumulací strategickou cestou k zajištění vlastní bezpečnosti.
„Obnovitelné zdroje energie mají své místo nejen v energetickém mixu, ale i programovém prohlášení vlády, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské strategii Česko 2.0. Jsme rádi, že můžeme nejen sektoru, ale i zástupcům vlády a státní správě komunikovat, co dnes solární sektor potřebuje, aby mohl růst stabilně a udržitelně,“ řekl u příležitosti konání letošního ročníku Solární konference Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
„Energetický mix je v dlouhodobém horizontu založený na nízkoemisních zdrojích založených na jádru a obnovitelných zdrojích. Tohle platí a také nadále platit i bude. Přesně tak to je stanovené také v hospodářské strategii. Budujeme tak velmi silný pilíř jaderné energetiky a paralelně vedle toho musíme budovat pilíř obnovitelných zdrojů, kde bude mít největší podíl fotovoltaika,“ uvedl na Solární konferenci Karel Havlíček, první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu.
„Senát není bezzubá instituce. Vloni v červnu se podařilo definitivně zrušit znovuzavedení individuálních kontrol výnosnosti starých fotovoltaik, a to v rámci novely Lex Plyn. Senát se ukazuje jako pojistka ústavnosti i srozumitelného prostředí pro občany a podnikatele. Šlo o udržení stabilního podnikatelského prostředí, protože nelze investovat do obnovitelných zdrojů za nejistých podmínek,“ připomněl v úvodu konference senátor Miroslav Plevný, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Nezbytná akumulace a flexibilita
Velkým rozvojem si prochází trh s akumulací a flexibilním využíváním elektřiny, které jsou stěžejní pro efektivní provozování obnovitelných zdrojů. Bateriová úložiště s vhodně nastavenými obchodními modely flexibility totiž zásadně prospívají celkové ekonomice solárních elektráren, jsou řešením na záporné ceny elektřiny a zároveň zajišťují stabilitu dodávek.
„Včera byl ERÚ představen návrh nové tarifní struktury (ITS), která by měla platit od ledna příštího roku. Za sektor akumulace již několik měsíců dáváme dohromady podklady a argumenty, které pomáhají vhodně nastavit podmínky tak, aby byl systém co nejvíce spravedlivý. Vedle akumulace se řeší také podmínky například pro přečerpávací elektrárny. Naše závěry ukazují, že akumulace a flexibilita soustavě pomáhají. Aktuálně probíhají intenzivní diskuze o dopadech na distribuční sítě s jejich provozovateli pod patronací ERÚ.
Jsme přesvědčeni, že klady převýší nad zápory i právě pro distribuční sítě. Současně považujeme za důležité podporovat výstavbu bateriových úložišť společně s obnovitelnými zdroji, což je i v souladu s energetickou strategií České republiky. Inovace tarifní struktury má smysl i bez zavedení dynamických tarifů, jejich spuštění však umožní plně rozvinout přínosy těchto opatření a je to směr, kterým kráčí většina evropských států,“ říká Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace AKU-BAT.
Budoucnost solární energie
Jedním z hlavních témat, které v současné době hýbe solárním sektorem, jsou možnosti rozvoje další výstavby fotovoltaiky. Ve světle nejistých podmínek nové podoby dotačních titulů se stále více diskutuje o tom, jak zajistit udržitelný růst solárního trhu, tak aby nebyl ovlivňován změnami finančních podpor. „Za Solární asociaci radíme zájemcům o vlastní fotovoltaiku nevyčkávat. Pokud plánují její pořízení, je vhodnější za současné situace neotálet a řešit koupi již nyní i bez dotací,“ doporučuje Krčmář.
Systematický rozvoj solárních elektráren v kombinaci s bateriemi a využíváním flexibility bude v dalších letech klíčový kvůli postupnému odstavování uhelných elektráren a potřebě větší elektrifikace. Jak během Solární konference zaznělo, urychlení výstavby nových obnovitelných zdrojů může přinést novela stavebního zákona.
Klíčové bude také udržet v provozu tisíce fotovoltaik postavených v letech 2008 až 2010, které zastávají 2 GWp výkonu a kterým v dalších letech končí provozní podpora. Jejich výpadek v produkci elektřiny by byl velmi citelný. Letošní ročník Solární konference se proto věnuje také problematice repoweringu, nebo-li modernizaci fotovoltaik.
Agrovoltaika, bezpečnost a inovativní trendy
Kromě témat jako připojování a povolování fotovoltaik a bateriových úložišť se konference věnuje také inovativním technologiím, příkladům projektů dobré praxe, mezinárodním trendům nebo současnému stavu agrovoltaiky. Již tradičně jsou součástí debaty o recyklaci a bezpečnosti fotovoltaik a baterií – v podobě aktuálních vyhlášek, bezpečnostních doporučení k bezproblémovému provozu i kyberbezpečnosti.
Novinky, budoucnost moderní energetiky a aktuální trendy na konferenci rozebírali vrcholní představitelé institucí Státního fondu životního prostředí, Národní rozvojové banky, Dopravního a energetického stavební úřadu, Energetického regulačního úřadu, Svazu moderní energetiky, Solární asociace, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, distribučních společností a řada dalších účastníků.
