Spolupráce ČIŽP a SIŽP: inspektoři ochrany ovzduší jednali v Praze

Ve dnech 19. – 21. května 2026 se v Praze uskutečnilo pracovní setkání inspektorů ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Slovenské inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Hlavním cílem setkání byla výměna zkušeností z kontrolní praxe, diskuse aktuálních legislativních změn a posílení vzájemné spolupráce.
Program nabídl kombinaci odborných prezentací, sdílení praktických zkušeností i terénní kontrolní činnosti. Účastníci si představili působnost obou inspekcí, jejich kompetence a přístupy ke kontrolám v oblasti ochrany ovzduší. Diskuse se zaměřila mimo jiné na kontroly provozovatelů bioplynových stanic, vymáhání plnění podmínek povolení či problematiku pachových emisí.
Významnou část programu tvořila technická témata, zejména využití měřicích přístrojů pro kontrolu emisí a zkušenosti s jejich uplatněním v praxi. Inspektoři ČIŽP představili kolegům ze Slovenska práci s FTIR spektrometrem a analyzátorem plynů na principu elektrochemických článků, včetně praktických ukázek. Samostatný blok byl věnován fluorovaným skleníkovým plynům, vyhodnocování jejich úniků při provozu zařízení a kontrolám dovozců, doplněný o ukázku analyzátoru chladiv.
Součástí setkání byla také společná kontrola systému kontinuálního měření emisí ve spalovně nebezpečných odpadů, která poukázala na některé rozdíly v kontrolní praxi i souvisejících právních předpisech. Setkání přispělo k prohloubení spolupráce mezi oběma inspekcemi, sdílení zkušeností a sjednocování kontrolních přístupů. Zároveň pomohlo identifikovat témata pro další spolupráci, včetně plánovaného pokračování setkání v roce 2027.
