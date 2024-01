Třinecké železárny loni investovaly do ochrany životního prostředí, snížení energetické náročnosti i automatizace

Zlepšení vlastností produktů, zefektivnění výroby, ekologie i zvýšení míry recyklace hutních plynů. To jsou projekty, které v loňském roce realizovaly Třinecké železárny.

Jedním z ekologických projektů z oblasti cirkulární ekonomiky bylo rozšíření možností zpracování hutních plynů. Firma využívá k opětovnému využití veškeré vznikající hutní plyny - vysokopecní, konvertorový i koksárenský. Koksárenský nově zavádí na několik ohřevových stanovišť provozu výroba železa a oceli, kde se dosud využívá plyn zemní. Jde například o ohřevy torpéd, licích pánví, vakuovacích komor a podobně.

V provozu je od loňského roku nová frézovací linka na výrobu žebrových podkladnic. Poloautomatická linka vyrábí kvalitnější provedení podkladnic s vyšší přesností ve všech operacích. Nové obráběcí centrum plně pokrylo roční výrobu dvou nahrazovaných výrobních linek. Přínosem bylo jednak zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, zvýšení automatizace a zároveň snížení energetické náročnosti. Výše investice přesáhla 160 milionů korun, část nákladů ve výši 32 milionů korun pokryla dotace.

Další investice směřovala do snížení prašnosti na sazebně vysoké pece číslo 4, která je nově vybavena technologií odprášení včetně nové filtrační stanice. Obdobnou investici firma dokončuje i na druhé vysoké peci číslo 6. K emisím tuhých znečišťujících látek dochází v okolí sazeben obou vysokých pecí při klopení skipových vozíků, které do posuvné násypky v horní části sazebny naváží železnou rudu a další suroviny. Děje se tak v 90sekundových intervalech. Odprášení sazeben výrazně zvýší množství zachyceného prachu a omezí usazování prachu na ocelových konstrukcích.

Ekologický přínos měla také realizovaná rekonstrukce látkového filtru na aglomeraci ve výši 30 milionů korun, díky níž došlo ke zvýšení výkonu odprášení a snížení emisí prachu z venkovního přesypu materiálu.

Jsou to další z mnoha ekologických projektů, které huť v posledních letech realizovala. „K poklesu emisí prachových částic dochází již několik let v řadě. Za rok 2022 jsme dosáhli historického minima emisí tuhých znečišťujících látek ve výši 119 tun, a to díky velkým investicím do odprášení v minulých letech,“ upřesňuje Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí Třineckých železáren.

Dodává, že firma dnes již má instalované moderní tkaninové filtry na všech podstatných zdrojích znečišťování. Díky tomu došlo ke snížení emisí prachu od roku 2014 o více než 75 %. Ekologické investice už od roku 1996 přesáhly 10 miliard korun.