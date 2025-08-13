2/2025

Témata energetiky a odpadového hospodářství ve společných projektech? Jak na to ukáže podzimní konference Svazu

13. 8. 2025| zdroj: SMOČR0

room-1489768_640
zdroj: pixabay

Podzim na Svazu je ve znamení odborných konferencí. 23. - 24. října se bude věnovat tématům energetiky a odpadového společenství. A to samostatně i dohromady. Máte poslední šanci využít zvýhodněnou první vlnu registrací.

Konference energetiky a odpadového hospodářství, která se bude konat 23.-24. 10. 2025 v Kongresovém centru Praha, se bude věnovat novinkám v legislativě LEX OZE III, LEX plyn a jejich dopadům na města a obce, energetickému využití odpadů, přípravě obcí na éru bez uhlí a také například EPR a cirkulární ekonomice. Chybět nebudou ani praktické workshopy, které vloni účastníky velmi zaujaly.

Řečníky v letošním roce budou vrchní ředitel Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla, vrchní ředitel Sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Ehler, vrchní ředitel Sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí Jan Kříž, ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství Energetického regulačního úřadu Alexandr Černý a mnozí další.

Registraci za zvýhodněnou cenu můžete do 31. 8. 2025 využít přes tento proklik:REGISTRACE

