02/2025

Svaz průmyslu a obchodu ČR vydal stanovisko k dokumentu Politika krajiny

23. 9. 2025| zdroj: SP ČR0

muhlviertel-7544316_640
zdroj: pixabay

Politika krajiny je zastřešující strategický vládní dokument, který stanovuje priority a cíle v oblasti plánování, ochrany a využívání krajiny, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2050.

Politika krajiny je také implementační plán, který převádí strategické cíle do konkrétních opatření a úkolů, vymezuje odpovědnosti jednotlivých resortů a umožňuje průběžné vyhodnocování.

Stanovisko Svazu průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že je třeba v dokumentu rozlišovat různé solární zdroje. Je zde opomíjena agrovoltaika. Požadujeme odstranit akcelerační zóny, kdy obecně platí, že tyto zóny nelze označit za jediné vhodné lokality pro rozvoj OZE. Dále z textu požadujeme odstranit ochranná pásma pod nadzemním elektrickým vedením, což je dle dokumentu součást zelené infrastruktury.

Stanovisko Svazu k dokumentu Politika krajiny

