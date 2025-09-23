Svaz průmyslu a obchodu ČR vydal stanovisko k dokumentu Politika krajiny

Politika krajiny je zastřešující strategický vládní dokument, který stanovuje priority a cíle v oblasti plánování, ochrany a využívání krajiny, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2050.
Politika krajiny je také implementační plán, který převádí strategické cíle do konkrétních opatření a úkolů, vymezuje odpovědnosti jednotlivých resortů a umožňuje průběžné vyhodnocování.
Stanovisko Svazu průmyslu
Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že je třeba v dokumentu rozlišovat různé solární zdroje. Je zde opomíjena agrovoltaika. Požadujeme odstranit akcelerační zóny, kdy obecně platí, že tyto zóny nelze označit za jediné vhodné lokality pro rozvoj OZE. Dále z textu požadujeme odstranit ochranná pásma pod nadzemním elektrickým vedením, což je dle dokumentu součást zelené infrastruktury.
