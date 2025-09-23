O přírodě se učí nejlépe venku. Dotace podpoří školní přírodní zahrady a lesní kluby

Sezení v lavici budou děti moci brzy vyměnit za objevování přírody přímo na školní zahradě nebo v lese. Ministerstvo životního prostředí přispěje školám, školkám i lesním klubům na rozvoj výuky v přírodě. Z Národního programu Životní prostředí vyhradilo celkem 200 milionů korun na vybudování přírodních zahrad v zázemí škol a podporu lesních klubů. Podporou chce resort školní zařízení mimo jiné motivovat k častějšímu využívání přírodního prostředí ve výuce dětí.
„Ekologické vzdělávání podporujeme dlouhodobě a systematicky. Je důležité, aby děti poznávaly svět okolo sebe. Tím, že budou blíže přírodě, získají k ní lepší vztah a také mohou pozorovat změny, které se kolem nás dějí,“ uvádí vyhlášení obou výzev ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Zahrady jako živé učebny
Výzva č. 20/2025 z Národního programu Životní prostředí je určena pro mateřské a základní školy a jejich zřizovatele. Žadatelé si mohou díky dotaci vybudovat přírodní zahrady či upravit stávající venkovní areály a školní pozemky v přírodním stylu, které budou následně sloužit dětem. Ty pak mohou v přírodním prostředí pozorovat brouky, rostliny, vodní režim a další přírodní procesy, a zároveň se venku učit.
Výzva navazuje na předchozí tituly stejného typu, díky nimž vznikly už stovky přírodních zahrad. „Finance poskytujeme školám a školkám na podporu vzdělávání v přírodě opakovaně a těší mě, že zájem o ně je tak velký. Za přispění našeho resortu u nás vzniklo již na 1 200 areálů určených k venkovní výuce dětí,“ uvádí ministr Petr Hladík a pokračuje: „Jedním z mnoha příkladů může být i přírodní zahrada u mateřské školy ve Špičkách na Přerovsku. Tam díky nadšení místních i podpoře od ministerstva vznikla přírodní zahrada s altánem se zelenou střechou, jezírkem, záhony a dalšími prvky, kterou děti intenzivně využívají.“
A podobné přírodní prostory pro výuku budou vznikat i nadále. Na školní zahrady je aktuálně připraveno 110 milionů korun. Na jeden projekt přírodní zahrady ministerstvo přispěje až půl milionu korun. „Z důvodu enormního zájmu o tuto podporu jsme přistoupili k úpravám, kterými chceme docílit uspokojení těch žadatelů, kteří v předchozích výzvách z důvodu velké poptávky neuspěli,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Proto je aktuální výzva nově určena výhradně mateřským a základním školám uvedeným v rejstříku škol, finančně zvýhodníme obce ze znevýhodněných regionů a zároveň vyloučíme ty subjekty, které už podporu v minulosti obdržely,“ shrnuje hlavní změny oproti předchozí výzvě ředitel Petr Valdman.
Výzva rozlišuje dvě skupiny žadatelů. Pokud škola, školka či jejich zřizovatel spadají pod obce, které patří mezi tzv. vymezené obce s podporou státu, mohou čerpat podporu až 60 procent způsobilých výdajů a mají k dispozici alokaci 60 milionů korun. Školy z ostatních obcí pak získají podporu ve výši 50 procent s alokací 50 milionů korun. Školy z vymezených obcí mohou žádosti podávat od 13. do 28. listopadu 2025, pro ostatní platí příjem od 3. do 19. prosince 2025.
Lesní kluby dostanou samostatnou podporu
Na přírodní vzdělávání cílí další výzva č. 21/2025 z Národní programu Životní prostředí, která je určena pro lesní kluby. I ty jsou platným článkem předškolního enviromentálního vzdělávání, posilují ekologickou výchovu a kontakt dětí s přírodou. Podpora je zaměřena na provoz a zkvalitnění činnosti lesních klubů. „Cílíme především na zkvalitnění a stabilizaci lesních klubů a jejich plynulý přechod do školské soustavy. Na jejich podporu jsme vyčlenili 90 milionů korun,“ doplňuje ministr Hladík.
Výzva navazuje na předchozí předregistrační výzvu, která proběhla v roce 2024 ve spolupráci s Asociací lesních mateřských škol. Do ní se mohly hlásit lesní kluby, které splňovaly předem nastavená provozní kritéria, například celoroční venkovní provoz a nejméně deset dětí zapsaných k pravidelné docházce. V rámci předregistrace se přihlásilo celkem 99 subjektů, jejichž seznam je přílohou aktuální výzvy. O podporu se nyní mohou ucházet právě tyto registrované kluby. Žádosti o poskytnutí podpory mohou podávat v období od 22. září do 10. října 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace ve výši 90 milionů korun.
„Vzhledem k tomu, že jde především o nevládní neziskové organizace a chceme zajistit bezproblémový chod těchto subjektů, vyplatíme 40 procent prostředků automaticky zálohově, zbývající část po doložení ex-post. Prostředky bude možné čerpat na hospodaření a provoz v lesních klubech až na tři školní roky,“ doplňuje ředitel Valdman. Způsobilé výdaje jsou stanoveny jednotkovou sazbou za výukovou hodinu, přičemž podmínkou je doložení časového rozsahu výuky. Výše podpory činí 207 korun za jednu realizovanou hodinu výuky a náklady je možné uplatnit zpětně již od 1. září 2025.
Detaily a dokumenty k výzvám:
