Strategický kompas pro průmysl: Zpráva o životním prostředí ČR 2024

2. 10. 2025| autor: Aneta Čížková0

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo každoroční Zprávu o životním prostředí ČR 2024. Dokument shrnuje nejdůležitější trendy v oblasti emisí, odpadů i hospodaření s vodou a poprvé přináší i souhrnná data z jednotlivých krajů. Zpráva tak nabízí ucelený obraz o stavu české krajiny i průmyslu a ukazuje, kde budou firmy čelit největším výzvám.

Průmysl pod tlakem dekarbonizace

Průmysl v Česku produkuje přibližně 25 % celkových emisí skleníkových plynů, tedy kolem 26 milionů tun. Ještě výraznější je podíl sektoru výroby elektřiny a tepla, který zodpovídá přibližně za třetinu celkových emisí. Pozitivní je, že v roce 2023 klesly celkové emise skleníkových plynů poprvé od roku 1990 pod hranici 100 milionů tun, konkrétně na cca 99 milionů tun CO₂ ekvivalentu, což představuje meziroční pokles o 15 %, tedy zhruba 17,5 milionu tun. Největší vliv měla úspora v energetice a ve výrobě.

