02/2025

Společnost DENIOS představila na MSV 2025 nová řešení

24. 10. 2025| zdroj: DENIOS0

7
zdroj: Denios

Společnost DENIOS s.r.o., lídr v oblasti bezpečného skladování a manipulace s nebezpečnými látkami se letos, jako již tradičně, zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na svém stánku představila hned tři nové produkty, které rozšiřují produktové portfolio pro laboratoře, průmyslové provozy, logistiku a skladování.

Jednou z novinek, které zaujaly odbornou veřejnost, je laboratorní digestoř GAP s ejektorovou technologií VARIO-Flow, která představuje průlomové řešení pro bezpečnou práci s nebezpečnými látkami. Zásadní výhodou digestoře GAP je zcela otevřená pracovní plocha - řízený přívod a odvod vzduchu zachycuje emise a obsluha je tak spolehlivě chráněna.

Další z inovativních produktů, které společnost DENIOS na MSV představila, je tepelný box HB, který je určen pro efektivní ohřev sudů nebo IBC kontejnerů až do 120 °C. Jedná se o cenově příznivé standardizované řešení s kapacitou až pro 4-8 sudů nebo 1-2 IBC kontejnery. Typizované provedení tepelných boxů HB přináší další nekompromisní výhodu: krátkou dobu dodání.

Novinkou, která oslovila návštěvníky napříč různými obory, je stáčecí podstavec pro bezezbytkové vyprázdnění IBC kontejnerů. Zařízení funguje na jednoduchém principu, přičemž pomáhá eliminovat ztráty materiálu, přispívá k ergonomii a bezpečnosti práce a minimalizuje ekologické dopady.

„Naše účast na MSV 2025 opět potvrdila, že firmy hledají inovativní, ale zároveň praktická řešení pro zajištění bezpečnosti. Naše novinky jsou navrženy s ohledem na potřeby našich zákazníků a rostoucími nároky na ochranu zdraví osob, životního prostředí i efektivitu provozu,“ říká Radek Zajíc, obchodní ředitel DENIOS s.r.o.

Společnost DENIOS děkuje všem návštěvníkům, kteří se na veletrhu zastavili u jejího stánku, a těší se na další spolupráci

