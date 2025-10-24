Vláda projednávala klimatické cíle EU i revizi emisních povolenek

Vláda na zasedání ve středu 22. října 2025 projednávala klimatické cíle, revizi emisních povolenek nebo o spuštění programu hloubkové sanace území zasaženého výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, který projednal mandát premiéra Petra Fialy na nadcházející summit Evropské rady v Bruselu.
„Aktuální téma, které se dnes na evropské úrovni řeší, je stanovení nových klimatických cílů pro rok 2040, kdy Evropská komise navrhuje snížení emisí CO2 o devadesát procent proti výchozímu roku 1990. Úkol stanovit tento cíl nevznikl teď. Tento úkol dostala Evropská komise v klimatickém zákoně, který schválila vláda Andreje Babiše, konkrétně tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec,“ připomněl premiér Fiala.
„Nám se ale podařilo v rámci snahy revidovat chybné kroky Babišovy vlády na evropské úrovni, dát dohromady blokační menšinu a Rada ENVI tak nový cíl dosud neschválila. Já budu na Evropské radě tuto naši pozici dále hájit. Chceme, aby Komise připravila dopadové studie na jednotlivé členské státy, tedy co by to pro jednotlivé země a sektory přesně znamenalo. Nemůžeme slepě podpořit nějaký cíl, aniž bychom znali dopady,“ řekl předseda vlády.
Druhým aktuálním tématem je revize systému emisních povolenek EU ETS2, kde Česká republika rovněž vyvinula tlak na zásadní změny v jeho nastavení. „Na naši iniciativu, při které jsme dokázali shromáždit devatenáct zemí, reagovala včera Evropská komise a představila soubor konkrétních opatření, která mají omezit negativní dopady zavedení systému emisních povolenek ETS2 na občany i firmy. Návrhy se ubírají správným směrem, který jsme prosazovali, je to výsledek našeho dobrého vyjednávání a je potřeba je co nejdříve schválit,“ prohlásil premiér Fiala.
„Bude to znamenat pevnější ochranu proti růstu povolenek nad 45 euro a také dřívější příliv peněz z Evropské unie na opatření, která mají pomoci modernizovat ekonomiku. Zároveň nechceme zůstat stát v půli cesty a je potřeba dál hledat podporu pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek,“ dodal předseda vlády.
Kabinet odsouhlasil také vytvoření dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na řešení následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, k nimž došlo po diverzní akci agentů ruské rozvědky GRU v roce 2014. Cílem programu bude financovat zahájení hloubkového pyrotechnického průzkumu zhruba 500 hektarů, které byly výbuchem munice zasaženy. Jedná se o první fázi komplexní asanace území, které je i po více než deseti letech od události zamořeno výbušninami a vojenským materiálem. Příjemcem dotace bude Zlínský kraj, náklady na realizaci první fáze se pohybují v jednotkách milionů korun a očekává se, že celková asanace zasaženého území může trvat dva až pět let.
Komentáře