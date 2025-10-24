ČEZ Distribuce připojila za devět měsíců letošního roku 13 575 FVE s instalovaným výkonem 383,5 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti za devět měsíců letošního roku 13 575 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 383,5 MW. Více jak 75 % byly mikrozdroje do 10 kW na hladině nízkého napětí.
Přes 87 % instalací je vybaveno bateriovým uložištěm - přesně tedy 11 825 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 172,9 MW je vybaveno bateriovým uložištěm, jehož kapacita je 182,9 MWh.
Pro srovnání za stejné období roku 2024 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 22 764 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 473,9 MW. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 147 400 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 2 930,5 MW. Letos vynaloží ČEZ Distribuce 19,2 miliard korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky jdou především do připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie.
„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Letos také očekáváme zvýšený příjem žádostí o připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace a automatizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce
Akumulace
V souvislosti s naplněním zákona LEX OZE III byl ke dni 19.9.2025 v 8 hod. zahájen příjem žádostí o samostatně stojící bateriová úložiště. ČEZ Distribuce ke konci září (tedy za pouhých 12 dní po zahájení) přijala 1 069 ks žádostí o rezervovaný výkon ve výši 7,5 GW s rezervovaným příkonem 7,0 GW. V 70% jde o nové připojení akumulačního zařízení a 57% ze všech žádostí směřuje do napěťové hladiny vysokého napětí.
Pro zájemce o připojování zařízení pro ukládání elektřiny energetici v předstihu uspořádali webinář na toto téma. ČEZ Distribuce informovala také o spuštění nové mapy připojitelnosti na jednotlivých napěťových hladinách a nové sekce „Pro provozovatele akumulace“.
Kapacita pro připojení se v čase mění
V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben, odběrů a nově i akumulace jsou zpracovány přehledové mapy oblastí s přehledem o dostupné kapacitě a možnostech připojování na všech napěťových hladinách. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách.
Volná distribuční kapacita pro připojování výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)
Mapa připojitelnosti pro akumulace | Homepage
Volná distribuční kapacita | Homepage
Na hladině nízkého napětí je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje také v aplikaci PROUD. Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)
