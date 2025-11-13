SFŽP vyzývá k likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů

V rámci regionálních hydrogeologických průzkumů, které probíhaly v 70. a 80. letech minulého století, bylo na území České republiky vybudováno velké množství průzkumných hydrogeologických vrtů. Zadavatelem a investorem těchto vrtů byl tehdy stát.
V současnosti se k těmto vrtům nikdo nehlásí – původní organizace, které byly investorem, již zanikly a řada vrtů je dnes ve špatném technickém stavu. Tyto vrty dosahují často hloubky až několik set metrů a procházejí přes více zvodní. Z toho vyplývá vysoké riziko havárie a možného znečištění podzemních vod, které jsou v mnoha případech využívány jako zdroje pitné vody pro obyvatelstvo České republiky.
V zájmu ochrany vodních zdrojů je nezbytné takovéto vrty odborně a v souladu s platnou legislativou zlikvidovat, aby byla eliminována rizika ohrožení kvality podzemních vod a zamezilo se znečištění životního prostředí. Za tímto účelem byla vyhlášena Výzva Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životního prostředí č. 23/2025, jejímž cílem je financování likvidace nepotřebných průzkumných hydrogeologických vrtů. Oprávněným příjemcem podpory z této výzvy je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který zajistí odbornou likvidaci vrtů v souladu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy.
ČHMÚ v návaznosti na vyhlášení Výzvy č. 23/2025 Státním fondem životního prostředí ČR oslovuje orgány státní správy a samosprávy s žádostí o předložení podkladů k zařazení nepotřebných průzkumných hydrogeologických vrtů k likvidaci.
Podmínky pro zařazení vrtu k likvidaci
Vrt musí splňovat všechna následující kritéria:
- Průzkumný vrt (nejedná se o vodní dílo, jedná se o průzkumný vrt dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích).
- Investorem byl stát nebo státní organizace nebo investor, který není znám nebo již neexistuje.
- Není prokázán majitel daného vrtu.
- Z hlediska původního účelu již není potřebný a není již nadále využitelný.
- Představuje riziko ohrožení životního prostředí, zejména kvality nebo množství podzemních vod, případně zdraví či života obyvatel.
Podklady požadované k žádosti o likvidaci
Zájemci o zařazení vrtů k likvidaci musí předložit informace individuálně ke každému vrtu:
- Posudek hydrogeologa, tj. osoby s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, který musí obsahovat:
- Souřadnice k vrtu, popis zájmové lokality, fotodokumentaci vrtu.
- Průvodní dokumentaci k vrtu, jeli dostupná.
- Aktuální technický stav vrtu (hloubka, hladina podzemní vody, průměr a stav výstroje).
- Důvod proč je vrt navržen k likvidaci, včetně popisu identifikovaných rizik.
- Informace k historii vrtu (např. původní zprávy, posudky apod.).
- Případně všechny dostupné informace k vrtu (televizní prohlídka, karotáž apod.)
- Povolení ke vstupu na pozemek za účelem likvidace od majitele pozemku (případně i nájemce pozemku), na kterém se vrt nachází (po likvidaci bude pozemek uveden do původního stavu).
- Kontaktní údaje na odpovědnou osobu žadatele.
ČHMÚ si vyhrazuje právo určit zařazení vrtů k likvidaci podle jejich aktuální rizikovosti.
Termíny podání žádostí:
- 1. kolo: 12. 11. 2025 – 31. 3. 2026
- 2. kolo: 1. 4. 2026 – 31. 10. 2026
- Případné další termíny budou vypsány na základě zájmu a čerpání finančních prostředků.
- Žádosti je možné podávat prostřednictvím datové schránky ČHMÚ:e37djs6
- Přílohy s větší velikostí (nad 30 MB) lze poslat přes úschovnu na níže uvedenou emailovou adresu.
- Likvidace vrtů budou probíhat do 31. 12. 2031 nebo do vyčerpání finančních prostředků dotačního programu.
