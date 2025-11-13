02/2025

SFŽP vyzývá k likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů

13. 11. 2025| zdroj: ČHMÚ0

drains-3836236_640
zdroj: pixabay

V rámci regionálních hydrogeologických průzkumů, které probíhaly v 70. a 80. letech minulého století, bylo na území České republiky vybudováno velké množství průzkumných hydrogeologických vrtů. Zadavatelem a investorem těchto vrtů byl tehdy stát.

V současnosti se k těmto vrtům nikdo nehlásí – původní organizace, které byly investorem, již zanikly a řada vrtů je dnes ve špatném technickém stavu. Tyto vrty dosahují často hloubky až několik set metrů a procházejí přes více zvodní. Z toho vyplývá vysoké riziko havárie a možného znečištění podzemních vod, které jsou v mnoha případech využívány jako zdroje pitné vody pro obyvatelstvo České republiky.

V zájmu ochrany vodních zdrojů je nezbytné takovéto vrty odborně a v souladu s platnou legislativou zlikvidovat, aby byla eliminována rizika ohrožení kvality podzemních vod a zamezilo se znečištění životního prostředí. Za tímto účelem byla vyhlášena Výzva Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životního prostředí č. 23/2025, jejímž cílem je financování likvidace nepotřebných průzkumných hydrogeologických vrtů. Oprávněným příjemcem podpory z této výzvy je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který zajistí odbornou likvidaci vrtů v souladu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy.

ČHMÚ v návaznosti na vyhlášení Výzvy č. 23/2025 Státním fondem životního prostředí ČR oslovuje orgány státní správy a samosprávy s žádostí o předložení podkladů k zařazení nepotřebných průzkumných hydrogeologických vrtů k likvidaci.

Podmínky pro zařazení vrtu k likvidaci

Vrt musí splňovat všechna následující kritéria:

  1. Průzkumný vrt (nejedná se o vodní dílo, jedná se o průzkumný vrt dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích).
  2. Investorem byl stát nebo státní organizace nebo investor, který není znám nebo již neexistuje.
  3. Není prokázán majitel daného vrtu.
  4. Z hlediska původního účelu již není potřebný a není již nadále využitelný.
  5. Představuje riziko ohrožení životního prostředí, zejména kvality nebo množství podzemních vod, případně zdraví či života obyvatel.

Podklady požadované k žádosti o likvidaci

Zájemci o zařazení vrtů k likvidaci musí předložit informace individuálně ke každému vrtu:

  1. Posudek hydrogeologa, tj. osoby s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, který musí obsahovat:
  • Souřadnice k vrtu, popis zájmové lokality, fotodokumentaci vrtu.
  • Průvodní dokumentaci k vrtu, jeli dostupná.
  • Aktuální technický stav vrtu (hloubka, hladina podzemní vody, průměr a stav výstroje).
  • Důvod proč je vrt navržen k likvidaci, včetně popisu identifikovaných rizik.
  • Informace k historii vrtu (např. původní zprávy, posudky apod.).
  • Případně všechny dostupné informace k vrtu (televizní prohlídka, karotáž apod.)
  1. Povolení ke vstupu na pozemek za účelem likvidace od majitele pozemku (případně i nájemce pozemku), na kterém se vrt nachází (po likvidaci bude pozemek uveden do původního stavu).
  2. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu žadatele.

ČHMÚ si vyhrazuje právo určit zařazení vrtů k likvidaci podle jejich aktuální rizikovosti.

Termíny podání žádostí:

  • 1. kolo: 12. 11. 2025 – 31. 3. 2026
  • 2. kolo: 1. 4. 2026 – 31. 10. 2026
  • Případné další termíny budou vypsány na základě zájmu a čerpání finančních prostředků.
  1. Žádosti je možné podávat prostřednictvím datové schránky ČHMÚ:e37djs6
  2. Přílohy s větší velikostí (nad 30 MB) lze poslat přes úschovnu na níže uvedenou emailovou adresu.
  3. Likvidace vrtů budou probíhat do 31. 12. 2031 nebo do vyčerpání finančních prostředků dotačního programu.

