Setrvalý mráz je pro vodohospodáře výzvou

Setrvale mrazivé počasí, které v posledních dnech zasahuje většinu území České republiky, klade na vodohospodáře zvýšené nároky. Dlouhodobě nízké teploty vedou ke vzniku a postupnému zesilování ledových jevů na vodních tocích i vodních dílech. Tyto jevy je nutné pečlivě sledovat, a pokud je to možné, tak včas řešit. Vodohospodáři Povodí Labe proto přešli do režimu zvýšené bdělosti.
Při současných nízkých průtocích led bezprostředně potíže nezpůsobuje. Riziková situace však může nastat při následné oblevě, kdy se ledová celina začne lámat a posouvat po toku,“ říká Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe. U mostních pilířů, jezů či dalších překážek pak mohou vznikat ledové nápěchy – led vytvoří bariéru, za níž se hromadí voda, která se může rozlévat do okolí. V krajním případě také může dojít ke vzniku lokální povodňové vlny. „Vodohospodáři se snaží takovému jevu předejít, situaci podrobně sledují a průběžně vyhodnocují,“ dodává Šebesta.
Mráz negativně ovlivňuje také samotná vodní díla. Led se může na konstrukcích jezů a dalších vodních děl kumulovat a konstrukce tím zatěžovat, při dlouhodobém namrznutí tak hrozí, že je může svou hmotností mechanicky poškodit. Led na konstrukci také omezuje samotnou funkci vodního díla; ztěžuje či v krajních případech zabraňuje jeho ovládání. Kritická situace může nastat zejména při rychlé oblevě, kdy je již nutné s vodními díly manipulovat kvůli zvýšeným průtokům, avšak konstrukce jsou stále zamrzlé. Vodohospodáři proto musí průběžně přijímat řadu preventivních i operativních opatření.
Patří mezi ně zejména četnější kontroly a odstraňování přimrzlého ledu z konstrukcí pomocí tlakové nebo horké vody, případně mechanicky, například motorovými pilami. Důležité je také udržování ledové celiny v bezpečné vzdálenosti od konstrukcí vodních děl a zamezit tak mechanickému poškození, např. vyřezáváním ledu v nadjezí před jezovými poli. Setrvalé mrazy přinášejí i řadu provozních komplikací. Zamrzají měřicí sondy vodního stavu a jejich tlaková čidla, kdy promrzání šachet a rozpínání ledu může vést k poskytování chybných dat. U takto zasažených stanic je na našich internetových stránkách uvedena poznámka, že měření je ovlivněno ledovými jevy. Pozornost je věnována také plavidlům na toku Labe, která mohou být při pohybu ledových ker poškozena.
Při dlouhodobějším mrazivém počasí proto správce vodní cesty upozorňuje provozovatele plavidel, aby je zavčas zabezpečili nebo přesunuli do přístavů a předešli tak jejich poškození. Vznikající ledová celina pak v posledních dnech komplikuje plavební provoz na Labi; už ve třech úsecích musel být plavební provoz zastaven. V přístavu Děčín-Rozbělesy aktuálně dosahuje tloušťka ledu v přístavním bazénu přibližně 20 cm, zde se ledovou celinu daří průběžně odstraňovat pomocí plavidla Děčín, ledoborce, který je k této činnosti konstrukčně uzpůsoben.
„Setrvalý mráz pro vodohospodáře znamená období zvýšené bdělosti. Situace je nepřetržitě monitorována a připravenost k zásahu je klíčová zejména s ohledem na možnou změnu počasí a příchod oblevy, kdy se rizika spojená s ledovými jevy mohou výrazně zvýšit,“ shrnuje Šebesta.
