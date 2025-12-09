Rozsáhlý požár a sucho cvičně řešili čeští a polští studenti na VŠB-TUO

Studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava a partnerské univerzity v Polsku si vyzkoušeli reálnou krizovou situaci a koordinaci záchranných složek. Fakulta pořádala 11. mezinárodní štábní cvičení, tentokrát zaměřené na sucho a s tím spojené problémy.
Mezinárodní štábní cvičení Inter-Sucho 2025 bylo zaměřené na řešení následků dlouhotrvajícího sucha v česko-polském příhraničí. Cvičení simulovalo situaci v obci s rozšířenou působností, kterou dlouhodobé sucho ohrožovalo z hlediska dostupnosti vody, požárního rizika i dopadů na veřejnou správu.
Do řešení krizové situace se zapojili studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) a studenti Katedry národní bezpečnosti Univerzity pomořanské ve Słupsku. Studenti pod dohledem pedagogů a zástupců profesionálních záchranných složek museli reagovat na řadu souběžných událostí – od rozsáhlého lesního požáru až po koordinaci krizových opatření na obecní a krajské úrovni, doplněných o přeshraniční komunikaci v angličtině.
„Cvičení Inter-Sucho 2025 studentům umožnilo zažít práci krizových štábů a zásahových jednotek v prostředí, které se velmi blíží realitě. Cílem je, aby si osvojili rozhodování pod tlakem, přeshraniční komunikaci i týmovou spolupráci, tedy dovednosti, které budou v jejich profesním životě nezbytné,“ uvedla Lenka Brumarová, vedoucí cvičení a vedoucí Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO.
Zapojení odborníků a institucí z praxe
Do cvičení se zapojili také zástupci institucí, které v reálných podmínkách plní klíčové role při řešení mimořádných událostí. Kromě Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje průběh cvičení sledovali také zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Policie Moravskoslezského kraje a SOŠ a VOŠ požární ochrany Frýdek-Místek. Virtuálně se připojili odborníci ze Strojní fakulty Technické univerzity Košice a Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Cvičení se uskutečnilo na Fakultě bezpečnostního inženýrství v Centru simulačních technologií (CESIT), které nabízí unikátní prostředí pro realistické modelování krizových situací. Díky modulárnímu uspořádání umožňuje propojit různé úrovně řízení a simulovat dynamický vývoj mimořádné situace v reálném čase. Studenti s přehledem zvládli všechny nástrahy, podobně jako v předchozích ročnících, kdy řešili například povodně nebo imigrační vlnu.
Komentáře