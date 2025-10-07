Rada EU přijala zjednodušující úpravy CBAM

Rada EU schválila nařízení, které zjednodušuje a posiluje mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) v rámci tzv. legislativního balíčku Omnibus I. Cílem je snížit regulatorní a administrativní zátěž i náklady na dodržování pravidel pro evropské podniky, zejména malé a střední firmy. Klimatické ambice CBAM zůstávají zachovány, protože pokryto zůstane přibližně 99 % emisí obsažených v dováženém zboží.
Podle dánské ministryně pro evropské záležitosti Marie Bjerre je klíčové, aby zelená transformace šla ruku v ruce s konkurenceschopností Evropy: „Pokud chceme uspět v zelené transformaci a zároveň posílit konkurenceschopnost Evropy, musíme snižovat zbytečnou zátěž. Právě to tento nástroj přináší – usnadňuje život evropským firmám při zachování klimatických cílů.“
Nařízení zavádí nový „de minimis“ práh – dovoz do 50 tun ročně na jednoho dovozce nebude podléhat pravidlům CBAM. Tento krok se dotkne především malých firem a jednotlivců, kteří dovážejí zanedbatelná množství zboží. Další změny zahrnují přechodné období od roku 2026, během kterého budou moci dovozci obchodovat se zbožím CBAM i při čekání na registraci. Zjednodušení se týkají také povolovacích řízení, sběru dat, výpočtu emisí, pravidel ověřování, finanční odpovědnosti i sankcí.
Nařízení bude v nejbližších dnech zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení. Úpravy navazují na výzvy evropských lídrů k tzv. „revoluci ve zjednodušování“ regulací, kterou formulovaly zprávy Enrica Letty a Maria Draghiho a také Budapešťská deklarace z listopadu 2024. Balíček Omnibus I je součástí širší snahy vytvořit pro evropské podniky jasnější, jednodušší a předvídatelnější legislativní rámec.
