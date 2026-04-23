Proměna Nové zelené úsporám: miliardy na úroky bank vs. návrh přímé podpory domácností

Připravovaný návrh programu Nová zelená úsporám z dílny Ministerstva životního prostředí podle oborových organizací zásadně míjí svůj účel. Místo přímé podpory domácností má stát podle aktuální podoby programu posílat miliardy korun pouze bankám na úhradu úroků.
Podle propočtů Komory obnovitelných zdrojů energie a partnerských asociací může tento model během prvních pěti let stát až 8 miliard korun. Tyto prostředky přitom nebudou směřovat k domácnostem, ale do finančního sektoru. Komora proto navrhuje alternativu v podobě postupně vypláceného bonusu, který by byl pro stát zároveň levnější.
Domácnosti by tak měly možnost zvolit variantu, kdy při financování investice z vlastních prostředků obdrží v průběhu několika let finanční bonus. Ten by stát vyplácel postupně, obdobně jako by jinak hradil úroky bankám. Výpočty Komory OZE ukazují, že pro dosažení stejného motivačního efektu stačí domácnostem vyplatit nižší částku, než kolik by stát zaplatil na úrocích. Analýza vychází ze všech obnovitelných zdrojů zahrnutých v programu Nová zelená úsporám; nezahrnuje opatření na zateplení a další úspory na obálce budov.
„MŽP pod vedením Igora Červeného připravuje model, kde stát zaplatí bankám miliardy, ale domácnostem ani korunu, aby se jim zlepšila návratnost. Domníváme se, že veřejné peníze mají pomáhat hlavně lidem, ne jen bankám. Doporučujeme proto dát domácnostem alespoň možnost vybrat si místo úvěru postupně vyplácený bonus. Stát by tak i ušetřil,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Zkušenosti z trhu navíc ukazují, že o čistě úvěrové financování je minimální zájem.
„Stát chce masivně podpořit nástroj, který lidé ve skutečnosti nevyužívají. Domácnosti nechtějí financovat novou fotovoltaiku či tepelné čerpadlo čistě dluhem. Pokud program zůstane takto nastavený, povede to k propadu realizací,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
„Instalace solárního termického systému je cesta ke zvýšení soběstačnosti a snížení provozních nákladů na bydlení s prokázanou životností 30+ let. Nejedná se o tak nákladné opatření, pro které by si domácnosti byly ochotny brát úvěr. Spíše očekávají pomoc s počáteční investicí s jasným vědomím, že tato pomoc přichází k nim, nikoli k bankám,“ říká Jiří Kalina, z Československé společnosti pro sluneční energii.
Obor zároveň upozorňuje na reputační dopad celého návrhu.
„Pro veřejnost bude velmi těžké přijmout, že stát platí úroky bankám, zatímco přímá podpora domácností mizí. Takový model může zásadně poškodit důvěru v podporu úspor energií,“ dodává Eva Neudertová, ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel. „U kotlů nebo moderních kamen je situace velmi podobná – domácnosti investují vlastní peníze a očekávají, že stát jim pomůže zkrátit návratnost. Ne že bude financovat úroky bankám. Pokud podpora nebude dávat lidem ekonomický smysl, jednoduše se realizace zastaví. A to je škoda nejen pro obor, ale i pro energetickou bezpečnost a dostupnost vytápění v regionech.“ říká Libor Soukup, Cech kamnářů ČR.
Zástupci sektoru proto navrhují jednodušší řešení: dát domácnostem možnost volby mezi úvěrem a postupně vyplácenou podporou. Tento model by byl levnější, rychlejší a zároveň výrazně účinnější.
