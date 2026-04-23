Veletrh VODOVODY–KANALIZACE se vrací na brněnské výstaviště

Po šestnácti letech se na brněnské výstaviště vrací nejvýznamnější středoevropská událost v oblasti vodního hospodářství. Mezinárodní veletrh VODOVODY–KANALIZACE se uskuteční od 8. do 10. června 2027 a nově jej bude organizovat společnost Veletrhy Brno.
Hlavním pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR, z. s., (SOVAK) a odborným partnerem slovenská Asociace vodárenských společností. „Veletrh VODOVODY–KANALIZACE má v českém i evropském kontextu své pevné místo a jde o strategickou akci pro celý obor vodního hospodářství. Naším cílem je navázat na jeho historii a současně ho dále rozvíjet tak, aby odpovídal aktuálním potřebám odvětví i jeho budoucím výzvám. Velmi si vážíme toho, že se tato odborná platforma po letech opět uskuteční na brněnském výstavišti. Věříme, že právě zde bude mít veletrh ideální podmínky pro další rozvoj,“ uvedl Mgr. Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
„Veletrh VODOVODY–KANALIZACE je svého druhu nejprestižnější akcí pořádanou naší organizací. Právě snaha o zajištění co nejlepších podmínek pro vystavovatele i návštěvníky nás přivedla k obnovené spolupráci s brněnským výstavištěm. Jsme přesvědčeni, že uvedená změna bude pozitivním impulsem pro zahájení nové etapy v historii výstavy,“ zdůraznil Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.
„Spojenie veľtrhu VODOVODY–KANALIZACE s veľtrhom AQUA, poriadanom na Slovensku, prináša nové možnosti pre partnerov, vystavovateľov a odbornú verejnosť, nájsť to najlepšie z českého a slovenského vodárenstva pod jednou strechou. Ide o účinné spojenie know-how a odbornosti pre moderné vodné hospodárstvo v srdci Európy,“ uvedl Ing. Miroslav Kundrík, prezident Asociácie vodárenských spoločností.
Akce se vrací v době, kdy odvětví čelí zásadním výzvám spojeným s klimatickou změnou, udržitelným hospodařením a modernizací infrastruktury. Mezi klíčová témata nadcházejícího ročníku se zařadí například moderní technologie ve vodárenství, efektivní hospodaření s vodou, energetická úspornost provozů a adaptace na klimatické změny včetně sucha a přívalových srážek. Důležitou roli bude hrát také digitalizace a využití dat při správě a řízení vodohospodářské infrastruktury. Veletrh je určen širokému spektru odborné veřejnosti – od zástupců měst a obcí a provozovatelů vodovodů a kanalizací, přes projektanty, stavební firmy a technologické dodavatele až po investory, výzkumné organizace a akademickou sféru.
Ve stejném termínu se bude konat také další významná odborná akce pořádaná na brněnském výstavišti – veletrh URBIS, zaměřený na chytrá řešení pro města a obce. „Souběh obou akcí je nastaven tak, aby každý z veletrhů fungoval plnohodnotně ve svém oboru, zároveň však návštěvníkům i vystavovatelům umožnil přirozené tematické přesahy v oblastech infrastruktury, správy měst a moderních technologií. Cílem je nabídnout odborné veřejnosti koncentraci klíčových témat v jednom termínu, při zachování jasného odborného zaměření obou akcí,“ doplnil Kubata.
„Naprostou většinu vodárenské infrastruktury v ČR vlastní města a obce. O důležitosti spolehlivého a bezpečného fungování dané infrastruktury snad dnes již nikdo nepochybuje. Co vše se pro to ale musí udělat a jaké technologie dnes ve vodárenství běžně využíváme, se mimo odbornou veřejnost bohužel příliš neví. Proto jsme se rozhodli termínově propojit dva programově odlišné, ale věcně zcela propojené veletrhy,“ uvedl Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.
Součástí veletrhu VODOVODY–KANALIZACE bude tradičně i doprovodný program zahrnující konference, tematické panely, semináře a networkingová setkání. Nebudou chybět ani ocenění nejlepších exponátů a expozic, vodárenská soutěž zručnosti, fotosoutěž Voda a lidé či společenský program pro vystavovatele a odbornou veřejnost.
Cílem nové koncepce je posílit význam veletrhu v evropském kontextu, podpořit sdílení zkušeností napříč oborem a nabídnout co nejlepší prostor pro diskuzi o budoucnosti vodního hospodářství v podmínkách klimatických a technologických změn.
