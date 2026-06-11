Praha investuje 850 milionů korun do ekologické modernizace nakládání s odpady

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí 850 milionů korun společnosti Pražské služby, a.s. na financování strategického investičního projektu FÉNIX. Jedná se o modernizaci nakládání se zbytky vznikajícími při spalování komunálního odpadu v malešickém ZEVO.
Ekonomická studie zpracovaná společností Grant Thornton jednoznačně potvrdila finanční opodstatněnost investice. Projekt bude realizován v letech 2026 až 2029. Pražské služby zajišťují nakládání s veškerým směsným komunálním odpadem z území hlavního města. Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích přitom produkuje dva typy zbytkových materiálů – popílek a škváru – jejichž současné zpracování je nákladné a z velké části závislé na skládkování.
Projekt FÉNIX tuto situaci zásadně mění. Jeho cílem je oddělení kotelního popílku od škváry, zvýšení kvality škváry na úroveň využitelnou jako stavební materiál a zavedení nového technologického řešení pro maximalizaci výtěžnosti železných i neželezných kovů. Realizace projektu přinese městu úspory na skládkovném, vyšší tržby z prodeje vytříděných kovů, omezení potřeby těžby primárních surovin a snížení emisí CO₂.
„Projekt FÉNIX je přesně ten typ investice, který dává smysl z pohledu hospodaření města i z pohledu životního prostředí. Praha nevkládá prostředky do ztrátové operace, ale do ekonomicky opodstatněného záměru, jehož realizace sníží náklady na skládkování, zvýší tržby z prodeje kovů a zároveň přispěje k oběhovému hospodářství. Odpovědné nakládání s financemi i odpadem jdou ruku v ruce,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro finance, rozpočet, fondy a podporu podnikání Zdeněk Kovářík.
Financování bude poskytnuto formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který je procesně rychlejší a finančně méně náročný než vklad do základního kapitálu. Smlouva podle radního Kováříka rozděluje čerpání do jednotlivých tranší vázaných na postup realizace projektu, takže případné upuštění od záměru automaticky omezuje možnost čerpat prostředky v plné výši. V budoucnu lze zároveň předpokládat možnost navrácení poskytnutých prostředků z kladného dopadu projektu na výnosy Pražských služeb. Původní částka 250 milionů korun, která již byla zahrnuta do rozpočtu hlavního města na rok 2026, se po dohodě s Pražskými službami navyšuje o 600 milionů korun na celkových 850 milionů, přičemž prostředky budou čerpány postupně až do roku 2029.
Pražské služby patří mezi ekonomicky stabilní dceřiné společnosti hlavního města. V roce 2024 dosáhly hospodářského výsledku po zdanění ve výši 386 milionů korun, v roce 2023 pak 406 milionů korun. Na rok 2025 se očekává hospodářský výsledek ve výši 342 milionů korun. Vytvořené zisky byly rozhodnutím vlastníka ponechány ve společnosti právě pro financování rozvojových investic. Vedle projektu FÉNIX Pražské služby plánují modifikaci třídicího centra v Chrášťanech, přestavbu bioplynové stanice Chrást a investičně rozsáhlý projekt převzetí subdodavatelů při svozu odpadu. Celkové předpokládané investiční náklady na všechny strategické projekty přesahují tři miliardy korun.
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