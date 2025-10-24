Pozvánka na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2025

V polovině listopadu se Ostrava stane centrem českého vodárenství. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pořádá ve dnech 12.–13. listopadu 2025 tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2025, která proběhne v inspirativním prostředí Dolní oblasti Vítkovice.
Tato prestižní událost nabídne prostor pro setkání odborníků, provozovatelů, projektantů, představitelů měst i firem, které spojuje jedno téma – voda a její budoucnost.
Letošní ročník přinese pohled na zásadní výzvy, které obor čekají. Diskutovat se bude o přípravě národního prováděcího plánu k nové evropské Směrnici o čištění městských odpadních vod, která stanoví nové požadavky pro odvod a čištění komunálních vod. Velká pozornost se zaměří také na možnosti zavádění kvarterního čištění, které přináší technologické i ekonomické výzvy, a na digitalizaci vodárenských procesů, včetně využití BIM modelů a chytrého měření.
V programu se objeví i témata spojená s energetickou efektivitou provozů, připraveností na klimatické extrémy nebo aktuální ekonomické a legislativní změny ovlivňující vodárenský sektor. Konference zároveň nabídne doprovodnou výstavní část, kde se představí výrobci, technologické společnosti a dodavatelé inovativních řešení.
„Konference není jen o přednáškách, ale hlavně o setkávání lidí, kteří posouvají náš obor dál. Chceme, aby si účastníci odnesli nejen odborné poznatky, ale i inspiraci a novou energii,“ říká ředitel SOVAK ČR Vilém Žák. Dvoudenní akce v Ostravě naváže na dlouholetou tradici konference, která je nejvýznamnějším odborným fórem v Česku zaměřeným na provoz vodovodů a kanalizací. Určena je vedoucím pracovníkům vodárenských společností, zástupcům obcí, odborníkům z oblasti technologií i všem, kteří chtějí porozumět aktuálním trendům v hospodaření s vodou.
Účastníci získají přehled o nejnovějších poznatcích, naváží cenné kontakty a mohou se zapojit do diskuze o budoucnosti oboru, který ovlivňuje kvalitu života nás všech.
Více informací o programu a doprovodných akcích najdete na www.sovak.cz/konference-vak-2025.
Těšíme se na setkání v Ostravě – na místě, kde se spojuje tradice, technologie a budoucnost vody.
Komentáře