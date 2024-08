Potravinový odpad a textilie pod větší kontrolou

Předcházení vzniku odpadu bude mít nová pravidla. Revize směrnice o odpadech se s novými cíly zaměřuje především na potravinový odpad a textilie. Evropský legislativní proces se blíží do své závěrečné části.

Podle Eurostatu je každoročně vygenerováno 59 mil. tun potravinového odpadu, což je zhruba 10 % všech potravin určených pro maloobchod, restaurace nebo domácnosti. V přepočtu na obyvatele je to přibližně 131 kg za rok. Přes 53 % food-waste je vytvořeno v domácnostech a okolo 20 % vzniká v průběhu zpracování a výroby potravin.

Hodnota roční produkce potravinového odpadu je odhadována na 132 mld. EUR a náklady na sběr a zpracování jsou ve výši 9,3 mld. EUR.

EU také ročně vyprodukuje 12,6 milionů tun textilního odpadu. Oblečení a obuv představuje 5,2 milionu tun odpadu, což odpovídá 12 kg odpadu na osobu ročně. V současnosti se pouze 22 % takového odpadu shromažďuje odděleně pro opětovné použití nebo recyklaci, zatímco zbytek se často spaluje nebo ukládá na skládku.

Před rokem, na počátku července 2023 představila Komise revizi rámce odpadové směrnice (Waste Framework Directive – WFD) s cílem snížit odpad a harmonizovat tak dopad nakládání s odpady na životní prostředí.

Návrh směrnice zavádí mimo jiné závazné cíle snížení plýtvání potravinami, kterých má být dosaženo na vnitrostátní úrovni. Do konce roku 2030 by země EU musely snížit plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě, a dále o 30 % na osobu společně na úrovni maloobchodu a spotřeby (restaurace, stravovací služby a domácnosti). To vše ve srovnání s množstvím potravinového odpadu vytvořeným v roce 2020.

Pro textilní a obuvnické výrobky navrhuje úprava směrnice zavést povinné a harmonizované systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (Extended Producer Responsibility – EPR) ve všech zemích EU, včetně poplatků ekomodulace. Stanoví rovněž požadavky na zajištění nakládání s textilním odpadem v souladu s hierarchií nakládání s odpady.

V Evropském parlamentu byl návrh postoupen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Výbor přijal svůj postoj dne 14. února 2024.

