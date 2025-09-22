Pollutec 2025: Odpadové hospodářství v centru pozornosti evropského veletrhu

Od 7. do 10. října 2025 se v lyonském Eurexpo uskuteční Pollutec, přední evropský veletrh environmentálních a klimatických řešení. Na jednom místě se sejde více než 2 000 vystavovatelů a 51 000 účastníků s jediným cílem: nabídnout konkrétní řešení pro průmysl a regiony, které čelí rostoucím ekologickým výzvám.
Za posledních 50 let se celosvětová spotřeba surovin více než ztrojnásobila a dnes dosahuje 106 miliard tun ročně. Přitom pouze 7 % použitých materiálů pochází z recyklace. Odvětví odpadů a recyklace se tak ukazuje jako strategický pilíř oběhového hospodářství.
Na Pollutec 2025 návštěvníci objeví:
- Inovace, které integrují umělou inteligenci a prostorová data za účelem optimalizace sběru, třídění a využití odpadů(Akanthas Sas, Greyparrot, CLS, systém pro manipulaci s hromadnými zásilkami atd.).
- Pokročilá řešení pro optimalizaci výkonu třídicích center (Pellenc ST, SmartEnds, Tellux, Vauché atd.), zpracování plastového odpadu (AC Biode SA, Earthwake Enterprise, HVO Suisse, European Circular Industry), zpracování organického/bioodpadu (AC Biode SA, Emeraude ID, Green Creative, Owl, stejně jako Cortexia, CVE atd.), optimalizaci zpracování elektronického odpadu (Hiro Robotics atd.), využití textilu (Keenat, Mapea atd.) a biologické materiály, jako je hlína ve stavebnictví (Materrup, Unelo atd.).
Na veletrhu se představí významní hráči v oblasti odpadového hospodářství, jako je společnost Veolia, Séché Environnement, Derichebourg Environnement, Tomra a Pizzorno. Doplní je řada inovativních startupů a malých a středních podniků.
Návštěvníci se mohou těšit na 740 vystavovatelů, recyklační vesnici od profesní organizace FEDEREC a více než 170 konferencí. Na Fóru o nakládání s odpady budou mít účastníci možnost zúčastnit se také řady prezentací, včetně:
- Jak akční plán vyřeší problémy v oblasti nakládání se stavebními odpady? 7. října, 15:00–15:45.
- Organické využití: zásadní článek v oběhovém hospodářství. 8. října, 12:15–13:00.
- Měřit znamená jednat: data o odpadech jako strategický nástroj řízení pro provozovatele třídicích center. 8. října, 15:00–15:45.
- Adaptace na změnu klimatu v odvětví nakládání s odpady: rizika a příležitosti pro transformaci. 9. října, 16:50–17:35.
Na hlavní scéně veletrhu La Tribune proběhne přednáška s názvem:
- Biomateriály a jejich opětovné použití: dvě cesty k udržitelné výstavbě, které čelí stejným výzvám? 9. října, 15:30. - 16:30
Letošní ročník veletrhu se zaměří na čtyři hlavní témata: zdraví, dekarbonizaci, bioekonomii a vědu. Nabídne více než 400 konferencí, ocenění Pollutec Innovation Awards a mezinárodní obchodní setkání.
Pollutec 2025
Datum: 7. - 10. října, od 9:00 do 18:30
Místo: Eurexpo Lyon, Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu
Pro bližší informace se můžete obrátit na visitor@frveletrhy.cz nebo na www.pollutec.com.
