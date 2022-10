Po recyklaci stavebních a demoličních materiálů je velký hlad

Kvůli koronavirové pandemii se jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Recycling, která se zaměřuje na recyklaci a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin, nemohl v roce 2020 uskutečnit. Dočkali jsme se jej až letos.

„Nikoho z nás nenapadlo, že se na 25. ročníku konference nesejdeme za rok, ale až za několik let,“ zahajuje konferenci docent Miroslav Škopán z Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, která konferenci pořádá. „Pro vaši informaci, po recyklaci stavebních a demoličních materiálů je skutečný hlad,“ komentuje docent současnou situaci.

Odborný program začal přednáškou Zdeňka Hlavsy ze společnosti TBG Metrostav, který se zaměřil na využití recyklovaného kameniva do betonu pro vrtané piloty. „Situace na trhu je v tuto chvíli taková, že výrobci betonu se snaží čím dál častěji přicházet s využíváním recyklovaného kameniva do betonu. Jenomže poptávka je stále nevalná, kvůli existujícím limitním požadavkům,“ říká Zdeněk Hlavsa.

Těmi jsou bariéry pro efektivní nabízení a také to, že mezi investory a odběrateli panuje nedůvěra vůči tomuto materiálu. Oproti přírodnímu kamenivu má beton s recyklovaným kamenivem rovněž limitní vlastnosti. „Beton s recyklovaným kamenivem musí být za nižší cenu, aby mohla fungovat poptávka mezi odběrateli, což nedává základ pro uplatnění v širším měřítku pro více konstrukcí,“ doplňuje Hlavsa.

Na něj navázal Radomír Rucki ze společnosti Destro Kladno, která vyrábí stavební materiály z průmyslového odpadu/materiálu. Ve svém příspěvku se zaměřil na umělé kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky a jeho dopady na životní prostředí.

„Vysokopecní struska vzniká při tavení železa ze vsázky z různých materiálů. Rozlišujeme dva její druhy a to podle způsobu chlazení: granulovaná, která chladne okamžitě a má vysoký podíl skelné fáze, a vzduchem chlazená, která vzniká pomalým chladnutím volně na vzduchu,“ vysvětluje Radomír Rucki. Ve vysokopecní strusce, která je chlazená vzduchem, se nezachovává aktivní sklovitá fáze, což jsou vlastnosti důležité pro pojiva, takže se do ní musí přidat další složka. Většinou se využívá při výrobě kameniva na zásyp nebo do betonu, případně do směsi pro výrobu cementu.

Problematikou využívání odpadních a recyklovaných zemin ve stavebnictví se zabýval Aleš Suchánek ze společnosti Dufonev. Zmínil se o tom, že výstupem z recyklačních linek jsou výrobky. Z hlediska harmonizované oblasti jsou výrobky definované jako stavební výrobky a jejich zamýšlené použití je specifikováno normami. V národním prostředí je výrobek definován jako výstup, tzv. prohlášení o shodě v neharmonizované oblasti.

„Určující je posuzovat recykláty v zamyšleném použití,“ zdůrazňuje Aleš Suchánek a dodává: „V rámci EU jsou pro využití recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů vytvořeny kompletní podmínky. Jsme schopni recykláty plnohodnotně využívat a nahrazovat jimi přírodní materiály.“ Nakonec Aleš Suchánek podtrhuje, že cílem recyklace stavebních a demoličních odpadů je vyrábět výrobky, které jsou uplatnitelné ve stavebnictví.