Petr Jonák: Diskuse o udržitelnosti potřebuje více racionality

Téma udržitelnosti a ESG vstoupilo do byznysového i politického světa s velkou razancí. Zejména návrhy nové legislativy v environmentální oblasti mají potenciál měnit strukturu české ekonomiky. Zatímco dosud tuto agendu řešily především banky a mezinárodní společnosti, směrnice CSRD již brzo dopadne na mnohem větší počet firem.„Svaz má dvě jasné ambice. Při přijímání nové legislativy chceme být hlasem racionality a konkurenceschopnosti. A zároveň chceme naši členskou základnu připravit na změny, které udržitelnost přinese – nejen z pohledu regulace, ale i příležitostí,“říká v rozhovoru pro Spektrum člen představenstva Petr Jonák.

V představenstvu Svazu jste odpovědný za udržitelnost a ESG. Co je v této oblasti pro Svaz důležité?

Téma udržitelnosti dnes hýbe celým světem. Většina vyspělých zemí si dává cíle klimatické neutrality, navrhuje se velké množství nové legislativy zejména v oblasti energetiky a cirkularity, ale také v oblasti reportingu. Banky podle ESG kritérií rozhodují o financování, největší investiční fondy ho promítají do svých strategií. Zároveň je to téma, které v politické i mediální rovině přitahuje obrovské množství emocí na obou stranách. To se odráží i v návrzích legislativy a celkové exekuce toho, jak se k cílům udržitelnosti dostat. A tady vidím zásadní roli Svazu. Měli bychom být hlasem racionality, a to jak v připomínkování legislativy, tak i ve veřejném prostoru.

Jak by měl vypadat racionální přístup ČR, potažmo českých firem?

Začnu tím pozitivním. Hodně hovoříme o tom, jak moc česká ekonomika potřebuje druhou ekonomickou transformaci. Jak nesmíme být subdodavatelskou ekonomikou s nízkou přidanou hodnotou. Udržitelnost přinese obrovské množství nových technologií a inovací, bude znamenat zásadní investice. A pro české firmy to znamená spoustu nových příležitostí. Pozitivní rovinu můžeme najít i v ESG reportingu. Pro firmy je to test odolnosti jejich byznys modelu vůči budoucím trendům – vůči chystané legislativě, vůči preferencím nové generace spotřebitelů.

Zároveň ale musíme požadovat racionalitu i z pohledu konkurenceschopnosti. Máme jeden z nejvyšších podílů průmyslu v Evropě, řada oborů je energeticky velmi náročných. Nevhodná legislativa nebo nerovný přístup může takové firmy jen vytlačit do jiných částí světa a snížit konkurenceschopnost celé země. Klima také neochráníme novou zbytečnou regulací nebo novým nepotřebným reportingem. Jasnou rolí Svazu je zde být strážcem konkurenceschopnosti a připomínkovat každou novou legislativu.

Jakou ESG legislativu jste v poslední době řešili?

Byla to především směrnice CSRD o nefinančním reportingu. A jsem moc rád, že jsme se svazy z dalších zemí pomohli ke změkčení této směrnice, například pro menší a střední firmy. Směrnice je schválená a transponuje se, ale tím naše práce nekončí. Povinnost reportingu začíná u části firem již u dat za rok 2024, v následujících letech se pak bude okruh povinných firem neustále rozšiřovat. U naší členské základny vidíme, že řada firem stále neví, jaké povinnosti je čekají. Chceme jim proto zajistit formou roadshow a seminářů potřebné znalosti a připravit je na nové povinnosti.

Většinu života jste pracoval v průmyslových firmách, nyní působíte v Sazce. Proč jste se rozhodl pro tuto změnu?

Postupně jsem zjistil, že mě ve firmách baví věci transformovat nebo stavět. A také poznávat různé části ekonomiky. Prošel jsem si automotive, sektorem dopravy a logistiky, energetikou, následně dvěma retailovými oblastmi – FMCG a telekomunikacemi. Tyto zkušenosti se mi hodí i ve Svazu průmyslu, protože jsem poznal řadu odvětví. Sazka je možná historicky vnímaná úzce jako firma prodávající tikety a losy. Ale dnes je to moderní technologická zábavní firma, která má dva pilíře – digitální, kde je to v podstatě e-commerce, a fyzický retail, kde má se zhruba 7 500 partnerskými pobočkami nejhustší síť POS v zemi.

Mimochodem, říká se „zábavní průmysl“, takže jsem vlastně z průmyslu neodešel. Ale vážně – já i Svaz průmyslu vnímám jako svaz českého byznysu. Již dnes máme mezi členy digitální a telco společnosti, firmy z oblasti služeb, poradenské firmy. Jsem přesvědčený, že máme mít ambici zastupovat celou strukturu české ekonomiky.

Petr Jonák (43)

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědný za oblast udržitelnosti a komunikace. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V minulosti se podílel na strategiích konkurenceschopnosti ČR a byl členem NERVu. Působil ve Škoda Auto, finanční skupině BXR a ve společnostech Coca-Cola a T-Mobile. V současnosti má na starosti vnější vztahy a udržitelnost loterijní společnosti Sazka, která je součástí skupiny Allwyn. Vystudoval VŠE a manažerský program na IMD Business School.