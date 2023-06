Opětovné použití není pro životní prostředí vždy nejlepší, rozporuje průmysl část obalového nařízení

V novém obalovém nařízení Evropská komise navrhla, aby velké domácí spotřebiče byly do roku 2030 přepravovány téměř výhradně v opakovaně použitelných obalech. Logistický a maloobchodní sektor tento návrh kritizuje.

Na konci loňského roku předložila Evropská komise návrh nového nařízení o obalech a obalových materiálech, které má nahradit stávající směrnici. Nařízením chce Komise snížit množství zbytečného odpadů z obalů a podpořit jejich recyklaci a opětovné použití. V maloobchodním a logistickém sektoru, který v současné době analyzuje důsledky navržených cílů v oblasti opětovného použití, ovšem už nařízení vyvolává obavy.

Není to vždy nejekologičtější



Konkrétně se jedná o článek 26 odst. 1, kde jsou stanoveny cíle v oblasti opětovného použití a opětovného plnění obalů, které se používají při přepravě velkých domácích spotřebičů, například lednic, praček, sušiček prádla, elektrických ventilátorů nebo klimatizací. Komise navrhla, že do roku 2030 bude muset být 90 % obalů používaných pro tyto spotřebiče „dodáváno v přepravních obalech opětovně použitelných v rámci systému opětovného použití“.

Podle Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů (APPLiA) se sice opakovaně použitelné přepravní obaly mohou „na první pohled zdát jako cirkulárnější, ale nejsou vždy tím nejekologičtějším řešením.“ S opakovaně použitelnými přepravními obaly se totiž pojí zvýšené množství emisí skleníkových plynů, které vzniknou kvůli tomu, že obal se bude vracet zpátky. „Například obaly z pračky zaslané z Německa do Španělska by se musely vrátit zpět do Německa, což by vyprodukovalo emise a znamenalo by to dodatečné náklady na opětovné použití obalu,“ uvádí sdružení.

Dalším problémem je, že přepravní obaly mohou obsahovat různé součásti, jako jsou palety, plastové pásky, krabice a obaly, kvůli kterým je technicky velmi obtížné, ne-li nemožné, obal opětovně použít. Tyto komponenty se používají proto, že obaly na velké domácí spotřebiče musí být funkční a spotřebič ochránit, aby nedošlo k jeho fyzickému poškození během toho, jak putuje od výrobce k prodejci a případně ke spotřebiteli.

Různé tvary, různé obaly?