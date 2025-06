Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 6. 2025

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Hospodářská komora připomínkovala návrh EU ke změnám v emisním obchodování

| Prumyslovaekologie.cz |

Hospodářská komora ČR zaslala připomínky k návrhu EU 110/25, který se týká úprav systému emisního obchodování. Vyjádřila se k oblastem letecké a námořní dopravy, stacionárních zařízení i fungování tržní stability systému.



Europoslanci podporují plán na levnější energii a banku pro dekarbonizaci průmyslu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský parlament schválil rezoluci k tzv. Clean Industrial Deal, balíčku opatření Komise na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského průmyslu.



Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo financí předkládá novou vyhlášku o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření. Tato vyhláška, která má nahradit stávající právní úpravu, reaguje na novelu daňového řádu.



Odpady:

Pilotní projekt „Nábytek v oběhu“ ukázal, že nábytek lze sbírat a recyklovat systémově a efektivně

| Prumyslovaekologie.cz |

Během jarních měsíců se v Česku poprvé testoval způsob, jak vytvořit funkční systém rozšířené odpovědnosti výrobců pro nábytek – obdobný těm, které už dnes fungují u elektrospotřebičů nebo baterií.



‚Jde využít materiály, které by jinak skončily na skládce.‘ Brněnští vědci pracují s vodivým betonem

| iROZHLAS.cz |

Vypadá jako běžný beton, ale má v sobě netradiční přísadu: nadrcená a vypálená uhlíková vlákna z laminátového odpadu. Brněnští vědci díky nim umí betonem vést elektřinu a zahřívat ho.



Kraj opakovaně vrací projekt na spalovnu odpadu u Krumlova, firma se nevzdává

| iDNES.cz |

Pražská společnost Carthamus chce stavět ve svém areálu u Českého Krumlova kotel pro spalování komunálního odpadu. Její žádost o povolení při řízení k posuzování vlivu na životní prostředí EIA kraj opakovaně vrací s podmínkou na doplnění některých informací.



Sezení ze starých tenisáků, sáňky z omlácených hokejek. Studentští designéři dali druhý život odpadu

| Ekonews.cz |

Když se ohraný tenisový míček dostane na skládku, rozkládá se tam zhruba čtyři sta let. Jenže proč jej hned likvidovat, řekla si Veronika Fejtová a vytvořila sedací vak Acebag.



Ovzduší:



Čas na zavedení emisních povolenek pro auta a budovy se krátí. Česko ho chce ještě přepracovat

| iROZHLAS.cz |

Za rok a půl by se měly v Evropské unii spustit emisní povolenky pro budovy a dopravu. Systém nejspíš mírně zdraží naftu, benzín a plyn. Lidi i firmy by to mělo motivovat k tomu, aby spotřebu fosilních paliv, a tím emise skleníkových plynů snížili.



Británie zpřísňuje ekologická pravidla pro těžbu v Severním moři: Rosebank a Jackdaw pod drobnohledem

včera

| oEnergetice.cz |

Britská vláda obnovuje schvalovací proces pro nové těžební projekty v Severním moři. Provozovatelé budou nově povinni vypracovat zcela nová posouzení vlivů na životní prostředí.



Energie:



Zateplit, ušetřit, bydlet lépe a kvalitněji - dvouleté partnerství státu a stavebních spořitelen přináší výsledky

| Prumyslovaekologie.cz |

Před dvěma lety podepsalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí se stavebními spořitelnami Memorandum o spolupráci na energetické transformaci českých domácností.



Kraj Vysočina připravuje Akční plán pro řešení dopadů spojených s dostavbou Dukovan

| Komunalniekologie.cz |

V kontextu plánovaného rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany zadal v loňském roce Kraj Vysočina zpracování nezávislé socioekonomické studie, jejímž cílem bylo zmapovat a odborně zhodnotit přínosy a rizika spojená s výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.



Kraj řeší studii, kde by mohly stát větrníky. V úvahu připadá i Zhoř

| Tachovskydenik.cz |

Plzeňský kraj zadal zpracování územně plánovací studie, která ukáže, v jakých částech regionu by mohly stát větrné a solární elektrárny. Bude ji mít do poloviny letošního listopadu.



Teplárenství v době změn: Od uhlí k moderním technologiím s podporou nové regulace

| oEnergetice.cz |

Transformace českého teplárenství je dle Jana Šefránka, předsedy rady Energetického regulačního úřadu, zásadním krokem k dosažení klimatických cílů i k zajištění udržitelného a efektivního zásobování teplem.



Paradox čisté energie? Brno pořizuje dieselové autobusy kvůli Dukovanům

| fDrive.cz |

Přestože by se v kontextu budoucí městské mobility očekával nákup elektrobusů, Brno se rozhodlo pro moderní dieselové pohonné jednotky splňující emisní normu EURO 6.



Voda:



Nové projekty v Pardubicích zlepší přístup do přírody i ochranu před záplavami

| Komunalniekologie.cz |

Město se zaměřuje na lepší péči o městskou krajinu a ochranu ohrožených lokalit před povodněmi. Rada města schválila zadání dvou důležitých zakázek v oblasti životního prostředí.



Moravskoslezský kraj pomůže domácnostem zasaženým povodněmi. Přidá deset procent k Živlu 3

| Komunalniekologie.cz |

Moravskoslezský kraj se připojí ke státnímu dotačnímu programu Živel 3, který je určen na obnovu obydlí poškozených loňskými povodněmi. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na jednání v pondělí 16.6.



Do října má být hotová studie s návrhem ochranných prvků pro Dalešice na Jablonecku

| CeskyrozhlasLiberec.cz |

Liberecký kraj zaplatí studii, která má najít nejlepší způsob, jak ochránit Dalešice na Jablonecku před přívalovou vodou. Obec v posledních týdnech zasáhly tři bouřky, při kterých se do ní valila voda i s bahnem z pole nad ní.



V Chroustovicích vyroste vodní elektrárna. Sníží denní i noční spotřebu energie

| TN.cz |

Malá vodní elektrárna vyroste v areálu učiliště v Chroustovicích na Chrudimsku. Škola si od ní slibuje až čtvrtinovou úsporu energie ve dne a poloviční v noci.



Chemie:



Agentura ECHA spouští konzultace k návrhu na omezení látek se šestimocným chromem

| Prumyslovaekologie.cz |

Agentura ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu na omezení používání některých látek obsahujících šestimocný chrom, které jsou karcinogenní.



Životní prostředí a ekologie:



Středočeskému kraji záleží na ochraně přírody, vzdělávací projekty podpoří osmi miliony korun

| Komunalniekologie.cz |

Environmentální výchova zvyšuje povědomí o ochraně životního prostředí a vede děti i dospělé k odpovědnějšímu chování vůči přírodě i ekosystémům. Středočeský kraj nově podpoří téměř třicítku projektů, které se tomuto tématu věnují.



Spolky Českého ráje napadly povolení EIA k chystané dálnici z Turnova do Jičína

| Novinky.cz |

Podle spolků Českého ráje, které napadly povolení EIA k chystané dálnici z Turnova do Jičína, jsou podklady nekvalitní, nezjistily zásadní skutečnosti a bagatelizují negativní dopady dálnice na přírodu.



Cenu Josefa Vavrouška převzaly další výjimečné osobnosti české ochrany přírody a osvěty

| Ekolist.cz |

Ve čtvrtek 19. června 2025 v 17 hodin byly ve Valdštejnském sálu Senátu slavnostně uděleny Ceny Josefa Vavrouška a další ocenění osobnostem, které chrání přírodu a pomáhají zlepšovat životní prostředí.



Zlínský kraj zachraňuje vzácného motýla. Chce obnovit přírodní biotopy

| MagazinPatriot.cz |

​Zlínský kraj chce obnovit biotopy v regionu, které jsou domovem nočního motýla bourovce trnkového. Ten je ohrožený vyhynutím v rámci celé Evropy.



Průmysl:



ArcelorMittal ruší plán na výrobu ekologické oceli v Německu kvůli drahé energii

| Ekolist.cz |

Druhý největší výrobce oceli na světě ArcelorMittal ruší plány na přeměnu dvou oceláren v Německu na uhlíkově neutrální. Důvodem jsou příliš vysoké náklady na energii v zemi, oznámila společnost.



Elektromobily zničí 13 milionů pracovních míst. Nová auta už nebudeme vlastnit, říká expertka

| FocusOn.cz |

Analytička Olívia Lacenová předpovídá v rozhovoru pro ElektroDrive, že přechod na elektromobilitu dramaticky změní trh práce i náš vztah k autům. Kdo si nenajde nové místo v bateriovém řetězci, skončí. A auta budeme spíš sdílet než vlastnit.



Německý průmysl má značný potenciál v oblasti flexibilní spotřeby elektřiny

| oEnergetice.cz |

Němečtí průmysloví odběratelé elektřiny mají významný nevyužitý potenciál v poskytování flexibility prostřednictvím řízení spotřeby. Pokud by byli ochotni flexibilně svou spotřebu měnit, pomohlo by to rozvoji obnovitelných zdrojů a pravděpodobně by to vedlo také ke snížení síťových poplatků.

