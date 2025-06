Ministr Hladík jednal se starosty na Jesenicku o obnově vodních toků po ničivých zářijových povodních

Ve čtvrtek 26. 6. navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík s ministrem zemědělství Markem Výborným Olomoucký kraj. V Jeseníku se ministři setkali se starostkami a starosty z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a společně jednali o aktuální situaci po zářijových povodních.

Součástí jednání bylo také představení aktuálních informací k zabezpečovacím pracím a obnově vodních toků v zasažené oblasti. Ministerstvu životního prostředí se také podařilo vyjednat tři miliardy korun na protipovodňová opatření pro projekty na území celé ČR včetně oblastí zasažených loňskými povodněmi.

„Loňské povodně nám připomněly, že abychom dokázali ochránit lidské životy, životy zvířat a majetky, je nutné včas realizovat všechny typy protipovodňových opatření. Společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny a také Povodím Odry jsme starostkám a starostům představili, jak se nám daří postupovat v této oblasti, jež byla povodněmi nejvíce zasažena. Mluvili jsme o řešeních, která ochrání obyvatele před dalšími povodněmi, vrátí řekám přirozenější charakter a k obnově toků bude docházet ve vybraných případech i s ohledem na okolní přírodu,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje:

„Bezprostředně po povodních v září 2024 jsme připravili tři miliardy korun na pomoc zasaženým domácnostem a také obcím a vodárenským společnostem. Výzvy se rozběhly hned na začátku října tak, aby se finanční pomoc dostala rychle do poškozených obcí a měst. Finančně jsme podpořili 20 146 domácností ze 154 obcí v celkové výši téměř 806 milionů korun, a na obnovu vodohospodářské infrastruktury jsme poskytli 1,252 miliard korun.“ Díky tomu se podařilo obnovit dodávky pitné vody a obnovit poškozené ČOV a kanalizace.

Tři miliardy na poldry, renaturaci a revitalizaci toků

„Nově jsme pak vyjednali další tři miliardy korun, které budou směřovat na potřebné realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. Podpoříme obnovu či výstavbu poldrů a retenčních nádrží nebo renaturaci a revitalizaci toků s možností rozlivu zvýšených průtoků z koryta do přilehlé nivy. Výzvu vyhlásíme v následujících týdnech. Zároveň máme připravené finance pro případný výkup pozemků,“ doplňuje ministr Hladík s tím, že Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vodního zákona, která by usnadnila výstavbu protipovodňových opatření, přinesla odstranění byrokracie a také umožnila vydat vyhlášku k záplavovým územím. „Opozice se ale rozhodla tuto novelu, která by protipovodňovou ochranu usnadnila, nepodpořit ve zrychleném schvalování,“ uzavírá Petr Hladík.

Ministerstvo zemědělství připravilo systém podpory

Povodí Odry pod správou Ministerstva zemědělství zahájilo zabezpečovací práce ihned po opadnutí vody. Do února 2025 byly provedeny práce na 338 kilometrech vodních toků s náklady 237 milionů korun, letos pokračují další zásahy za 45 milionů. Celkové škody na vodních tocích a dílech dosáhly téměř 6,1 miliardy korun, z toho jen na Jesenicku 1,64 miliardy. Prioritou je obnova protipovodňových opatření v intravilánech obcí.

„Dnes jsem kromě obnovy toků po loňských povodních na Jesenicku řešil také kompenzace se zemědělci. Ministerstvo zemědělství připravilo systém podpory, díky kterému bude zemědělcům v postižených regionech vyplaceno až 185 milionů korun z evropské zemědělské rezervy. V rámci obnovy lesního hospodářství jsme přijali 20 žádostí za 669 milionů korun, z nichž už bylo vyplaceno 28,7 milionů korun. Na kompenzace škod v rybářství je vyčleněno 100 milionů korun. Zároveň jsme zahájili bezúplatné převody více než 70 pozemků obcím v Moravskoslezském a Olomouckém kraji pro výstavbu bytových nebo rodinných domů mimo záplavová území a řešíme i majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených rozvolněnými vodními toky,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Prezentace studií k zajištění povodňové ochrany obcí

Během setkání v Jeseníku představilo Ministerstvo životního prostředí také dvě téměř dokončené odborné studie obnovy toků v povodí Odry. Studie přinášejí konkrétní návrhy na úpravy říčních koryt včetně přirozené revitalizace. Zároveň navrhují opatření vedoucí k zajištění povodňové ochrany obcí a související technické infrastruktury. Součástí je také metodika provádění zabezpečovacích prací a management splavenin. Studie zpracovává společnost Šindlar a VRV, finální verze budou hotovy do konce července.