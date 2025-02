Odstraňování CO2 by mělo být zahrnuto do EU ETS, tvrdí poradní výbor EU

Podle poradců Evropské komise v oblasti klimatu bude díky tomu možné podpořit rozvoj nových technologií.

Evropská unie si v rámci Green Dealu dala za cíl, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrálním kontinentem. Dosáhnout toho chce prostřednictvím razantního snížení produkce emisí skleníkových plynů, které by podle Komise měly klesnout do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 a v roce 2040 navrhla 90% snížení emisí CO2.

Nedílnou součástí uhlíkové neutrality je odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Přírodní zachytávače uhlíku, jako jsou lesy nebo oceány, představují dočasné metody, které mají navíc omezené možnosti. Podle odhadů, které zveřejnil Evropský parlament, dokáží eliminovat 9,5 - 11 gigatun uhlíku ročně, ovšem globální emise CO2 v roce 2020 dosáhly 36 giga tun. Navíc se ukazuje, že kvůli oteplování planety se schopnost zachytávaní uhlíku přírodní cestou snižuje.

Podle poradního výboru EU pro změnu klimatu je zavádění nových metod zachytávání a ukládání uhlíku příliš pomalé, a proto je potřeba „rázné politické reakce, která zvýší odstraňování v celé Unii.“ V nové zprávě poradní výbor nastínil klíčová opatření, mezi které patří i to, aby odstraňování uhlíku bylo zahrnuto do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Takový krok by měl podpořit rozvoj nových technologií.

EU ETS i rozšířená odpovědnost