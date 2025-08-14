Nové omezení pro chemické látky: EU zakazuje kumen a další nebezpečné látky

Nové nařízení Komise (EU) 2025/1731, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká omezeni dalších látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B.
V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2025/1731 ze dne 11. srpna 2025, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o látky klasifikované jako látky CMR podléhající omezením. Nařízení vstoupí v platnost koncem srpna 2025 a použije se od 1. září 2025.
Položky 28, 29 a 30 přílohy XVII nařízení REACH zakazují uvádět na trh, používat a dodávat pro širokou veřejnost látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B. Tyto látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k příloze XVII a na základě klasifikace jsou doplňovány další látky. Do dodatku 2 k příloze XVII nařízení REACH byl v minulosti zařazen kumen, který od prosince 2023 nesmí být používán v leteckých palivech pro dodávky neprofesionálním pilotům (patří do široké veřejnosti).
Položky 28, 29 a 30 přílohy XVII nařízení REACH se nevztahují na některá paliva a ropné produkty, včetně pohonných hmot, na něž se vztahuje směrnice EP a Rady 98/70/ES, která kumen v těchto pohonných hmotách neomezuje. Z tohoto důvodu bude kumen přítomný v leteckých palivech vyňatý z omezení položek 28, 29 a 30 přílohy XVII a v dodatku 11 k příloze XVII nařízení REACH bude uvedená odchylka zohledněna.
Nařízení Komise (EU) 2025/1731
