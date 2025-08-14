2/2025

Nové omezení pro chemické látky: EU zakazuje kumen a další nebezpečné látky

14. 8. 2025| zdroj: MPO0

lab-217043_640
zdroj: pixabay

Nové nařízení Komise (EU) 2025/1731, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká omezeni dalších látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2025/1731 ze dne 11. srpna 2025, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o látky klasifikované jako látky CMR podléhající omezením. Nařízení vstoupí v platnost koncem srpna 2025 a použije se od 1. září 2025.

Položky 28, 29 a 30 přílohy XVII nařízení REACH zakazují uvádět na trh, používat a dodávat pro širokou veřejnost látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B. Tyto látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k příloze XVII a na základě klasifikace jsou doplňovány další látky. Do dodatku 2 k příloze XVII nařízení REACH byl v minulosti zařazen kumen, který od prosince 2023 nesmí být používán v leteckých palivech pro dodávky neprofesionálním pilotům (patří do široké veřejnosti).

Položky 28, 29 a 30 přílohy XVII nařízení REACH se nevztahují na některá paliva a ropné produkty, včetně pohonných hmot, na něž se vztahuje směrnice EP a Rady 98/70/ES, která kumen v těchto pohonných hmotách neomezuje. Z tohoto důvodu bude kumen přítomný v leteckých palivech vyňatý z omezení položek 28, 29 a 30 přílohy XVII a v dodatku 11 k příloze XVII nařízení REACH bude uvedená odchylka zohledněna.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2025/1731

Nařízení Komise (EU) 2025/1731 - EN

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO