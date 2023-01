Nová iniciativa pomůže Ukrajině s obnovou energetické infrastruktury

Rusko již celé měsíce masivně bombarduje energetickou infrastrukturu Ukrajiny s cílem odstřihnout přístup k teplu, světlu či vodě a tím demoralizovat ukrajinské obyvatelstvo. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny iniciativu na pomoc s obnovou ukrajinských energetických zařízení. MPO v rámci inciativy využije zájmu, které vzbudily energetické mikiny během poslední Rady ministrů pro energetiku v rámci českého předsednictví.

„Rusko naukrajinskou energetickou infrastrukturu opakovaně útočí raketami a drony. Jejich cílem je co nejvíce uškodit ukrajinským obyvatelům,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „V této situaci je naší morální i strategickou povinností jim poskytnout pomoc. A využijeme k tomu zájmu, který u nás i v zahraničí vzbudily naše předsednické mikiny.“ Ty původně vznikly jako poděkování těm, kteří se podíleli na energetické části českého předsednictví v Radě Evropské unie. To znamená zástupcům Evropské komise, ministrům zodpovědným za energetiku, pracovníkům stálého zastoupení v Bruselu nebo některým kolegům z MPO.

Nápis na mikině „We will convene as many Energy Councils as necessary“ odkazuje ke slibu ministra Síkely před jednou z mimořádných rad pro energetiku. „Znamená to, že svoláme tolik energetických rad, kolik bude potřeba. Nakonec jich bylo nejvíc v historii a podařilo se přijmout spoustu zásadních opatření,“ říká ministr Síkela a dodává: „Někteří ministři se s mikinami fotili pro média, třeba ministryně ze Španělska Theresa Ribera ji představovala španělským novinářům na tiskovém brífinku. Bulharský ministr si ji oblékl přímo během jednání rady.“

MPO má k dispozici zhruba 70 mikin. Část podepsali premiér Petr Fiala, ministr Síkela a ministr vnitra Vít Rakušan. Podpis připojila i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Ambicí resortu je získat další podpisy přímo od osobností na Ukrajině. Mikiny MPO zařadilo do crowdfundingové kampaně dostupné na www.donio.cz/rozsvecimeukrajinu, ve které je možné si mikiny a další předměty koupit a přispět tak na nákup generátorů, teplometů, filtračních systémů na vodu a dalších zařízení, které pomohou napravit škody na ukrajinské energetické infrastruktuře. Každý samozřejmě může přispět i bez zakoupení mikiny či jiných předmětů. Část nejexkluzivnějších mikin bude možné zakoupit v aukci.

Chargé d'affaires a.i. Vitalij Usatyj informoval o situaci na Ukrajině, zejména v energetickém sektoru, a také o krocích vedení státu v boji proti ruské agresi. „Rusko se snaží připravit Ukrajinu o její budoucnost a „uvrhnout naší zemí do temnoty“. Energetická infrastruktura Ukrajiny je denně poškozována masivními ruskými útoky. Rusko už vypálilo na ukrajinský energetický systém přes 1000 raket. Miliony domácnosti momentálně nemají přistup k elektřině, zůstávají v temnotě a mrazu. Situace je stále kritická,“ říká Vitalij Usatyj a dodává: „Jedním z klíčových úkolů naší spolupráce je obnova kritické infrastruktury Ukrajiny, která byla zničena ruskými útoky.“ Chargé d'affaires a.i. zároveň poděkoval za rozhodnutí pana ministra pro poskytnuti Ukrajině speciálního energetického zařízení ze Státních hmotných rezerv ČR a za iniciativu Rozsvěcíme Ukrajinu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv a Českou elektroenergetickou soustavou již dříve zajistilo devět generátorů na pomoc Ukrajině. Nejvýkonnější z nich je schopen vyprodukovat energii dostatečnou například pro udržení provozu menší nemocnice či zajistit dodávky vody. Zbývající generátory zabezpečí provoz desítek přímotopů pro lidi v ubytovacích centrech, kteří byli kvůli ruské agresi donuceni opustit své domovy.

Potřebné zdroje tepla a elektrické energie se MPO snaží shromáždit také prostřednictvím Business klubu Ukrajina, který ministerstvo založilo. Platforma se zaměřuje na přípravu businessových projektů pro jednání Česko-ukrajinské mezivládní komise. Do klubu se mohou hlásit firmy z nejrůznějších odvětví, členství je navíc zdarma. Na začátku tohoto roku jsou naplánovány schůzky sektorového zaměření (těžební průmysl, strojírenství, vodohospodářství, stavebnictví, dekontaminace a další), aby resort pro český business předpřipravil projekty, na kterých se budou moci podílet ve fázi poválečné rekonstrukce Ukrajiny.