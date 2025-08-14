Norek americký, křídlatky nebo jelen sika jsou nově na evropském seznamu invazních druhů

Na evropský seznam invazních nepůvodních druhů přibude nově 8 rostlin a 18 živočichů. Jednak jsou to druhy, které jsou v Evropě i u nás již rozšířené, například křídlatky (invazní druhy rostlin z rodu Reynoutria) nebo jelen sika a norek americký. Zároveň se seznam rozšiřuje o ty rostliny a živočichy, které se dosud vyskytují velmi omezeně a je potřeba zabránit jejich rozšíření. Těmi jsou například sršeň mandarínská nebo řada druhů raků, ploštěnek, jeden z asijských druhů mravenců a další. Nové nařízení Evropské komise platí od 7. 8. 2025 a rozšiřuje seznam na celkem 114 nepůvodních invazivních druhů.
„Invazní nepůvodní druhy představují závažnou hrozbu pro přírodu, ekonomiku i lidské zdraví. Z pohledu České republiky je zásadní zařazení již u nás značně rozšířených druhů. Z Operačního programu životní prostředí i dalších zdrojů podporujeme jak jejich mapování, tak samozřejmě i omezování jejich šíření. Příkladem jsou křídlatky, nově zařazené na unijní seznam, kterým věnujeme pozornost už řadu let, ale zároveň jde o druhy, které se snadno šíří a je obtížné je z míst výskytu odstranit. Známým invazním druhem je také norek americký, který je nevybíravým predátorem ostatních živočichů zejména v okolí vod a patří tak k invazním druhům s největšími dopady. Již dnes regulaci tohoto druhu zajištují myslivci,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
V případě jelena siky je jeho zařazení mezi invazní nepůvodní druhy relevantní z odborného hlediska, zejména s ohledem na jeho křížení s jelenem evropským, které vede k narušení genofondu tohoto původního druhu. Nicméně v ČR je v současnosti zařazen mezi lovnou zvěř a existují tak nástroje k jeho regulaci. „Česká republika zařazení jelena siky na seznam invazních druhů nepodpořila, právě kvůli obavě, aby tím nedošlo ke snížení motivace uživatelů honiteb k regulaci jelena siky. Uděláme tedy vše pro to, aby jej bylo i nadále možné lovit standardním mysliveckým způsobem, což by mělo vést k vyšší intenzitě lovu a tedy regulaci. V České republice upravíme právní rámec tak, aby to neznamenalo, že myslivci o možnost odstřelu tohoto druhu přijdou,“ uvedl ministr Petr Hladík.
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství připraví návrh dalšího přístupu k tomuto druhu v situaci po jeho zařazení na unijní seznam. Na druhy zařazené nově na unijní seznam invazních nepůvodních druhů se vztahují omezení podle evropského nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Nařízení (EU) č. 1143/2014). Těmi jsou zákazy jejich držení a chovu či pěstování, dovozu a převozu v rámci EU, jejich uvádění na trh (obchodování s nimi) a samozřejmě jejich vypouštění do přírody.
Po zařazení na unijní seznam platí také přechodně možnost pro nekomerční a zájmové chovatele. Ti si mohou jedince invazních nepůvodních druhů ponechat na dožití, pokud zabrání dalšímu rozmnožování a úniku držených jedinců a chovaná zvířata registrují. Komerční subjekty mají dvouletou lhůtu, aby za podmínek stanovených nařízením vyčerpaly své zásoby.
Výskyt invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní seznam jsou členské státy povinny sledovat a v případě nově zjištěného výskytu včas zasáhnout a vznikající populaci odstranit. U druhů, které jsou v přírodě již značně rozšířené, bude nezbytné zajistit jejich regulaci a omezení dopadů na biodiverzitu a související ekosystémové služby a případně i na lidské zdraví nebo hospodářství.
