Německo plánuje nové dotace na ceny energií pro průmysl

Německá vláda chce novým dotačním programem zabránit masivnímu odchodu průmyslu ze země. Jedná se o kontroverzní tah.

Berlín připravuje nový multimiliardový dotační program, který má průmyslovým odvětvím kompenzovat vysoké náklady na energii a zabránit tomu, aby firmy kvůli vysokým cenám opouštěly zemi. V pondělí o tom informoval portál Politico.

Po nátlaku otočil

Minulý pátek na tiskové konferenci uvedl mluvčí německého kancléře Olafa Scholze, Steffen Hebestreit, že vláda „intenzivně pracuje“ na potenciálním řešení, jak takovou energetickou dotaci koncipovat. O několik dnů později řekl, že v rámci probíhajících diskusí mezi kancléřem a ministerstvy hospodářství a financí jsou „prověřovány a pečlivě zvažovány různé návrhy“. Podrobnosti o tom, jak by měl dotační program fungovat a jakým způsobem by byl financován, tak zatím zůstávají nejasné.

Německý kancléř donedávna další energetické dotace vylučoval. Vláda se ovšem kvůli ekonomické stagnaci země dostala pod rostoucí tlak ze strany Socialistické strany (SPD) a regionálních vlád německých států. V nedávném rozhovoru pro Welt am Sonntag kancléř Scholz potvrdil dotační schéma s tím, že se plánu nebrání, ale jeho vláda musí „takovou intervenci na trhu velmi pečlivě zvážit“.

Ministr hospodářství Robert Habeck systém energetických dotací prosazuje již několik měsíců a poukazuje na to, že německý průmysl čeká pět těžkých let, než přechod na obnovitelné energie přinese ovoce. Habeck varoval, že bez státní podpory Německo přijde o průmysl, jelikož firmy přesunou svoji výrobu do zemí jako Francie nebo USA, kde jsou ceny energií mnohem nižší.

Průměrné výdaje německého průmyslu jsou podle portálu Echo24 v současnosti ve výši 25 centů na kilowathodinu. Ministerstvo hospodářství navrhovalo zavedení stropu na energie na 6 centů za kilowathodinu. Opatření, který by přišlo na 25 až 30 miliard eur, by mělo platit do roku 2030. Právě v tom roce by už podle ministra hospodářství měl být dostatek elektřiny.

EU ráda nebude

Spolkový kancléř se dotacím bránil mimo jiné i proto, že by takové opatření mohlo být v rozporu s pravidly EU, která státní podporu průmyslu omezují. Komise nedávno varovala, že nadále nebude zavírat oči před dotačními programy, které narušují podmínky na evropském trhu poskytováním nespravedlivých výhod průmyslu ve velkých zemích v rámci bloku a porušují právo EU.