Německo dostává od Bruselu zelenou: 7,9 mld. eur pro biomasu a bioplyn

Evropská komise schválila rozšíření německého programu podpory výroby elektřiny z biomasy a bioplynu o 7,9 miliardy eur (zhruba 193 miliard Kč). Tento krok podtrhuje jakou má biomasa roli v přechodu na stabilní a nízkoemisní energetiku.
Nový režim zavádí přísnější pravidla – provozovatelé budou mít nárok na podporu jen v omezeném počtu hodin, což má motivovat k řízenému provozu podle potřeby sítě. Součástí balíčku je i samostatná kvóta pro biomasu připojenou na systémy centrálního zásobování teplem (CZT) a navýšení příplatků za flexibilní výrobu.
