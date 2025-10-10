02/2025

Německo dostává od Bruselu zelenou: 7,9 mld. eur pro biomasu a bioplyn

10. 10. 2025| autor: redakce0

biogas-2919235_640
zdroj: pixabay

Evropská komise schválila rozšíření německého programu podpory výroby elektřiny z biomasy a bioplynu o 7,9 miliardy eur (zhruba 193 miliard Kč). Tento krok podtrhuje jakou má biomasa roli v přechodu na stabilní a nízkoemisní energetiku.

Nový režim zavádí přísnější pravidla – provozovatelé budou mít nárok na podporu jen v omezeném počtu hodin, což má motivovat k řízenému provozu podle potřeby sítě. Součástí balíčku je i samostatná kvóta pro biomasu připojenou na systémy centrálního zásobování teplem (CZT) a navýšení příplatků za flexibilní výrobu.

