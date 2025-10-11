02/2025

Vědci mění městské vozovky ve zdroj solární energie

11. 10. 2025

zdroj: pixabay

Získat pomocí speciálního systému slunečních kolektorů energii z asfaltových povrchů ve městech a následně ji využít například pro vytápění budov či ohřev vody. Tak by se dal ve zkratce popsat hlavní cíl mezinárodního projektu Enhance Europe pod vedením Univerzity v Padově, jenž propojuje 13 institucí z 9 zemí, včetně univerzit, výzkumných center, technologických firem a veřejných institucí. Mezi klíčové partnery patří i Fraunhofer IWU a VŠB – Technická univerzita Ostrava.

„Projekt Enhance Europe (ENergy HArvestiNg CollEctors for Urban ROad PavEment) se zabývá využitím systému energy harvesting sestávajícího z asfaltového solárního kolektoru aplikovaného na pružný vozovkový povrch. Asfaltové kolektory jsou tvořeny konstrukcemi zabudovanými do vrstev vozovky pro odvod tepla v důsledku slunečního záření. Díky přeměně tepla lze vyrábět obnovitelnou a snadno využitelnou energii pro integraci zařízení na zásobování energií budov podél silnic.

Projekt umožňuje snížit povrchovou teplotu vozovky, vytvořit obyvatelnou městskou plochu pro obyvatele města odpovídající územním předpisům a snížit fenomén městského tepelného ostrova, zejména v letním období. Systémovou instalaci lze integrovat do městského prostředí bez zásahu do krajiny kulturního dědictví,“ přiblížil hlavní přínosy hlavní řešitel za VŠB-TUO Jiří Koziorek z Fakulty elektrotechniky a informatiky. 

Proveditelnost systému byla úspěšně ověřena v laboratorním měřítku díky výzkumu Padovské univerzity. V rámci projektu jej odborníci testují na čtyřech lokalitách v Padově, Ostravě, v maďarském Gyöngyös a Vaase ve Finsku. Tato testovací prostředí, která se nachází v různých klimatických i městských podmínkách, umožní výzkumníkům sledovat výkon, vylepšovat komponenty, testovat řídicí algoritmy a senzory a vyvíjet digitální dvojčata pro simulaci a vzdálenou správu. Právě oblast vývoje měřicích a řídicích systémů, vzdálené správy a simulací je klíčovou rolí týmu VŠB-TUO.

Cílem programu Enhance Europe je podpořit energetickou transformaci široce dostupného a nedostatečně využívaného prvku městské infrastruktury, vozovek, na systémy aktivního získávání energie. Integrací solárních termálních kolektorů do asfaltových povrchů projekt umožňuje sběr a redistribuci obnovitelné energie, což přímo přispívá k cílům dekarbonizace. Projekt potrvá do roku 2027.

