Praha prověří protipovodňovou ochranu v severní části Holešovic a Bubenče

Hlavní město dnes zahájí cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany nazvané Holešovice – sever 2025. V rámci této akce, která se uskuteční od 6.00 hodin přibližně do 22.00 hodin, prověří ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy, složkami IZS a dalšími organizacemi připravenost metropole na případnou povodeň.
Cvičení si po celý den vyžádá dopravní omezení na levém břehu Vltavy kolem ulic Varhulíkové, Pod Dráhou, Za Elektrárnou, Jankovcova a uzavřeny budou i dva podchody pro pěší a cyklisty pod železniční tratí v parku Stromovka.
„Praha v posledních měsících několikrát dokázala, že je schopna ihned reagovat na případné povodně a zabránit tak ohrožení lidí i jejich majetku. V našem případě platí, že kdo je připraven, není zaskočen, je ale třeba situaci nepodceňovat nikdy. Proto se konají pravidelná a očividně efektivní cvičení. Všem děkuji za to, že Prahu chrání i preventivně,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Dlouhodobě pracujeme na tom, aby byla protipovodňová ochrana Prahy robustní a připravená i na mimořádné události. Vedle schváleného posílení ochrany v centru města, například na Masarykově či Smetanově nábřeží, prověřujeme připravenost i v dalších rizikových lokalitách. Cvičení v severní části Holešovic a Bubenče je důležitou součástí této strategie,“ uvádí Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.
V rámci cvičení Holešovice – sever 2025 budou v sobotu 11. října 2025 v úsecích nazvaných Stromovka I, Stromovka II, vjezd do přístavu, proluky Varhulíkové, ulice Pod Dráhou a konec Varhulíkové postaveny mobilní prvky protipovodňové ochrany v celkové délce 220,3 metru a jejich výška bude v rozmezí 2,5 až 5,61 metru. Celkový počet využitých mobilních prvků bude 1 802 kusů.
Cílem cvičení bude prakticky prověřit hrazení i funkčnost vybavení při přečerpávání drobných vodních toků v těchto úsecích a také celkovou koordinaci akce. Do výstavby se od brzkých ranních hodin aktivně zapojí celkem 106 osob. Na cvičení budou společně s příslušníky aktivních záloh Armády ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy spolupracovat také sbory dobrovolných hasičů z pražských městských částí Zličín, Klánovice, Újezd, Benice, Čakovice, Řeporyje a Satalice, dále dobrovolní hasiči z Letňan a Bohnic i dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů Středočeského kraje (Pletený Újezd a Buštěhrad). Celou akci řídí a koordinuje Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií Praha, Pražskými vodovody a kanalizacemi, městskou částí Praha 7 a dalšími organizacemi.
Dopravní omezení ve zmíněných ulicích Prahy 7, kde se cvičení uskuteční, bude platit v sobotu 11. října 2025 už od 05.00 do 24.00 hodin. V případě dřívějšího ukončení cvičení bude po dohodě s Policií ČR co nejdříve zajištěna demontáž dopravního značení a provoz bude uveden do běžného stavu.
Omezení se po celý den dotkne kromě obyvatel Holešovic a projíždějících řidičů také návštěvníků hojně využívaného parku Stromovka v Bubenči. Pěší a cyklisté se nedostanou dvěma podjezdy pod tratí, která celou oboru rozděluje, a to konkrétně v severozápadní částí parku směrem od Císařského mlýna a sportovního areálu ke psí louce a také v centrální části Stromovky ve směru k lávce na Císařský ostrov a dále k zoo. Neprůjezdný navíc bude pro veškerou dopravu také nedaleký železniční podjezd za areálem Výstaviště u křižovatky ulic Holešovické nábřeží a Za Elektrárnou.
Cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města se konají již od roku 2005. Letos na jaře se uskutečnilo cvičení v rámci etapy 0004 – Holešovice, část Jankovcova a Přístavní hrana. Nyní se cvičení přesouvá k navazujícímu úseku západním směrem k rozhraní Holešovic a Bubenče.
Hlavní město vybudovalo v letech 1997 až 2013 sofistikovaný systém protipovodňové ochrany, který se skládá z pevných částí (železobetonové protipovodňové zdi, zemní valy a jsou využita i tělesa železniční sítě), mobilních prvků (mobilní hliníková hrazení, naplavovací trámce), protipovodňové hráze budované z pytlů s pískem, protipovodňových vrat a protipovodňového systému na kanalizační síti (zpětné klapky, hradidlové komory, čerpací stanice s mobilním čerpadlem a čerpací stanice se stacionárním čerpadlem).
