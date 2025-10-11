Fórum elektromobilita: ČEZ představil virtuálního průvodce pro veřejné i firemní dobíjení elektroaut

ČEZ, provozovatel nejvýkonnější české sítě veřejného dobíjení, představil na konferenci Fórum elektromobilita novou virtuální prohlídku zaměřenou na nejnovější trendy v dobíjení elektromobilů. Uživatelé díky ní zažijí dobíjení elektroaut u veřejných ultrarychlých stojanů a poznají i specifika doplňování energie u fleetových elektroaut.
Prohlídku doplňují instruktážní videa a animace. Řidiči dnes v síti ČEZ dobijí v průměru nejrychleji v ČR. V prvním pololetí tu celkově odebrali více než 6 milionu kWh certifikované bezemisní energie, za celý rok by to mělo být přes 13 milionů kWh. Dobíjecí stanice vznikají díky grantům z Operačního programu Doprava i z vlastních prostředků ČEZ.
Řidič elektromobilu, zaměstnanec firmy na služební cestě, správce korporátního autoparku i další uživatelé z řad široké veřejnosti – tak vypadá cílová skupina nové virtuální prohlídky z dílny ČEZ, která zavádí publikum do prostředí elektromobilů a jejich dobíjení. Provozovatel nejvýkonnější české sítě pro veřejné dobíjení chce prostřednictvím virtuálního průvodce lidem ještě více přiblížit a zjednodušit dobíjení elektroaut. Průvodce je rozdělený do dvou částí prezentujících aktuální trendy v dobíjení – ultrarychlé veřejné dobíjecí stojany a robustní zázemí pro doplňování energie ve firemní flotile. Vstup do virtuální prohlídky je přímo z homepage www.futurego.cz
„Síť veřejných dobíjecích stojanů ČEZ se v průběhu posledních let stala symbolem pro rychlé a spolehlivé dobíjení elektromobilů. Počet zákazníků překonal hranici 50 tisíc a celkové odběry energie v síti čítající aktuálně asi 950 stanic by letos měly přesáhnout 13 milionů kWh bezemisní elektřiny. Vedle zkvalitňování samotné sítě dobíjecích stanic se zaměřujeme i na vylepšování zázemí v okolí dobíjecích stojanů a v neposlední řadě také na špičkový uživatelský software. Letos už jsme představili vyšší verzi mobilní dobíjecí aplikace futurego a nejnovějším nástrojem, který dáváme řidičům do rukou je právě spuštěný virtuální průvodce dobíjením,“ uvedl Rostislav Díža, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.
„Průvodce lidé najdou na homepage webu futurego.cz a také ve stejnojmenné dobíjecí aplikaci. Věříme, že především v části věnované veřejnému dobíjení půjde o užitečného pomocníka jak pro řidiče, kteří už elektromobily používají, tak i pro ostatní, co k nim zatím cestu hledají. Vedle atraktivního prostředí s dobíjecími stojany jsme proto vsadili i na srozumitelná instruktážní videa přibližující dobíjení s čipem i registraci a dobíjení s aplikací futurego,“ řekl Martin Schejbal, manažer útvaru dobíjecí služby ČEZ.
Veřejné dobíjení je v reálné virtuální prohlídce reprezentované nedávno spuštěným velkým hubem 10 ultrarychlých stojanů v areálu Invelt BMW v Praze. Průvodce dobíjením elektroaut firemní flotily zase zavádí návštěvníka do garáží v centrále ČEZ, kde mají řidiči k dispozici více než 40 dobíjecích wallboxů a mohou zde využívat i chytré Futurego dobíjecí kabely. Správcům flotil zase přijde vhod představení produktu Futurego Fleet modul, což je software pro správu dobíjení firemní flotily.
CO UMÍ ULTRARYCHLÉ STANICE
Během přestávky na občerstvení řidič díky stojanu o výkonu 150+ kW doplní většinu kapacity baterií svého auta zhruba za 10 minut a získá energii na dalších zhruba 150 kilometrů jízdy. Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. FUTUR/E/GO umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů.
Platný ceník je k dispozici zde Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz
