Německo a Norsko zkoumají možnost vybudování vodíkovodu

Německo a Norsko se dohodly naspolupráciv oblasti klimatu, obnovitelné energetiky a zeleném průmyslu. Země momentálně analyzují technickou a finanční proveditelnost vodíkovodu z Norska do Německa. Dlouhodobým cílem je zaměřit se na zelený vodík, ale dočasně plánují země vyrábět vodík ze zemního plynu za využití technologie zachytávání a skladování uhlíku (CCS). Otázka CCS byla mezi oběma zeměmi také diskutovaná. Norsko mj. přislíbilo informovat o možnostech dlouhodobého uskladňování uhlíku na norském šelfu.

Německý vicekancléř a ministr energetiky Robert Habeck na začátku roku 2023 navštívil Oslo, kde se setkal s norským ministrem obchodu a průmyslu Janem Christianem Vestrerem. Norsko a Německo se shodly na vytvoření strategického partnerství jehož cílem je dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody, vytvoření nových sektorů zeleného průmyslu, posílení energetické bezpečnosti a cirkulární ekonomiky.

Spolupráce má zahrnovat, mimo jiné, bližší spolupráci v oblasti vodíku, offshore větrné energetiky, bateriových systémů, zachytávání a uskladňování uhlíku, zelené přepravy v námořní dopravě, mikroelektroniky a surovin.

"Norsko je dnes naším nejdůležitějším dodavatelem energie a měl by jím zůstat i na cestě za klimaticky neutrální budoucností," uvedl Habeck. Za účelem usnadnění spolupráce a sledování pokroků se oba státy domluvily na každoročních setkáních, která budou udávat strategické směřování spolupráce.

Vodík bude přechodně vyráběn ze zemního plynu s CCS

Pro vodík bylo vydáno samostatné prohlášení. Norsko a Německo v samostatném prohlášení o vodíku potvrdily společný zájem zajistit dodávky vodíku ve velkém společně s potřebou infrastrukturou z Norska do Německa do roku 2030. Technická a ekonomická proveditelnost možných řešení, a to zejména velkého vodíkovodu, bude dále zkoumána. K tomuto účelu se vypracovává studie proveditelnosti společnostmi Gassco a Německé energetické agentury (dena). Výsledky studie by měly být prezentovány na jaře roku 2023.

Podle prohlášení Německo vnímá Norsko jako partnera na straně výroby a dodávek vodíku. Německo se naopak plánuje zaměřit na rozvoj poptávky po vodíku. Prohlášení obsahuje záměr zaměřit se během přechodného období na výrobu vodíku ze zemního plynu s využitím technologie CCS. V dlouhodobém horizontu je cílem rozvoj obnovitelných zdrojů energie a na to navázaná výroba zeleného vodíku.

"Podle mého názoru by měl být vodík přepravován potrubím, protože to nám dá lepší ceny a bezpečnost, že zůstaneme v partnerství," dodal Habeck.

Možnost dlouhodobého uskladňování uhlíku v Norsku

Další oblastí spolupráce je možnost zachytávání a uskladňování uhlíku. Norsko bude informovat o možnostech zachytávat a dlouhodobě uskladňovat vypouštěného uhlíku na norském kontinentálním šelfu. Oba státy také prozkoumají možnost potrubní přepravy CO2 z Německa do Norska.

Prohlášení obsahuje příslib Německa, že bude aktivní v rozvoji jednotného rámce pro certifikaci zachytávání uhlíku v EU, což Norsko podporuje.