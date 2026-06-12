Na místě původního brownfieldu začala výstavba moderního průmyslového parku Panattoni Business Park Prague I

Developerská společnost Panattoni ve spolupráci s investorem Accolade dokončili demoliční práce v areálu bývalého Kovošrotu v pražských Dolních Měcholupech a zahájili výstavbu první fáze projektu Panattoni Business Park Prague I. Na místě dlouhodobě zanedbaného brownfieldu vzniká moderní a udržitelný průmyslový areál. Začátkem června byl na stavbě vztyčen první sloup první haly.
Průmyslový park budou v první fázi tvořit tři haly o celkové podlahové ploše zhruba 44 800 metrů čtverečních. Celková rozloha řešeného území je pak téměř 140 000 metrů čtverečních. Business Park Prague I nabídne nejmodernější průmyslové prostory s důrazem na energetickou efektivitu, nízké emise z provozu a šetrné zasazení do okolního prostředí. Projekt počítá s využitím tepelných čerpadel, fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy i s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Již první budova cílí na certifikaci BREEAM New Construction na nejvyšší úrovni Outstanding.
Zahájení výstavby navazuje na rozsáhlou úpravu území, které desítky let sloužilo ke sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Součástí přípravných prací byla demolice původních objektů a úprava areálu pro další rozvoj. Ekologicky nezávadný materiál z demolic je recyklován a znovu využit přímo na stavbě, a to v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
„V Panattoni máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou složitých území. V Dolních Měcholupech nejde jen o výstavbu nové haly, ale o celkovou proměnu lokality, která byla dlouhá léta zatížena průmyslovou minulostí. Dokončení demoličních prací je u každého brownfieldu významným milníkem. Nyní už můžeme vdechnout lokalitě nový život v podobě moderní a udržitelné průmyslové zóny,“ říká Jan Andrejco, Regional Development Director, Panattoni.
Významnou součástí projektu bude zeleň a zajištění lepšího napojení areálu na okolí. Přibližně čtvrtina území bude věnována zeleným plochám, které přispějí k příjemnějšímu prostředí pro zaměstnance i obyvatele okolních čtvrtí. Lokalita bude dobře dostupná autem i městskou hromadnou dopravou. Je plánována také cyklostezka, která povede areálem. V rámci projektu byla již za účelem zlepšení průjezdnosti realizována úprava světelně řízené křižovatky ulic Černokostelecká a Průmyslová v hodnotě necelých 15 milionů korun. Zahrnovala přidání řadicích pruhů pro odbočení z obou ulic, přeložení části veřejného osvětlení či inženýrských sítí a osazení nového značení.
„Území jsme převzali v roce 2019 a od začátku bylo jasné, že bude vyžadovat kompletní transformaci. Zároveň šlo o zcela výjimečnou investici – v Praze je jen málo brownfieldů vhodných pro průmyslové využití, které by se bývalému Kovošrotu mohly rovnat plochou i dostupností. Jsme tedy rádi, že po takřka deseti letech příprav posouváme projekt do fáze výstavby. Vnímáme to jako velký závazek vůči městské části, sousedům i budoucím nájemcům, a věříme, že se nám zde povede vytvořit moderní industriální park, který pozvedne celé okolí,“ dodává Jiří Stránský, Chief Land Development Officer skupiny Accolade. Dokončení první budovy v parku je plánováno na únor 2027. Navazující druhá fáze by pak měla být dokončena v roce 2029.
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