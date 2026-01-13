MPO vydalo komentář k výsledkům průmyslu a stavebnictví za listopad 2025

„Průmyslová produkce se zotavuje a v listopadu vzrostla nejrychleji za poslední tři roky. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se v průběhu druhé poloviny roku začal postupně zvyšovat a v listopadu vykázalo růst 17 z 22 odvětví.
Růst zaznamenala i odvětví navázaná na výrobu motorových vozidel, například pryžových a plastových výrobků, elektrických zařízení a růst pokračoval ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.
Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce nejvíce působila těžba a dobývání (zejména uhlí) a farmaceutický průmysl. Příznivou zprávou je růst hodnoty nových zakázek a růst tržeb. Také německému průmyslu se v říjnu dařilo lépe než v září, což se společně se zlepšením tuzemského indexu nákupních manažerů výroby může promítnout do příznivého vývoje ke konci loňského roku“, uvedl vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický.
Průmyslová produkce v listopadu meziročně reálně vzrostla o 5,7 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 6,4 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 2,6 %. Naopak pokles vykázala těžba a dobývání, a to o 12,8 %. Meziměsíčně objem produkce vzrostl reálně o 2,4 %. Dařilo se především zpracovatelskému průmyslu a výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu. Naopak těžba a dobývání vykázaly pokles.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 6,4 %, což bylo nejvíc od září 2022. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se v průběhu druhé poloviny roku začal postupně zvyšovat. V listopadu vykázalo růst 17 z 22 odvětví, což je potvrzení zlepšujícího se trendu. Dvouciferný růst vykázaly výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, výroba oděvů, výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství. Dvouciferně naopak klesla pouze výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků a v delší klesající tendenci od listopadu 2024 pokračovala výroba textilií.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 4,1 %, který byl tažen převážně růstem zakázek ze zahraničí o 6,3 %. Tuzemské zakázky vzrostly o 0,2 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 3,1 %, když tržby z tuzemska vzrostly o 2,8 % a z přímého vývozu o 3,3 %. Ceny průmyslových výrobců v listopadu meziročně klesly o 1,3 % a pokles pokračoval desátý měsíc v řadě. Ve srovnání s předchozím měsícem tempo snižování cen mírně zrychlilo. Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v říjnu růst o 1,0 %, což je oproti předešlému měsíci lepší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je oproti září optimističtější, což se může promítnout i do tuzemské ekonomiky.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v prosinci lepší výsledek než v minulému měsíci. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) vzrostl z listopadových 48,0 bodů na prosincových 50,4 bodů. Mírné zvýšení indexu, které ukončilo pětiměsíční období poklesu, bylo nejsilnější od května 2022 a naznačuje zlepšení zdraví zpracovatelského sektoru. Produkce se meziměsíčně drobně zvýšila, ale růst byl teprve třetím za více než tři a půl roku. Po čtyřech měsících došlo i k nepatrnému zvýšení nových zakázek, které bylo druhé nejvýznamnější od dubna. Nárůst nových obchodů byl způsoben zlepšením podmínek pro poptávku a s příjmem nových klientů. Nové exportní zakázky již druhým měsícem rostou díky investicím do různých exportních trhů, ale tempo zpomalilo. Cenové tlaky vzrostly a ceny vstupů se zvýšily nejrychleji od května.
Firmy vyšší náklady i v tomto měsíci promítaly do prodejních cen, tempo inflace ovšem pokleslo, a to díky tlaku zahraniční konkurence. Čeští výrobci omezili nákupy vstupů v menší míře a tempo snižování jejich objemů bylo nejslabší v aktuální časové řadě čtyřiceti tří měsíců. Zaměstnanost poprvé po devětatřiceti měsících vzrostla a tempo obsazování pracovních pozic bylo na úrovni září 2022. Firmy přijímaly především pracovníky na plné úvazky kvůli vyšší výrobě. Zásoby vstupů i hotového zboží se znovu snížily. Objem skladovaného materiálu poklesl, ale tempo redukce zásob vyrobeného zboží bylo nejrychlejší od února. Výhled pro rok 2026 byl optimistický, oproti předchozímu měsíci se důvěra zvýšila a byla nejvyšší od září. Firmy se stále obávají historicky slabé poptávky, ale jsou povzbuzeny úspěchem na nových exportních trzích a nadějí lepšího obchodního prostředí. Bariéry růstu firem, i přes zlepšující se tendenci, nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců.
Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v České republice roste meziročně už déle než rok, i když tempo růstu v listopadu dále oslabilo. K pokračujícímu růstu přispěly oba hlavní segmenty – pozemní i inženýrské stavitelství. Přestože meziměsíční vývoj naznačuje krátkodobé výkyvy, celkový trend zůstává růstový. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší, což signalizuje optimističtější výhled firem pro rok 2026.“
Stavební produkce v listopadu meziročně vzrostla o 6,1 % a roste již třináct měsíců v řadě. Pozemní stavitelství vzrostlo o 8,1 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 3,2 %. Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční růst o 20,8 % na 4 353 a i počet dokončených bytů vzrostl o 4,4 % na 2 371. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,3 % méně stavebních povolení a jejich orientační hodnota vzrostla o 1,0 % na 43,5 mld. Kč. Saldo indexu důvěry ve stavebnictví v prosinci 2025 meziměsíčně zvýšilo na hodnotu -1,5. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem mírně snížilo. Meziměsíčně se zvýšilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících a mírně se zvýšil i počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší. Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále, i přes jejich pokles, nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců.
Komentáře