Monitoring průmyslové ekologie | 9. - 15. 11. 2024

MONITORING 9. - 11. 11. 2024



Průmysl a obchod:



Podnikatelský projekt roku 2024: MPO a API ocenily 12 úspěšných projektů

Na slavnostním večeru 7. listopadu 2024 v historické kapli Sacre Coeur v Praze ocenily Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku úspěšné podnikatele z celé České republiky. Celkem se jednalo o dvanáct projektů realizovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V letošním ročníku soutěže bylo také poprvé uděleno zvláštní ocenění za významný přínos ve vědě a mezinárodní spolupráci.



Ovzduší a klima:



Jeden kouřící komín může zamořit ovzduší obce i jejího okolí

Stačí pár nezodpovědných topičů a smogem můžou znečistit celé údolí. V malých sídlech do 5000 obyvatel se přitom kvalita ovzduší zpravidla neměří. I to chce změnit mezinárodní projekt CONSPIRO – Breathing Together for Cleaner Air vedený odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Jeho cílem je připravit velký evropský projekt na zlepšení stavu znečištění ovzduší v malých obcích za topné sezony s pomocí měření za účasti obyvatel, vzdělávání a komunikace s veřejností.



Odpady a recyklace:



Co pomůže obcím a městům splnit odpadové cíle?

Samosprávy stojí před složitým úkolem. Musí splnit přísná kritéria odpadového zákona a zároveň snižovat náklady na odpadové hospodářství. Jak vyplynulo z mezinárodní expertní konference, která proběhla ve slovenských Piešťanech, řešení může být překvapivě jednoduché. Je jím sběr biologického odpad z domácností. Díky jeho třídění se, jak potvrdily analýzy, sníží množství směsného komunálního odpadu až o 35%.



ZEVO Písek získalo kladné stanovisko EIA

Společnost ZEVO Písek obdržela kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA) na stavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) nedaleko písecké teplárny. V těchto dnech ho vydalo Ministerstvo životního prostředí. Stavba zařízení tak dostala zelenou. O tom, zda se nakonec společný projekt měst Písek a Strakonice zrealizuje, budou ještě rozhodovat jejich zastupitelstva.



Plýtvání potravinami by se do roku 2030 mělo snížit na polovinu. Hledá se řešení, jak toho docílit

Nová směrnice o odpadech Evropského parlamentu a Rady bude po státech EU požadovat, aby snížily do roku 2030 plýtvání potravinami ve všech článcích potravinového řetězce na polovinu. Proto Food Waste Institut sídlící na Mendelově univerzitě v Brně pozval ke kulatému stolu zástupce maloobchodních řetězců, aby spolu sdíleli své zkušenosti a náměty, co dělají proti plýtvání potravinami. Právě místo prodeje by mohlo být vhodným komunikačním kanálem směrem k domácnostem, které se dle odhadů EU podílí na plýtvání ze 40 až 50 %.



Společnost Dekonta spustila v Kralupech linku na recyklaci fotovoltaických panelů

Společnost Dekonta spustila v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku linku na recyklaci fotovoltaických panelů. Její služby využívá například energetická společnost ČEZ. Roční kapacita linky činí 2000 tun panelů. Z každého z nich umí vytřídit cenné kovy, sklo, plasty a další suroviny, které poslouží k využití v různých průmyslových odvětvích nebo při výrobě nových panelů. Investice do zařízení přesáhla deset milionů korun, řekl dnes novinářům jednatel Dekonta IC Vojtěch Musil.



Příroda a ekologie:



Jaký je rozdíl mezi záchranným programem a programem péče?

Záchranné programy slouží skutečně pro záchranu druhu. Druhu v ČR původního, kriticky či silně ohroženého, u něhož, pokud nebude provedena aktivní podpora, vyhyne. Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR 2023 – 2032 vyjmenovává kritéria pro výběr druhů pro záchranné programy a také uvádí příkladmý seznam tzv. kandidátů. Jedním z kritérií je i zvážení skutečnosti, zda se reálnými opatřeními dá negativní populační trend či ztráta stanovišť – respektive příčiny ohrožení – zvrátit či zastavit. Pokud by tomu tak nebylo, neměl by záchranný program velkou šanci na úspěch



Olomoucká zoo poslala na Filipíny tři oryxe jihoafrické, které letos odchovala

Zoologická zahrada v Olomouci poslala na Filipíny tři oryxe jihoafrické, kteří se letos narodili v jejím stádě. Přímorožci byli letecky dopraveni do přírodního parku na filipínském ostrově Cebu, jejich přeprava zabrala tři dny. ČTK to sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská. Olomoucká zoologická zahrada je podle mezinárodní evidence největším chovatelem oryxů jihoafrických v Evropě.



Teplice chtějí regulovat počet holubů ve městě, připravují řízený holubník

Radnice v Teplicích chce regulovat počet holubů v lázeňském městě. Připravuje proto stavbu městského řízeného holubníku, kde se vejce mění za umělá. Do péče o ptáky by se mohli zapojit studenti či senioři. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Adina Sedláková.



Energetika:



Pro výstavbu větrných elektráren by měly vzniknout speciální zóny

Ministerstva průmyslu a životního prostředí chtějí otevřít cestu větrným elektrárnám, a to skrze novelu energetického zákona. Pro jejich výstavbu by měly vzniknout i speciální zóny. Aktuálně patří Česko ve výrobě tohoto typu energie mezi nejhorší v Evropě.



V Temelíně poprvé použili laser k šetrnému čištění reaktorové šachty

V jaderné elektrárně Temelín poprvé využili k čištění nečistot laser. Světelným paprskem vyčistili vrchní část revizní šachty, do které se odkládají vnitřní části reaktoru během odstávky. Obvykle se k tomu používají mechanické metody jako broušení. Čištění laserem je ale velmi šetrné k povrchu materiálu, neobrušuje ho, informoval dnes mluvčí Temelína Marek Sviták. Za tři dny laserem vyčistili plochu o velikosti deseti metrů čtverečních, to je podobně jako při využití jiné metody.



Michal Macenauer (EGÚ Brno): Nemějme obavy o dostatek elektřiny, jde hrubě řečeno jen o výslednou cenu

V poslední době se v médiích objevují zprávy o předčasném odchodu od uhlí v ČR. Původně se předpokládal konec okolo roku 2033, nicméně v současnosti se mluví dokonce o roce 2028. Hlavním důvodem je, že uhlí se provozovatelům zkrátka nevyplatí. To může vyvolávat obavy o zajištění bezpečnosti dodávek tepla a elektřiny.



Propad těžby uhlí v Česku zrychluje, letos se vytěžilo zatím o pětinu méně

Těžba uhlí v České republice letos dál výrazně klesá. Do konce srpna se v tuzemsku vytěžilo celkem 15,3 milionu tun hnědého a černého uhlí, což je meziročně o pětinu méně. Produkci táhla tradičně zejména těžba hnědého uhlí, které tvořilo 95 procent vytěženého nerostu. Snížila se i výroba koksu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).



Voda:



Někteří obyvatelé zaplavených Karlovic prožijí zimu bez kanalizace

Někteří obyvatelé Karlovic na Bruntálsku, které v polovině září zasáhla povodeň, se připravují na zimu bez kanalizace. Síť velká voda poškodila natolik, že její oprava potrvá měsíce.



Na Jihlávce v Prostředkovicích přibyly meandry, lidé se k vodě lépe dostanou

V Prostředkovicích na Jihlavsku je tok Jihlávky po letošních stavebních pracích o třetinu delší. Přibyly na něm říční oblouky, k lepšímu zadržování vody přispěje také nově vytvořené paralelní koryto. Lidé se k řece snadněji dostanou. O dokončení revitalizace za 1,6 milionu korun dotované z evropských fondů informovala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Před dokončením jsou na Vysočině práce v Sedlišti u Jimramova, kde vodohospodáři letos vrací do historického koryta Svratku.



Drogy v komunálních odpadních vodách

Drogy doprovázejí lidstvo od nepaměti. V naší současné společnosti se drogová závislost stala závažným problémem. Řadu velmi zajímavých a zcela objektivních informací o spotřebě drog přináší analýza komunálních odpadních vody rámci epidemiologického přístupu k odpadním vodám (wastewater-based epidemiology - WBE). Hydroanalytické laboratoře odboru analýz a složek životního prostředí VÚV TGM se dlouhodobě zúčastňují mezinárodní kampaně SCORE Monitoring, do níž je již zapojeno 143 ČOV ze 120 měst ze 37 zemí. Kampaň probíhá každoročně v jarních měsících (duben, květen). Pro monitoring jsou odbírány 24-hodinové směsné vzorky, ve kterých se stanovují organizátorem aktuálně požadované analyty (nelegální drogy a jejich metabolity, farmaka a další látky). Výsledné zpracování dat provádějí experti SCORE a zpracované výsledky jsou prezentovány online. Výsledky za aktuální rok jsou vždy zveřejněny po zpracování v jarních měsících následujícího roku.



Věda a výzkum:



Speciální relativita kapalin: V blízkosti rychlosti světla houstnou

Speciální teorie relativity přináší řadu zajímavých jevů, nad kterými zůstává rozum stát. Fyzik Alessio Zaccone nabízí relativistickou teorii viskozity a navrhuje, že ke klasické kontrakci délky a dilataci času můžeme přidat zhušťování kapalin.



Martin Richter: Mluvte s AI jako s člověkem. Může vás myšlenkově posunout

Podle Martina Richtera z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je všechno odvislé od dobře napsané instrukce, neboli promptu, pro AI. Pak je podle něj umělá inteligence schopná kvalitního feedbacku, interaktivního vzdělávání a dokáže i snížit míru dezinformací ve společnosti.



Nová studie v Science odhaluje odhaluje tajemství barev papousků

Jindřich Brejcha z katedry Filosofie a dějin přírodních věd je jedním ze tří hlavních autorů studie, která právě vychází v prestižním časopise Science. Mezinárodní konsorcium, vedené vědci z portugalského BIOPOLIS-CIBIO, v ní odhalilo, jak krásné zbarvení papouščího peří vzniká.



Dřevostavba založená na konstrukčních systémech vesmírných stanic a důlních staveb uspěla v Kanadě

Social Business Creation je globální soutěž, kterou pořádá jedna z nejrespektovanějších business škol HEC Montréal. Účastní se jí projekty, které mají kromě ziskovosti i pozitivní dopad na společnost. Společný tým vědců a studentů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava se probojoval do finále v Montreálu, kde skončil v globální top 10 nejlepších projektů.



Životní prostředí:



V kolumbijském Cali proběhla nejdůležitější konference OSN k ochraně biodiverzity

Ve dnech 21. října až 2. listopadu 2024 se ve městě Cali v Kolumbii uskutečnilo 16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a paralelní zasedání jejich protokolů, jichž se zúčastnilo více než 20 tisíc delegátů z celého světa. Schválilo se rozhodnutí posilující roli původních obyvatel v ochraně a udržitelném využívání biodiverzity, zjednodušení ochrany mořské biodiverzity, dále také důraz na ochranu rostlin nebo na vztah mezi biodiverzitou a změnou klimatu. Státům se nepodařilo dohodnout na nastavení parametrů sledování pokroku v naplňování globálního rámce pro biologickou rozmanitost, ani strategie pro zajištění financí. Současně proběhlo jednání na vysoké úrovni, kde se sešli prezidenti a ministři z celého světa. Českou republiku zde zastupoval ministr životního prostředí Petr Hladík.



Čtyři desítky dobrovolníků pomáhaly s obnovou starého pískového lomu na Žďársku

Čtyři desítky dobrovolníků včera pomáhaly s obnovou starého pískového lomu Písník u Sněžné na Žďársku. V lokalitě se vyskytuje mnoho druhů žab, čolků a dalších živočichů a rostlin. Dobrovolníci odstraňovali především nežádoucí náletové stromky a keře. ČTK to řekla Dagmar Kafková z pořádajícího Sdružení Krajina.



Lesnictví a zemědělství:



Připomínky: Návrh nařízení vlád o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Hlavním cílem předkládaného materiálu pro agroenvironmentálně-klimatická opatření je doplnění nového podopatření integrovaná produkce raných brambor a stanovení podrobných podmínek pro toto opatření.



Seminář pro vlastníky lesa v Kopřivnici: Mám les, co s ním?

Město Kopřivnice zve všechny vlastníky lesa na praktický seminář s názvem „Mám les, co s ním?“, který proběhne v pondělí 11. listopadu v 16 hodin v 10. patře budovy kopřivnické radnice. Cílem semináře je poskytnout vlastníkům lesa do 50 ha užitečné rady a odpovědi na otázky spojené s péčí a správou lesního majetku.



Jak by měla vypadat pěstební péče o náhradní porosty modřínu opadavého

Modřín opadavý je perspektivní dřevinou pro tvorbu smíšených lesních porostů. Jeho současné zastoupení v našich lesích se pohybuje okolo 3,9 %, navrhuje se zvýšení na 5 %. Jeho výhodou je schopnost růst na bohatém spektru stanovišť od nížin do nižšího stupně horských poloh. Vzhledem k pionýrské strategii růstu jej lze využít jako přípravnou dřevinu na kalamitních holinách, kde se dobře zmlazuje a odrůstá. Díky opadavým jehlicím je poměrně odolný vůči imisní zátěži, a proto byl v minulosti využíván při zakládání porostů náhradních dřevin.



Už desáté Vánoce darují Lesy ČR stromky dětem

Dětské domovy, centra, léčebny i lůžková oddělení nemocnic, tak zvané Klokánky, azylové domy pro rodiče s dětmi, zkrátka sociální i zdravotnická zařízení, v nichž se pečuje o děti, dostanou i letos od Lesů České republiky vánoční stromky.



Napříč:



Za 15 let se z Nové zelené úsporám schválili žádosti za více než 91 mld. Kč, řekl Hladík

Za 15 let fungování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) k podpoře renovací budov, jejich zateplení a zvýšení energetické udržitelnosti schválilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) 412.000 žádostí za více než 91 miliard korun. V podprogramu s názvem Light pak 86.000 žádostí za více než deset miliard Kč. O dotaci z programu na Oprav dům po babičce, který slouží ke komplexnímu zateplení nemovitostí, si zatím zažádalo 5600 lidí, a to o celkem zhruba 5,5 miliardy korun. Novinářům to sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

