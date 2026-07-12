Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 7. 2026

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MONITORING 4. - 7. 7. 2026
Legislativa:
Sněmovna projednala zákony o regulaci baterií a o omezení plynů poškozujících ozónovou vrstvu a klima
| Prumyslovaekologie.cz |
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností. Poslanci a poslankyně zároveň hlasovali i o zákoně, který omezuje využívání fluorovaných skleníkových plynů.
Evropská komise zahájila konzultaci k revizi nařízení AFIR
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Cílem je zjistit, zda současná pravidla odpovídají potřebám trhu a kde je vhodné je upravit.
Odpady:
Multikomoditní sběr český systém třídění nespasí. Čtvrtina domácností netřídí a bez finanční motivace nezačne
| Prumyslovaekologie.cz |
Diskuse o dalším rozšiřování multikomoditního sběru opět otevírá otázku, zda lze vyšší míry třídění dosáhnout pouze rozšiřováním stávajícího systému. Data ukazují, že nikoliv.
Proti nelegálnímu navážení odpadu do přírody nasadí Bohumín techniku
| Komunalniekologie.cz |
Tuny stavební suti, dílů z aut i starých kabelů. Přírodní oblast u Heřmanických rybníků na pomezí Bohumína a Ostravy se opakovaně potýká s nelegálním navážením odpadu. Přestože pozemky městu nepatří, rozhodlo se proti zakládání černých skládek zakročit.
„Na trávnících leží peníze.“ Odborníci mapovali tuny odpadků po hostech ve Varech
| iDNES.cz |
Karlovarský filmový festival má za sebou první událostmi nabitý víkend. Kromě řady akcí, koncertů, přehlídek a filmových produkcí bylo možné ve městě vidět celou řadu hvězdných hostů a to jak českých, tak ze zahraničí.
Swap store v Chotěboři se musel přestěhovat. Díky větším prostorám ale do oběhu vrátí více oblečení
| iROZHLAS.cz |
Swap store v Chotěboři chystá slavnostní otevření v nových prostorách. Je to jediný kamenný obchod na Vysočině, který slouží k obměně použitých oděvů.
Ovzduší:
Čistší vzduch urychluje oteplování. Co je global brightening?
| Info.cz |
Kdo z dnešních padesátníků má pocit, že oproti časům jeho dětství je dnes na obloze méně mraků, není daleko od pravdy. Meteorologové totiž potvrzují zajímavý, ale zatím trochu opomíjený trend.
Energie:
Od parních pionýrů k dekarbonizované budoucnosti českého teplárenství
| Prumyslovaekologie.cz |
České teplárenství patří k nejrozvinutějším systémům centrálního zásobování teplem ve střední a východní Evropě.
Příležitost, jak ušetřit za energie. SMS ČR opět připravuje společný nákup elektřiny a plynu pro obce
| Komunalniekologie.cz |
Obce mají znovu možnost využít vyhledávaný společný nákup energií, který organizuje SMS ČR. Postup pomáhá samosprávám a jimi zřizovaným organizacím dosáhnout na výhodnější ceny elektřiny a plynu.
Čína proměnila hormuzskou krizi ve svoji výhodu, pomohly zásoby i solární energie
| iDNES.cz |
Hormuzská krize měla být ranou pro celou Asii. Zdražila totiž energie a suroviny, na nichž jsou tamní ekonomiky závislé. Podle nejnovější analýzy z ní ale nejlépe vyšla Čína.
Přenosová síť na celé Kubě zkolabovala, bez elektřiny je deset milionů lidí
| Ceskenoviny.cz |
Kubu dnes kolem poledne postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě, uvedl místní operátor. Bez elektřiny se na karibském ostrově ocitlo na deset milionů lidí.
Znojmo chce o větrných elektrárnách rozhodovat podle odborných podkladů
| oEnergetice.cz |
Znojmo si nechalo vypracovat studii, která hodnotí krajinný ráz Znojemska s výjimkou Moravského Krumlova a okolí. Má jít o odborný podklad při jednání s investory o stavbě větrných elektráren.
Voda:
V Klatovech poprvé zavlažují dešťovou vodou. Svádí ji do podzemní nádrže ze střech Pavilonu skla a muzea
| iROZHLAS.cz |
Klatovy poprvé využívají dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Konkrétně z Pavilonu skla Pask a z muzea. Právě u pavilonu letos dokončili kompletní rekonstrukci zahrady, vysadili tam novou výsadbu a hlavně instalovali podzemní nádrž na dešťovou vodu a zavlažování.
V Hustopečích dokončili projekt na zadržování vody v krajině
| Nase-voda.cz |
Krajina kolem Hustopečí je zase o něco pestřejší i odolnější vůči rozmarům počasí. Přispět k tomu má právě dokončený projekt Přírodě blízká opatření. Na ploše téměř sedmi hektarů vznikly nové prvky, které pomohou zadržet vodu v krajině, omezit erozi půdy a zvýšit druhovou rozmanitost.
Úprava plavebního kanálu v Přelouči by se mohla příští rok významně posunout vpřed
| Novinky.cz |
K tomu, aby mohly lodě jezdit z Pardubic do Děčína, chybí pouhé dva kilometry. Nesplavný je úsek u Přelouče na Pardubicku. Ministerstva životního prostředí a dopravy chtějí stavbu plavebního kanálu co nejrychleji posunout vpřed.
Suchý poldr má chránit lidi na Chrudimsku před záplavami. Majitelé pozemků se však bojí o svou půdu
| iROZHLAS.cz |
Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bylance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé zemědělských pozemků, na kterých má retenční nádrž vzniknout, ale mají k projektu výhrady.
Dotace:
MŽP uvolňuje přes 1,3 mld. Kč na modernizace čistíren. Podpora pomůže splnit požadavky nové evropské směrnice
| Prumyslovaekologie.cz |
Státní fond životního prostředí ČR začal 2. července přijímat žádosti o zvýhodněné půjčky s nízkou úrokovou sazbou na modernizaci čistíren odpadních vod. Půjčka může pokrýt až 70 % způsobilých výdajů.
Ministr Červený na Olomoucku: Dvě miliardy na ochranu před povodněmi pomohou lépe zvládat přívalové deště i velkou vodu
| Prumyslovaekologie.cz |
MŽP proto uvolňuje další dvě miliardy korun na opatření, která pomohou chránit ohrožená území před povodněmi a zároveň lépe zadržet vodu v krajině. Novou dotační výzvu představil ministr při návštěvě Olomouckého kraje, nejvíce postiženého předloňskou zářijovou povodní.
Pražané mohou nově žádat o dotace na tepelná čerpadla, zelené střechy i zadržování dešťové vody
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město otevřelo příjem žádostí v rámci Programu Čistá energie Praha 2026–2027. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty.
Životní prostředí:
Ostrava rozvíjí zelenou infrastrukturu a adaptaci na změnu klimatu
| Komunalniekologie.cz |
Ostrava dlouhodobě a systematicky realizuje řadu zelených projektů, reagujíc na dopady a rizika vyplývající ze změn klimatu.
Praha spouští mapu oáz chladu. Obyvatelům pomůže najít úlevu v horkých letních dnech
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město spouští novou interaktivní mapu oáz chladu, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy usnadní orientaci v místech, kde se mohou v horkých letních dnech ochladit. Mapový podklad nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení.
MONITORING 8. 7. 2026
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