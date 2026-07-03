1/2026

Evropská komise zahájila konzultaci k revizi nařízení AFIR

3. 7. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

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zdroj: Flickr

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Cílem je zjistit, zda současná pravidla odpovídají potřebám trhu a kde je vhodné je upravit. Konzultace se zaměřuje na rozvoj dobíjecí a vodíkové infrastruktury, uživatelskou přívětivost i administrativní požadavky.

Komise identifikovala pět hlavních oblastí, které chce při revizi posoudit:

  • dostatečnost dobíjecí a vodíkové infrastruktury pro osobní i těžká vozidla ve všech regionech EU,
  • rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v námořní, vnitrozemské i letecké dopravě,
  • transparentnost a přiměřenost cen veřejného dobíjení,
  • dodržování technických standardů, interoperabilitu a dostupnost dat,
  • omezení administrativní zátěže spojené s plánováním a vykazováním.

Mezi zvažovanými opatřeními jsou například zpřísnění cílů pro výstavbu dobíjecích stanic podél sítě TEN-T, vyšší požadavky na infrastrukturu pro těžká vozidla, rozšíření infrastruktury pro vodík, zavedení nových cílů pro alternativní paliva v námořní a letecké dopravě nebo posílení cenové transparentnosti veřejného dobíjení.

Diskutuje se také o lepším sdílení dat a případném snížení administrativní zátěže členských států. Nařízení AFIR, které vstoupilo v platnost v roce 2023, stanovuje závazné cíle pro budování infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Současná konzultace má pomoci určit, zda jsou nastavené požadavky dostatečné, nebo zda bude nutné pravidla upravit s ohledem na vývoj trhu a dekarbonizaci dopravy.

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