Evropská komise zahájila konzultaci k revizi nařízení AFIR

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Cílem je zjistit, zda současná pravidla odpovídají potřebám trhu a kde je vhodné je upravit. Konzultace se zaměřuje na rozvoj dobíjecí a vodíkové infrastruktury, uživatelskou přívětivost i administrativní požadavky.
Komise identifikovala pět hlavních oblastí, které chce při revizi posoudit:
- dostatečnost dobíjecí a vodíkové infrastruktury pro osobní i těžká vozidla ve všech regionech EU,
- rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v námořní, vnitrozemské i letecké dopravě,
- transparentnost a přiměřenost cen veřejného dobíjení,
- dodržování technických standardů, interoperabilitu a dostupnost dat,
- omezení administrativní zátěže spojené s plánováním a vykazováním.
Mezi zvažovanými opatřeními jsou například zpřísnění cílů pro výstavbu dobíjecích stanic podél sítě TEN-T, vyšší požadavky na infrastrukturu pro těžká vozidla, rozšíření infrastruktury pro vodík, zavedení nových cílů pro alternativní paliva v námořní a letecké dopravě nebo posílení cenové transparentnosti veřejného dobíjení.
Diskutuje se také o lepším sdílení dat a případném snížení administrativní zátěže členských států. Nařízení AFIR, které vstoupilo v platnost v roce 2023, stanovuje závazné cíle pro budování infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Současná konzultace má pomoci určit, zda jsou nastavené požadavky dostatečné, nebo zda bude nutné pravidla upravit s ohledem na vývoj trhu a dekarbonizaci dopravy.
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