Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 23. 6. 2023

MONITORING 17. - 19. 6. 2023



Legislativa:



Ministr Hladík: Další naší pojistkou, aby se Bečva neopakovala, je novela zákona o ekoújmě

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) předloží vládě do konce letošního roku novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (č. 167/2008 Sb.). Ta bude vycházet především z dosavadní praxe správních orgánů tak, aby mohly snadněji vést řízení o ukládání preventivních a nápravných opatření, evidovat případy ekologické újmy, rozhodovat o náhradě nákladů nebo ukládat pokuty.



Chemie:



Výzva k předložení důkazů: zpráva o screeningu šestnácti 1,3-dioxanů

Společnosti, průmyslová sdružení a další organizace jsou vyzývány k poskytnutí připomínek k návrhu zprávy o screeningu a také relevantních informací o 1,3-dioxanech (známé jako „Karanal“) v předmětech (zveřejněno ECHA 14. 6. 2023).



Energetika:



Systém dálkových odečtů energií získal ocenění Ministerstva vnitra ČR

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji využívá systém dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií. To přináší zefektivnění hospodaření s energiemi a prevenci škod na majetku z důvodu havárií. Kraj dlouhodobě hospodaří podle standardu ISO 50001.



Německo plánuje masivní rozvoj soustav zásobování teplem. Má k nim být připojeno 100 tisíc budov ročně

Centrální zásobování teplem může podle německého ministra hospodářství Roberta Habecka přiblížit zemi k plnění přijatých klimatických cílů. Proto země plánuje k soustavám zásobování teplem, v rámci kterých by podíl energie z obnovitelných zdrojů nebo podíl odpadního tepla měl do roku 2030 činit alespoň 50 %, ročně připojovat 100 tisíc budov.



Některé země EU nadále sází na ruský plyn

Evropa vynaložila od započetí války Ruska na Ukrajině velké snahy na snížení své závislosti na ruském plynu diverzifikací jeho dodavatelů. Dokonce i ve druhém roce války však některé země EU stále nakupují značné množství ruského plynu.



Evropské větrné a solární elektrárny dosáhly nového milníku – vyrobily víc elektřiny než fosilní zdroje

Na základě dat poskytnutých energetickým think-tankem Ember je patrné, že větrné a solární elektrárny vyrobily v květnu v EU více elektřiny než fosilní paliva. Poprvé tak v některém měsíci překonaly výrobu z elektráren spalujících fosilní paliva. Téměř třetina elektřiny v EU byla v květnu vyrobena z větru a slunce (31 %, 59 TWh), zatímco fosilní paliva vyrobila rekordní minimum 27 % (53 TWh).



Věda a výzkum:



Vědci liberecké univerzity testují čištění vody v Polsku

Vědci Technické univerzity v Liberci testují čištění kontaminované vody na skládce v polském Jaworznu. Využívají technologii Wetland+, která umí čistit vodu a odstranit nebezpečné chemikálie.



Jak je na tom znalost Čechů o antibioticích?

Antibiotika jsou v posledních osmdesáti letech zásadním léčivem v boji proti bakteriálním infekcím. Zejména kvůli nezodpovědnému chování společnosti dochází k tomu, že se stále častěji objevují kmeny bakterií, které dokáží antibiotické léčbě vzdorovat. Protože je doslova životně důležité zachovat si antibiotika jako účinnou zbraň i do budoucnosti, vznikl projekt Prevence antibiotické rezistence.



Vědci testují nové způsoby využití usazenin ze dna vodních nádrží

Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery.



Voda:



Fosilní elektrárny je možné chladit brakickou podzemní vodou. Je to ale nákladné

V nové analýze vědců z americké Univerzity ve Wyomingu se ukázalo, že obyčejnou sladkou vodu používanou na chlazení uhelných a plynových elektráren by mohly nahradit brakické podzemní vody.



Na největší ČOV v Jihočeském kraji skončila výměna kogenerační jednotky

Výměna kogenerační jednotky na českobudějovické čistírně odpadních vod je u konce. Kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie a zbytkového tepla z bioplynu, který vzniká ve vyhnívacích kalových nádržích. Její výkon přesahuje 400 kW a hodnota investice dosáhla téměř 8 milionu korun (bez platné sazby DPH).



Praha zahájila provoz jednotky k úpravě kalového bioplynu na bioCNG

Projekt pro Hlavní město Prahu zajistila Pražská vodohospodářská společnost, a.s., ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., a Pražskou plynárenskou a.s. Stavba byla realizována za 14 měsíců Sdružením Česká voda-Memsep – Čermák a Hrachovec.



VÚV TGM hodnotil ukazatele stavu povrchových vod

Celou řadu inspirativních textů přináší aktuální číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), který vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV TGM).



Příroda a ekologie:



Proč není v Jihlavě posečená tráva?

Jedním z aktuálních témat v Jihlavě je neposečená tráva na sídlištích, v parcích a podél silnic. Problém vznikl při zavádění nového sytému zadávání sečí, situaci však nepomohlo ani deštivé jaro. V současné době začíná druhá seč, která by už měla díky úpravám provedeným ve spolupráci s firmami, proběhnout v řádném termínu.



ČHMÚ zlepšil předpovědní model růstu hub, je zaměřen na nejčastěji sbírané druhy

Meteorologové ve spolupráci s Českou mykologickou společností vylepšili svůj předpovědní model možného růstu hub, který loni začali zveřejňovat na svém webu. Nově odráží růst těch druhů, které lidé nejčastěji sbírají, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Životní prostředí:



Nově vyhlášené výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace podpoří zpřístupnění území zasaženého těžbou uhlí

Balíček výzev nabídne financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Pro žadatele je připravena 1 miliarda korun na širokou škálu aktivit.



Ovzduší a klima:



Studie: Turbulence během letů budou stále častější kvůli oteplování planety

V letech 1979 až 2020 se na leteckých trasách v severním Atlantiku zvýšil výskyt turbulencí o 55 procent a do budoucna jich bude stále přibývat. Zjistili to vědci z britské univerzity v Readingu, kteří studovali nerovnoměrné proudění vzduchu v bezoblačném prostoru, kde je pro piloty obtížnější se turbulencím vyhnout. Tento nárůst přičítají oteplování způsobenému lidskou činností a emisemi oxidu uhličitého, kvůli kterým se mění rychlost větru ve velkých výškách, napsal server BBC News. Největší nárůst turbulencí byl zaznamenán na letových trasách ve Spojených státech a v severním Atlantiku a výrazně jich přibylo také v Evropě, na Blízkém východě a v jižním Atlantiku.



Vlny veder mají dopad na zdraví a budou přicházet častěji, uvedli odborníci

Vlny veder mají největší dopad na zdraví seniorů, dětí, nemocných a lidí, kteří pracují na přímém slunci. Ovlivňují ale nejen lidské zdraví, zatěžují i zdravotnický systém, plyne z dat Světové zdravotnické organizace (WHO). Vlny veder navíc budou podle nich přicházet stále častěji, mimo jiné kvůli klimatické změně. Data WHO novinářům v Praze představil lékař Tomáš Šebek.



Lesnictví a zemědělství:



Uhlíkové certifikáty spolufinancují přechod k regenerativním postupům

Agrární technologická společnost Agreena, jejíž platforma pro půdní uhlík je největší v Evropě, působí aktuálně v 16 zemích včetně České republiky. Firma, jejímž cílem je pomáhat zemědělcům financovat jejich přechod na regenerativní postupy, dnes oznámila výsledky svého druhého sklizňového roku (HY) a druhé roční předčasné výplaty zúčastněným evropským zemědělcům.



Maso z bobra je poživatelné, lze z něj vyrobit klobásu, zjistili odborníci

Ač je bobr chráněným druhem, v Česku jsou místa, kde kvůli přemnožení škodí a jeho lov je povolený. Na rozdíl od jiné zvěřiny se ale jeho maso nejí, i když v minulosti se bobří maso tradičně konzumovalo. Vědci z Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně zkoumali kvalitu masa bobrů evropských ulovených v těch částech České republiky, kde je jejich lov kvůli přemnožení povolený. Zabývali se také tím, jak maso ulovených zvířat nejlépe zpracovat.



Průmysl a obchod:



Po světě by do 3 let mohlo jezdit 100 milionů elektromobilů

Prodeje elektromobilů ve světě nadále zrychlují a podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) by do roku 2030 mohly vzrůst z loňských 10,5 milionů kusů na 42 milionů kusů. Díky tomu by již v roce 2026 mohlo po světových silnicích jezdit 100 milionů elektromobilů, což by znamenalo nárůst o 370 % proti začátku letošního roku.



Napříč:



Rakve pro zvířata, akustické panely nebo designový nábytek z odpadu. Výzva Reborn Design 2023 zná vítěze

Od března do června probíhala soutěž Reborn Design 2023, která přizvala designéry, architekty a kreativce z prestižních českých univerzit, aby navrhli inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost. Vítězové převzali ocenění od osobností z oblasti udržitelného designu v pražském Next Zone. Odborná porota udělila ceny za ekodesign ve 4 kategoriích. Smyslem výzvy je upcycling, tedy zvýšení přidané hodnoty odpadního materiálu prostřednictvím designu.



Vláda schválila nový Národní plán obnovy

Vláda schválila aktualizovaný Národní plán obnovy (NPO), jehož významnou částí je půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost (RFF). Nový NPO upravuje původní cíle, navyšuje grantové části a rozšiřuje úvěrovou část.



Westinghouse a Astrobotic spolupracují na vesmírných technologiích

Westinghouse Electric Company a společnost Astrobotic podepsaly memorandum o porozumění v oblasti výzkumu vesmírných technologií pro asociaci NASA a americké ministerstvo obrany. Astrobotic se zabývá výrobou vesmírných roverů. Westinghouse přispěje svým reaktorem eVinci.

MONITORING 20. 6. 2023