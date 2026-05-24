Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 22. 5. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 16. - 18. 5. 2026
Odpady:
PPWR čelí tlaku na odklad, průmysl žádá více času
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech se dostává pod rostoucí tlak části průmyslu i některých členských států. Skupina významných evropských firem vyzvala Evropskou komisi k odložení části pravidel a k revizi některých ustanovení.
Chytrý materiál umožní účinnou recyklaci plastů i levnou výrobu léčiv
| Prumyslovaekologie.cz |
Univerzální pomocník založený na atomech železa a uhlíku dokáže nejen přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv.
Hlavní město EU, nebo smetiště? Brusel nemá popelnice, pytle s odpadky se válí přímo na ulici
| iROZHLAS.cz |
Brusel návštěvníky překvapuje neobvyklým pohledem na ulice plné pytlů s odpadky. V belgické metropoli totiž tradiční popelnice a kontejnery téměř neexistují a obyvatelé dávají tříděný odpad přímo na chodníky.
Třídit papír a plast už nestačí. Pokud se nezbavíme bioodpadu ve směsi, za popelnice si připlatíme
| iROZHLAS.cz |
Nekompromisní plán odpadového hospodářství ministerstva životního prostředí nutí obce hledat cesty k lepšímu nakládání s odpady, pro naplnění těchto cílů ale chybí infrastruktura na jejich zpracování.
Ovzduší:
Požárů v Evropě přibývá. Do roku 2100 se jejich počet zdvojnásobí. Co s tím?
| Prumyslovaekologie.cz |
Do Českého Švýcarska se vrátil oheň. Plameny z minulého týdne jsou sice bezpečně uhašeny, znovu ale vzplály varovné hlasy volající po krocích, které by vzrůstající riziko lesních požárů do budoucna minimalizovaly.
Mikroplasty v ovzduší by mohly zhoršovat dopady klimatických změn
| Novinky.cz |
Mikroplasty poletující v zemské atmosféře mohou mít podle nové studie významný vliv na oteplování planety. Klimatické modely s tím však zatím nepočítají.
Znečištění ovzduší kvůli pyrotechnice
| CT24.cz |
Znečištění ovzduší kvůli pyrotechnice.
Energie:
Skupina ČEZ v prvním čtvrtletí 2026 vydělala 14,5 mld. Kč
| Prumyslovaekologie.cz |
Provozní výnosy dosáhly 85 mld. Kč, meziročně o 9 % méně. Provozní zisk před odpisy energetické Skupiny ČEZ dosáhl v I. čtvrtletí 35,3 mld. Kč, meziročně poklesl o 18 % zejména vlivem poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny.
Středočeský kraj souhlasí s většinou akceleračních zón, ale odmítá lokalitu v Milovicích
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj uplatní připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který nově vymezuje tzv. akcelerační oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Rozhodli o tom radní.
Větrná energie na moři. Zelený nesmysl, nebo strategický krok pro Evropu?
| E15.cz |
Sektor větrné energetiky na moři se v roce 2026 nachází na začátku nové růstové fáze. BloombergNEF predikuje, že globální instalovaná kapacita dosáhne v roce 2040 skoro 500 z aktuální hodnoty 84 gigawattů. Polovina z toho bude v Číně.
Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie
| iDNES.tv |
Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků řešil v Ostravě s podnikateli a představiteli veřejného sektoru vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu.
Velké bateriové systémy táhnou růst skladování energie v Německu
| oEnergetice.cz |
Německý sektor skladování energie zaznamenává v poslední době značný růst poté, co překonal některé ekonomické a regulační výzvy. Díky silným investicím, rostoucí poptávce a rozvoji technologie se trh v roce 2026 připravuje na výrazný nárůst tržeb.
Voda:
Veolia v Praze přechází na vodohospodářství řízené umělou inteligencí
| Prumyslovaekologie.cz |
Společnost Veolia prostřednictvím své dceřiné společnosti Pražské vodovody a kanalizace revolučním způsobem mění vodní hospodářství v českém hlavním městě, kde úspěšně spustila systém Smart Water Integrated Management – New Generation.
Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelům vyčlenit přes 26 milionů korun na obnovu malých vodních ploch
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj se i v letošním roce chystá podpořit lepší hospodaření s vodou v krajině a posílit odolnost území vůči suchu. Rada kraje doporučila Zastupitelstvu poskytnout dotace ve výši 26,5 milionu korun na více než dvě desítky projektů.
Na Lysou horu se kvůli suchu musí nově dovážet pitná voda
| Nase-voda.cz |
Na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd vyrazili zaměstnanci SmVaK Ostrava ze střediska vodovodních sítí ve Frýdku-Místku, aby vyřešili problém s nedostatkem pitné vody pro zákazníky Bezručovy chaty a Chaty Emil Zátopek.
UvR: Voda ze zatopeného dolu dosud mizela v potoce, teď ji zachytí v nádrži
| CT24.cz |
UvR: Voda ze zatopeného dolu dosud mizela v potoce, teď ji zachytí v nádrži.
Životní prostředí a ekologie:
Přebíráte odpovědnost za rozhodnutí Fialovy vlády, křičeli odpůrci větrníků. Motoristé je zklamali
| DenikN.cz |
Vyhrocené emoce provázely páteční veřejné projednávání vzniku takzvaných akceleračních zón, ve kterých by se urychlila výstavba větrných a solárních elektráren.
Za ničení životního prostředí až 10 let vězení. Chystá se novela trestního zákoníku
| TN.cz |
Tresty za poškozování životního prostředí by se mohly výrazně zpřísnit, v krajních případech až na deset let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku.
Radnice doplácejí na to, že lidé předcházejí vzniku odpadu. Komposty v domácnostech kazí statistiky
| iROHLAS.cz |
Podporou domácího kompostování měly radnice ušetřit na svozu směsného odpadu. V praxi jim však komplikuje plnění státem nařízených kvót současná legislativa, která neumožňuje započítat materiál zpracovaný občany na vlastních zahradách do oficiálních statistik vytříděnosti.
Konflikt na Blízkém východě zdražuje plastové obalové materiály
| CT24.cz |
Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla.
Průmysl:
Česko zaspalo při tvorbě evropské energetiky. Průmysl na to dnes doplácí
| Prumyslovaekologie.cz |
Na konferenci DTE 2026 varovali zástupci průmyslu a oborových svazů před kombinací drahých emisních povolenek, nefunkčních ochranných mechanismů a přebujelé regulace, která podle nich ohrožuje konkurenceschopnost českých firem.
Komise rozdá evropskému průmyslu víc bezplatných emisních povolenek, než se očekávalo
| oEnergetice.cz |
Evropská komise již v minulosti uvedla, že připravuje návrh úprav systému obchodování s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. Nyní zveřejnila dokument, který je v připomínkovací lhůtě a je dostupný všem, kteří se chtějí k návrhu vyjádřit.
MONITORING 19. 5. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře