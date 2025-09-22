Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 18. 9. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 13. - 15. 9. 2025
Legislativa:
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se certifikátů CBAM
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se certifikátů CBAM – úprava povinnosti vyřadit je a zohlednit tak bezplatné povolenky ETS.
Odpady:
Cirkulární hovory H: Mikroplasty jsou v každém z nás
Mikroplasty jsou vděčné téma nejen pro odborná média. "Mluvit o nich na seriózní úrovni je ale více než nutné," upozorňuje Radek Hořenovský ze společnosti WASTen Star Holding.
Ekoden města Ostravy patřil žákům ostravských základních škol
Ekoden města Ostravy se zábavnou formou soustředil na problematiku ekologického nakládání s odpady a ochrany životního prostředí.
Velký odpad v Ústí sváží taxi. Dřív byl svoz zdarma, teď stojí přes stovku
Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za poplatek.
Mikroplasty i nebezpečné chemické látky. Vědci odhalili negativní dopady roušek
Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i zdraví lidí a zvířat.
Ovzduší:
Vláda chce zmírnit dopady Green Dealu. Zapojují se i další státy EU
Tlak na reformu roste zejména v otázkách dekarbonizace a emisních povolenek, které ovlivňují konkurenceschopnost průmyslu.
Čínský klimatický aktivismus: O všem rozhoduje vláda, obranou lidí je stěhování za hranice
Má Čína své klimatické hnutí a smí se v zemi vůbec protestovat? Třetí díl seriálu (Ne)zelená Čína se pokouší nalézt odpovědi a také ukázat způsoby, jakými komunistická vláda vynucuje dodržování klimatických opatření.
Energie:
Ministři Hladík a Vlček představili další masivní investice do posílení elektrizační soustavy
Českou energetickou infrastrukturu čeká zásadní modernizace. Ministerstva představila první výzvu z Modernizačního fondu, z něhož uvolní až 15 miliard korun na posílení kapacity české elektrizační soustavy.
EU spouští iniciativu za 17,5 miliardy eur na podporu energetické účinnosti malých a středních podniků
Evropská komise spustila iniciativu, která má podpořit malé a střední podniky při investicích do energetických úspor. Cílem je pomoci podnikům čelit rostoucím cenám energií a odstranit bariéry, které jim brání v zavádění úsporných řešení.
Hradec Králové zakládá Energetické společenství, cílem jsou úspory a soběstačnost
Hradečtí zastupitelé schválili vznik Energetického společenství Hradec Králové. Jeho cílem je sdílení elektřiny vyrobené na střechách škol a dalších městských budov.
Analýza: Solární energie pokryla větší procento spotřeby elektřiny v ČR než loni
Za posledních pět let Česko téměř zdvojnásobilo výrobu solární energie z 2,3 terawatthodiny v roce 2019 na čtyři terawatthodiny v roce 2024.
Energie zlevňují jen pomalu. Dodavatelé si kvůli zákazníkům ukusují marži
Elektřina a plyn zlevňují, ale jen o stovky či desítky korun za megawatthodinu. Větší pokles obchodníkům ani trhy nedovolují. Někteří si proto snižují marži, aby získali nové zákazníky.
Voda:
Společnost VaK Bruntál opravila povodňové škody díky státní dotaci
Škody v Bruntále a Široké Nivě, které napáchala loňská povodeň, společnost VaK Bruntál a. s. opravila díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Protipovodňová opatření: Jak chránit své obyvatele i majetek
Za pár dní uplyne přesně jeden rok od ničivých záplav, které v polovině září 2024 zasáhly zejména severní Moravu a Slezsko – regiony Jeseníků, Opavy a Ostravy – a způsobily rozsáhlé škody a tragické následky.
Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby
Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb. Hasiči vyzvali obyvatele oblasti, aby vodu z potoka nepoužívali ani k zalévání.
Zdrojem tepla pro tisíce domácností v Praze se stane odpadní voda ze stoky B. Může i chladit
Budoucí napojení desítek tisíc obyvatel metropole na novou kmenovou stoku s označením B přinese možnost využít energetický potenciál odpadní vody. Zajistí vytápění v nových městských čtvrtích, v létě ochlazování, ale nabídne i teplou vodu.
Chemie:
ECHA vyzývá MSP ke kontrole údajů v registraci REACH
Evropská agentura pro chemické látky vyzývá registranty z řad malých a středních podniků, aby zkontrolovali velikost své společnosti a registrační dokumentaci REACH.
Životní prostředí a ekologie:
Přeloučský domov mládeže se dočkal upravené zeleně a okolí
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč má za sebou další významnou etapu modernizace. Úspěšně byla dokončena obnova zeleně a okolí domova mládeže, která studentům nabízí moderní a příjemné prostředí pro pobyt i volný čas.
Tropický fond za 125 miliard dolarů: Zachrání Brazílie pralesy před zkázou?
Za dva měsíce se má v brazilském Belému konat jubilejní třicátá klimatická konference OSN. Pořádající země kromě standardních pořadatelských procesů plánuje ambiciózní iniciativu na záchranu amazonského a dalších pralesů.
V EU zakazujeme smetánky. Hlavní plastové znečištění ale přichází ze států, jimž je boj za životní prostředí k smíchu
Evropská unie se v posledních letech zaměřila na omezování drobných plastových obalů. Jenže z globálních dat vyplývá, že Evropa je z pohledu boje za zdravé životní prostředí ten skoro nejmenší problém.
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou se na dva týdny přeruší. Cílem je změřit množství benzenu
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace.
Průmysl:
České firmy vnímají Green Deal jako hrozbu. Přesto investují do inovací
Postoj českých firem ke Green Dealu se během posledního roku výrazně proměnil. Zatímco v roce 2024 považovalo tento unijní balíček opatření za hrozbu přibližně 50 procent firem, letos už je to téměř 60 procent.
Ničivá smršť. Evropský větrný průmysl zvenku ohrožují Čína a Trump, doma instalace váznou
Průmyslové sdružení WindEurope apeluje na evropské vlády, aby urychlily instalaci větrných turbín v Evropě. Současné tempo totiž výrazně zaostává za cíli Bruselu.
Evropský automobilový průmysl na scestí: O elektromobily není takový zájem, Čína chystá velkou expanzi do EU
Evropský automobilový průmysl se nachází v paradoxní situaci. Na jedné straně se snaží plnit emisní cíle EU a masivně investuje do vývoje elektromobilů, na druhé straně usiluje o odklad zákazu prodeje vozů se spalovacími motory po roce 2035.
MONITORING 16. 9. 2025
