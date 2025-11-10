Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 6. 11. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 1. - 3. 11. 2025
Legislativa:
ERÚ zahájil konzultační proces k regulovaným cenám na rok 2026
| Prumyslovaekologie.cz |
Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces k návrhům cenových výměrů, kterými úřad každoročně stanoví regulované ceny elektřiny a plynu na nadcházející rok.
Evropská komise zveřejnila připomínky k ekologické produkci
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se ekologické produkce – cílené aktualizace a zjednodušení.
Vláda schválila dlouhodobou strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky do roku 2050
| Prumyslovaekologie.cz |
Dlouhodobý pokles biodiverzity v České republice je hrozbou pro přírodu i život obyvatel. Vláda proto schválila dlouhodobou strategii pro posílení ochrany a udržitelné biologické rozmanitosti České republiky.
Odpady:
Plzeň otevřela svou kompostárnu. Bude produkovat kvalitní substrát
| Komunalniekologie.cz |
Plzeň spustila provoz městské kompostárny, která byla vystavěna vedle areálu Čistírny odpadních vod. Stavbu zařízení, které vyprodukuje ročně tisíce tun kvalitního kompostu, financovala společnost Čistá Plzeň.
Radioaktivní odpad jako zdroj surovin? DIAMO se podílí na pilotním evropském projektu
| Euractiv.cz |
Evropa hledá cestu k soběstačnosti. V oblasti vzácných zemin má však stále značné mezery. Průlom by mohl přinést evropský pilotní projekt SUPREEMO, do kterého je zapojen i státní podnik DIAMO.
Kvůli změně legislativy Žďár vypsal výběrové řízení na řešení odpadů
| iDNES.cz |
Nakládání s odpady má ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva je už ale stará téměř dvacet let. Radnice proto přistoupila k vypsání nové soutěže na dodavatele uvedených služeb.
Na charitu jde jen zlomek textilu z kontejnerů
| Novinky.cz |
Dobrovolné třídění textilu v Česku se od letoška změnilo na povinné a zajistit ho musí každá obec. Přibývá proto kontejnerů na textilní odpad. Na charitu však míří pouze zlomek věcí, které do nich lidé vyhodí.
Ovzduší:
Praha pokračuje v cyklu setkání nad klimatickým plánem
| Prumyslovaekologie.cz |
Hlavní město pořádá již čtvrté setkání o klimatických změnách včetně informací, jak k nim metropole přistupuje. Akce nazvaná Pražský klimatický dialog se tentokrát bude zabývat tématem parkování.
Rozšíření provozu společnosti Brembo se nekoná. Do ovzduší uniká kyselina máselná
| TN.cz |
Rozšíření provozu společnosti Brembo v Hrabové magistrát Ostravy odmítl. Úřad se obává, že by se zhoršil zápach, na který si dlouhodobě stěžují místní obyvatelé.
Kvůli klimatické změně zemře na světě každou minutu jeden člověk
| Aktualne.cz |
V důsledku zvyšujících se teplot zemře na světě každou minutu jeden člověk. Uvádí to výzkum, podle něhož by se těmto úmrtím dalo předejít, pokud by se lidé chovali odpovědněji k životnímu prostředí.
Klimatologická ročenka České republiky 2024
| Enviweb.cz |
ČHMÚ zveřejňuje elektronickou publikaci, která přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik a popis těch nejzajímavějších událostí roku z hlediska počasí a klimatologického hodnocení na území České republiky v roce 2024.
Energie:
Spotřeba elektřiny v Evropě do roku 2035 vzroste o třetinu
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle nové analýzy se spotřeba elektřiny v Evropě do roku 2035 zvýší téměř o třetinu, což představuje nárůst o stovky terawatthodin ročně.
Kontroly solárních panelů a příslušenství odhalily nedostatky u všech kontrolovaných výrobků
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká obchodní inspekce ověřovala, zda výrobky dodávané na tuzemský trh splňují zákonem stanovené požadavky. Provedla celkem 13 kontrol u 12 hospodářských subjektů a nedostatky zjistila u všech kontrolovaných výrobků.
Analytici: Nová vláda v energetice sleduje krátkodobé cíle na úkor rozvoje
| oEnergetice.cz |
Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších investic do modernizace a rozvoje nových zdrojů.
Datová centra v budoucnu výrazně zvednou spotřebu energie
| CT24.cz |
Elektromobilita, umělá inteligence a hlavně další a další datová centra. To vše spolu s rozvojem ekonomiky zvedne celosvětovou spotřebu elektřiny do roku 2050 až o 75 procent.
Nařízení o emisích metanu komplikuje uzavírání dlouhodobých smluv na dovoz LNG do EU
| oEnergetice.cz |
Evropští dovozci zkapalněného zemního plynu a američtí exportéři této komodity se shodují na tom, že potřeba vyhovět nařízení EU o emisích metanu brání v uzavírání dlouhodobých smluv.
Voda:
Pražská vodohospodářská společnost spustila fotovoltaickou elektrárnu na vodojemu Kopanina
| Komunalniekologie.cz |
Projekt je součástí první etapy instalace fotovoltaických elektráren na objektech vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy.
Voda na severu Čech je pod dohledem 24 hodin, pomáhají nejmodernější technologie
| CNN.iprima.cz |
Severočeská vodárenská společnost zásobuje pitnou vodou více než milion obyvatel severních Čech. Aby voda z kohoutku zůstala čistá a dodávky spolehlivé, investují vodohospodáři každoročně miliardy korun do obnovy infrastruktury.
Předběžný přehled problémů nakládání s vodami k připomínkám veřejnosti
| Nase-voda.cz |
Podle § 24 zákona o vodách pořizují MZe a MŽP plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
Životní prostředí a ekologie:
Pavlína Modlitbová: Mikroplasty se k nám dostávají i přes rostliny. Dokonce byly i v pivu
| Prumyslovaekologie.cz |
Pavlína Modlitbová zkoumá výskyt a působení mikroplastů v rostlinách. Její práce přitom pomáhá porozumět i širším kontextům transferu těchto částic napříč trofickou pyramidou až k člověku.
Odložte o rok nařízení proti odlesňování, vyzvali EU podnikatelé
| Prumyslovaekologie.cz |
Podnikatelé volají po okamžitém schválení odkladu Nařízení EU proti odlesňování minimálně o 12 měsíců a o využití této roční pauzy k zásadnímu proškrtání nadměrných byrokratických požadavků tohoto předpisu.
Vědci a ochránci přírody spojují síly pro ochranu přírody v CHKO Soutok
| Komunalniekologie.cz |
Mendelova univerzita v Brně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oznámily další rozvoj své spolupráce v oblasti ochrany přírody, výzkumu a vzdělávání v chráněné krajinné oblasti Soutok a dalších chráněných územích jižní Moravy.
Znečištění prostředí přispívá ke vzniku rakoviny, říká vědec
| Novinky.cz |
Životní prostředí má vliv na to, že lidí s rakovinou přibývá, zatím ale vědci nedokážou říct jak velký. V Česku se znečištění a z něho plynoucí zátěž na lidský organismus daří snižovat, přesto se nelze některým vlivům vyhnout.
Průmysl:
WNE 2025 – Česká stopa 3: Technologie, které propojují data, infrastrukturu a bezpečnost
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká účast na World Nuclear Exhibition 2025 je mimo jiné o inovacích, technické preciznosti a mezinárodní spolupráci. V třetím díle seriálu se zaměříme na firmy, které propojují jadernou energetiku s digitalizací, infrastrukturou, kabelovými systémy a projektovým inženýrstvím.
Zelený tygr Česko: nové miliardy z EU můžou nakopnout průmysl i energetiku
| Obnovitelne.cz |
Nový evropský rozpočet přiměje členské země ke konkurenčnímu boji. O úspěchu Česka rozhodne, zda zkrotíme byrokracii a naučíme se čerpat unijní prostředky.
Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy
| CT24.cz |
Největší evropská ekonomika už třetí čtvrtletí přešlapuje na místě. Německá vláda odhaduje, že za celý rok vyroste HDP o pouhé dvě desetiny procenta. Země s 84 miliony obyvatel se ocitla mezi mlýnskými kameny soupeření dvou světových gigantů.
Automobilový průmysl si nejspíš oddechne. Čínské závody Nexperia obnoví dodávky
| Forbes.cz |
Bílý dům se chystá oznámit, že čínské závody nizozemského výrobce čipů Nexperia obnoví dodávky. Uvádí to zdroj agentury Reuters. Nizozemská vláda a společnost Nexperia se k věci odmítají vyjádřit.
MONITORING 4. 11. 2025
